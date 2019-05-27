Гра престолів 8 сезон 7 серія: сюжет і спойлери

На каналі HBO могла б вийти 7 серія 8 сезону серіалу Гра престолів. Але епічний фінал вже відбувся, тому не варто сподіватися на нові епізоди. Чи буде продовження улюбленого серіалу - читайте далі.

Гра престолів 8 змусила фанатів по всьому світу пережити справді епічний фінал улюбленого серіалу. Щоправда, останній сезон викликав значно більше обурення, аніж позитивних емоцій. Навіть Стівен Кінг не втримався та заступився за сценаристів, сказавши, що йому все сподобалось. Однак хвилю критики не зупинити, а петиції з проханням перезняти увесь 8 сезон набирають мільйони підписів. Щоправда, ймовірність такого повороту доволі маленька.

До слова, 26 травня HBO таки випустив документальний фільм по фінальному сезону. Це не 7 серія, але також доволі цікава картина, адже можна опинитись за лаштунками одного із найпопулярніших серіалів у світі.

Гра престолів 8: дивитись трейлер документального фільму онлайн:

Зате творці вже давно повідомили про те, що Гра престолів отримає приквел, який розповідатиме про події задовго до недавньої боротьби за Залізний трон. Серіал під назвою "Гра престолів: Довга ніч" розкриє походження білих блукачів, появу стіни та інші цікаві деталі, які лише мигцем можна було охопити в улюбленій екранізації Джорджа Мартіна. Детальніше про акторський склад та сюжет читайте тут.

А якщо ви все ще сподіваєтесь на те, що десь у світі вийшла 7 серія 8 сезону Гри престолів, то змушені вас розчарувати. Сценаристи давно задумали, що фінал отримає лише 6 епізодів, про що зізнався один з директорів каналу HBO, який транслює серіал.

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