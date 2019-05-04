Гра престолів 8: монтажер освітлив епічну битву у третій серії

Третя серія фінального сезону "Гри престолів", що вийшла у ніч на 29 квітня, отримала назву "Довга ніч": саме у ній відбулася та сама знаменита битва за Вінтерфелл.

Зауважимо, що прихильники скаржилися на те, що епізод був надто темним, і що було дуже складно розгледіти бодай щось з того, що відбувалося.

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Битву знімали протягом 55 ночей в околицях Белфаста (Ірландія), і вона стала наймасовішою за всю історію телебачення. Бій тривав майже півтори години.

Утім, це не врятувало творців. Серія виявилася неймовірно темною, і більшу частину часу було дійсно важко розібрати, хто ж кого вбиває на екрані. Представники HBO не стали відмовчуватися: оператор Фабіан Вагнер, який знімав третю серію, розповів в інтерв'ю, що це було зроблено навмисно: продюсери хотіли, щоб сцена битви вийшла похмурою і дещо дезорієнтовувала глядача.

Ви бачили безліч боїв у кіно і на телебаченні до цього. Ми хотіли зробити таке, аналогів якому б не було, – сказав він.

Навряд чи це заспокоїло глядачів. Тому користувач youtube з ніком Hivemind виклав "освітлену" версію найтемнішої сцени серії, а саме – початку битви, коли полчища зомбі наближаються до стін Вінтерфелла.

Виявилося, що при світлі бій виглядає ще більш вражаючим: можна розглянути незліченну кількість мерців, емоції на обличчях героїв, навіть Джон Сноу від освітлення трохи виграв.

Так що не дивно, що майже за тиждень відео зібрало понад 900 тисяч переглядів і низку коментарів, сповнених подяк від глядачів.

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