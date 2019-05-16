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Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Гра престолів 8: фанати зажадали перезняти фінальний сезон

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Гра престолів 8: фанати зажадали перезняти фінальний сезон - фото 1

Шанувальники популярного фентезійного серіалу Гра престолів хочуть, щоб перезняли восьмий сезон саги. Відповідна петиція була опублікована на сайті Change.org.

У петиції фанати популярного серіалу "Гра престолів" називають Девіда Беніоффа і Деніела Бретта Вайсс вкрай некомпетентними сценаристами, коли у них немає вихідного матеріалу (книг).

Це цікаво: Гра престолів 8: як Сімпсони передбачили сюжет 5 серії

Цей серіал заслуговує фінального сезону, який буде мати сенс, – наголошується в тексті петиції, під якою вже підписалися понад 230 тисяч глядачів.

Серед недоліків шоу автор петиції вказав низку кіноляпів, серед яких кавовий стаканчик і несподівана поява другої руки у Джеймі Ланністера. Крім того, обурення автора петиції викликала нелогічна поведінка Дейенеріс Таргарієн", яка спалила дотла Королівську Гавань.

Гра престолів 8: фанати зажадали перезняти фінальний сезон - фото 327819
Гра престолів 8: фанати зажадали перезняти фінальний сезон - фото 327820

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Джерело: change
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