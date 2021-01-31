Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми удосконалюємо знання української мови. На цей раз ми у дитячій кімнаті й мовна поліція допоможе вам визначити, чи усі предмети тут ви називаєте правильно.

Говорити українською насправді легко, а головне – бажання. Викорінюємо суржик та розбираємося, як правильно називати річні речі та іграшки у дитячій кімнаті.

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Ліжечко (а не кроватка)

Наталя при надії і її чоловік Андрій власноруч складає ліжечко для немовлятка.

Дурник, смочок, пипка, мізюк (не пустишка)

Іванчик не може заснути без дурника.

Візочок (не каляска)

Мама шукає новий візочок, адже дитина вже виросла і старий візочок для неї затісний.

Пляшечка (не бутилочка)

Юля навчилася тримати пляшечку у руках.

Пелюшка, сповиток (не пельонка)

Тато приніс додому нові пелюшки для Ромчика.

Брязкальце (не погрємушка)

Маленька Марійка понад усе любила своє брязкальце.

Дзиґа (не юла)

Микола побачив у магазині дзиґу і прийшов додому, щоб розбити свою скарбничку.

Крейда (не мєлкі)

Раніше у Каті були лише олівці, а тепер дівчинка спробує малювати крейдою.

Пензлик (не кісточки)

Павло любить малювати, тому попросив маму купити йому нові пензлики.

Складанка (не пазли чи пузлі)

Ані подарували складанку, тож тепер дівчинка збирає картинку, на якій пустують цуценята.

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