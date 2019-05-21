Гра престолів 8: чи буде продовження улюбленого серіалу 2019

8 сезон серіалу Гра престолів змусив фанатів вимагати продовження і навіть перезйомок. Однак чи отримає сага Джорджа Мартіна нові екранізації - читайте далі.

Шалено популярний американський серіал Гра престолів 20 травня показав останню 6 серію 8 сезону, який вже давно було названо фінальним. Але чи справді режисери та сценаристи вирішили попрощатися з фанатами? Гра престолів 2019 і справді викликала чимале обговорення, і не лише тому, що вийшов останній сезон. Багато прихильників не надто задоволені тим, як закінчилась історіями улюблених і не дуже персонажів. У будь-якому випадку, варто змиритись, що продовження цієї "Гри престолів" вже не буде.

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Але для тих, хто дуже сумуватиме за фантастичним серіалом, є гарні новини. Зовсім скоро, а саме 26 травня, з'явиться документальна стрічка про створення серіалу. Канал HBO навіть поділився її тизером.

Гра престолів 8: дивитись трейлер документального фільму онлайн:

Але і на цьому історія Вестероса не закінчиться, адже автор саги "Пісня льоду та полум'я" Джордж Мартін пообіцяв фанатами щонайменше три спін-оффи. Вже у 2019 році розпочинаються зйомки приквелу під назвою "Гра престолів: Довга ніч". Сюжет показуватиме події, які стануть причиною Війни п'яти королівств. Деталі інших проектів поки залишаються таємницею.

До слова, "Гра престолів: Довга ніч"вже отримала стартовий акторський склад: Наомі Акі (Доктор Хто, Зоряні війни. Епізод 9, Деніс Гоф (Колетт), Шейлу Атім (Куртизанки), Джорджі Хенлі (Хроніки Нарнії), Джеймі Кемпбелл Бауер (Суінні Тодд, Сутінки), Іванно Джеремайя (Доктор Хто, Чорне дзеркало), Алекс Шарп (Як розмовляти з дівчатами на вечірці), і Тобі Регбо (Останнє королівство, Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда).

"Події відбуваються за тисячі років до подій Гри престолів, серіал розповідає про падіння світу з Золотого століття героїв в похмурі часи. Від страхітливих таємниць історії Вестероса до істинного походження Білих Ходоків, загадок Сходу і легенд Старків – одне можна сказати напевно: це не та історія, яка нам точно відома", – саме так описують новий серіал від Мартіна.

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