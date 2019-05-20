Гра престолів 8: петицію проти серіалу підписали мільйон осіб

8 сезон "Гри престолів" стартував не так вдало, як того хотіли віддані шанувальники серіалу. Розчарування з приводу всіх епізодів настільки розгнівало фанатів, що ті відкрили онлайн петицію з вимогою перезняти останній сезон серіалу.

Попри високі оцінки всієї 8-сезонної саги із середнім балом у 91/100, три епізоди "Довга ніч", "Останній із Старків" і "Дзвони" отримали одні з найгірших результатів за вісім років в ефірі. Більш того, "Дзвони" отримали найгірший рейтинг у 47/100 балів.

До слова: Гра престолів 8 сезон 6 серія: дивитись онлайн фінал, сюжет і спойлери

На момент написання статті петицію підписали понад мільйон людей, а точніше – 1 158 670 осіб.

Глядачі скаржилися на те, що останні серії "Гри престолів" виглядають так, ніби їх знімали в поспіху, а сюжет притягнутий за вуха. Фанати навіть почали зловживати алгоритмами Google, щоб пов'язати пошуковий запит "погані сценаристи" з фотографіями творців телесеріалу Девіда Беніоффа і Дена Вайса.

Організатор петиції Change.org вважає, що проблема пов'язана з тим, що шоу випередило книги Джорджа Мартіна. "Девід Беніофф і Ден Вайс довели, що є некомпетентними авторами, коли у них немає вихідного матеріалу (тобто книг), до якого можна було б звернутися", – прокоментував автор петиції.

Читайте також: Гра престолів: adidas випускає колекцію кросівок, присвячених улюбленому серіалу мільйонів