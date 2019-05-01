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Гра престолів 8 сезон 3 серія: чому в епізоді важко було щось побачити
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3 серія фінального сезону Гри престолів вийшла на екрани ще у ніч на 29 квітня, однак у фанатів досі чимало запитань. Один з операторів серіалу розповів, чому було важко щось розгледіти у новій серії.
3 епізод 8 сезону Гри престолів змусив прихильників ще більше очікувати на наступну серію. Адже він відзначився не лише масштабною битвою, а й темрявою та хурделицею. Саме це найчастіше можна було побачити на екранах. Тому оператор проекту Фабіан Вагнер пояснив, чому ж серія вийшла настільки похмурою.
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"Більшість проблем полягає у тому, що люди не знають, як налаштувати свій телевізор. Чимало людей, на жаль, дивляться серіал на маленьких екранах iPad, що взагалі ніяк не допомагає... Шоуранери прийняли рішення, що це буде темна серія. За всі ці роки ми бачили чимало битв, тому заради того, щоб момент був справді важливим та тривожним, було знайдено унікальний варіант подачі. Щось інше було би неправильним. Ми показали людям те, що вони мали побачити", – наголосив він.
Варто додати, що чимало глядачів і справді скаржились на те, що погодні умови та ніч змусили їх приглядатися до екранів, щоб зрозуміти, чи часом у цій темряві не загинув хтось з головних героїв.
"Особисто мені не потрібно постійно все бачити, тому що тут важливим є емоційне залучення. Гра престолів – це кінематографічне шоу, тому його і потрібно дивитись так, наче ви в кіно. Тобто в кімнаті з приглушеним світлом. Якщо ви дивитись нічну сцену у яскравому приміщенні, то це не допоможе", – підсумував він.
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