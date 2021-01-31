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Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською

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Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською - фото 1

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми удосконалюємо знання української мови. На цей раз ми у дитячій кімнаті й мовна поліція допоможе вам визначити, чи усі предмети тут ви називаєте правильно.

Говорити українською насправді легко, а головне – бажання. Викорінюємо суржик та розбираємося, як правильно називати річні речі та іграшки у дитячій кімнаті.

І ще: Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською

  • Ліжечко (а не кроватка)

Наталя при надії і її чоловік Андрій власноруч складає ліжечко для немовлятка.

  • Дурник, смочок, пипка, мізюк (не пустишка)

Іванчик не може заснути без дурника.

  • Візочок (не каляска)

Мама шукає новий візочок, адже дитина вже виросла і старий візочок для неї затісний.

  • Пляшечка (не бутилочка)

Юля навчилася тримати пляшечку у руках.

  • Пелюшка, сповиток (не пельонка)

Тато приніс додому нові пелюшки для Ромчика.

  • Брязкальце (не погрємушка)

Маленька Марійка понад усе любила своє брязкальце.

  • Дзиґа (не юла)

Микола побачив у магазині дзиґу і прийшов додому, щоб розбити свою скарбничку.

  • Крейда (не мєлкі)

Раніше у Каті були лише олівці, а тепер дівчинка спробує малювати крейдою.

  • Пензлик (не кісточки)

Павло любить малювати, тому попросив маму купити йому нові пензлики.

  • Складанка (не пазли чи пузлі)

Ані подарували складанку, тож тепер дівчинка збирає картинку, на якій пустують цуценята.

Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською - фото 445510

До теми: Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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