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Зірка Гри престолів отримав головну роль у фільмі Marvel

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Річард Медден зіграє Ікара - фото 1
Річард Медден зіграє Ікара / Esquire

Кіновсесвіт Marvel розширюється з величезною швидкістю. У супергеройському екшені Вічні зіграє Анджеліна Джолі. А тепер стало відомо, що актор Річард Медден, відомий за роллю в серіалі Гра престолів також приєднався до акторського касту фільму.

Медден веде переговори з компанією Marvel Studios з приводу головної ролі в супергеройському фільмі Вічні.

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Джерела стверджують, що Річард Медден зіграє Ікара, члена безсмертної раси під назву Вічні, яка жила на нашій планеті багато тисячоліть тому і поклала початок її історії та цивілізацій. Разом з цим стало відомо, що героїню Джолі зватимуть Серсея, тому Медден знову зіткнеться з могутньої героїнею з таким ім'ям. Сподіваємося, цього разу вони з Серсеєю будуть дружити.

Анджеліна Джолі приєдналася до Marvel - фото 330097
Анджеліна Джолі приєдналася до Marvel

Також частиною акторського складу Вічних стали Кумейл Нанджіані і Ма Дон-сок. Їхні імена персонажів поки у таємниці. Режисером проекту стала Хлоя Чжао, яка зняла картини Пісні, яким мене навчили брати і Вершник.

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Джерело: screenrant
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