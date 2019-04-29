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Гра престолів 8 сезон 3 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
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На каналі HBO вийшла 3 серія 8 сезону серіалу Гра престолів. Вона викликала не менше обговорень, ніж попередні серії. Дивіться онлайн свіжий епізод, а також дізнайтесь сюжет зі спойлерами на Радіо МАКСИМУМ!
У ніч з 28 на 29 квітня з'явилася 3 серія фінального сезону серіалу Гра престолів 8. Відомо, що всього у 8 сезоні буде лише 6 серій, тривалість яких становитиме близько години. Глядачі нарешті побачать битву з Королем Ночі та дізнаються, хто ж гідний зайняти Залізний Трон.
Це цікаво: Дивитись онлайн 1 серію Гри престолів 2019
Дивитись онлайн 3 серія 8 сезон Гра престолів можна тут:
- Американський телеканал HBO (щонеділі о 21:00 за Нью-Йорком, у Києві в цей час буде 04:00 понеділка)
- Сервіс HBO NOW, який обійдеться у 14,99 долара в місяць
- Онлайн-кінотеатри і сервіси з платною підпискою, типу "Амедіатека"; на українській мові – OLL.TV або MEGOGO.
Трохи пізніше серії з перекладом викладають різні піратські ресурси. Зараз друга серія вже доступна російською мовою на сайтах hdrezka та seasonvar. Дивитися онлайн свіжий епізод можна буде українською на сервісі "Гуртом" через кілька годин. Приємного перегляду!
Обережно, далі сюжет 3 серії фінального сезону Гри Престолів! Тут спойлери!
Трейлер нового епізоду серіалу Гра престолів 2019:
Останній шанс! Якщо ви не бачили серії, не радимо вам читати опис!
Сюжет і спойлери 3 серії Гри престолів 2019
Найдовша серія фінального сезону Гри престолів, яка сповнена кровопролиття, насправді починається зі зляканих облич головних героїв та появи армії Короля Ночі. Також нарешті з'являється червона жриця Мелісандра, яка запалює навколо Вінтерфеллу рів, а також озброює майже кожного вогняними мечами.
Джон з буренародженою сідають на драконів та намагаються врятувати ситуацію, однак Король Ночі на Візаріоні намагається їх атакувати.
У той час Ар'я радить Сансі відправитись у схованку, але Леді Вінтерфелла не збирається здаватись. Армія починає відступати, адже крижаних ворогів стає надто багато і шторм посилюється. Вони намагаються створити вогняне кільце навколо Вінтерфелла, однак нічого не допомагає.
Тим часом Санса розмовляє з Тіріоном про їхнє минуле, а Грейджой разом з Браном перекидаються кількома словами, поки юний Старк не використає свої сили Ворона. Король Ночі разом з армією все ж проривається до замку, знищуючи все і всіх навколо.
Ар'я сама йде залами рідного замку, відбиваючись від мерців, їй на допомогу приходять Пес та Берік Дондарріон. А Королю ночі потрібно не багато часу, що скористатись вогняним диханням свого дракона на Вінтерфеллом. Однак творець блукачів падає з дракона через Джона, який також не втримується у повітрі. Дені з драконами залишаються у небі.
Дейнеріс намагається спалити Короля, однак йому байдуже і він просто йде, а Джон прямує за ним. Трупи починаються підійматись та доповнювати нову армію білих блукачів, і серед них юна Ліанна Мормонт.
Джон біжить до Брана поки дракони Дені атакують блукачів, а саму буренароджену рятує від мерців вірних Джорах. Навколо кипить битва не на життя, а на смерть. Тиріон з Сансою намагаються допомогти всім у крипті, Джон хоче стати героєм, а Дені проливає першу кров.
Все ж Нічний Король знаходить Брана, а Теон намагається захистити юного Старка. Ще один персонаж загинув. Але тут з'являється Ар'я та вбиває Короля Ночі. Так! Вона вбила головного ворога всіх живих! Всі блукачі і дракон помирають. Пол осідає, Дені кричить над вмираючим Джорахом, а червона Жриця знову зникає.
Нагадаємо, що 4 серія 8 сезону Гри Престолів вийде вже 5 травня, а в Україні у ніч на 6 травня.
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