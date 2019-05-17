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Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 18 травня

Актуальний гороскоп на сьогодні, 18 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день ідеально підходить для відвертого та довірливого спілкування, проте тяга до зворотного зв'язку у цей день викликана не тільки потребою в розумінні і бажанням поділитися романтичними секретами. Спілкування буде обумовлене пошуком матеріальної вигоди або актуальною практичної інформації, можливий особливий інтерес до кулінарних рецептів і корисних порад побутового характеру. День сприяє цільовим поїздкам, змушує згадати про обов'язки перед сім'єю, подбати про господарські потреби. Увечері будуть зняті обмеження, можна дати більше волі почуттям та натхненню.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Нові обставини закликають Овнів задіяти інтуїцію, частіше думати про безпеку і секретність. День підкреслить важливість спільних ресурсів, зверне увагу на теми, пов'язані з бізнесом, податками, спадком, взаєморозрахунками, кредитами. Одночасно, стане активнішою ваша уява, ширша сфера чуттєвих переживань. Добре починати справи, пов'язані з таємницею і виправданим прорахованим ризиком.

Телець

Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307600

Може трапитися так, що Тельці зосередяться на проблемах, які пов'язані із соціальними зобов'язаннями людей, з правовою діяльністю, захистом права на працю. І це буде сприяти їхньому кар'єрному росту.

Близнюки

Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307611

Напружений день, який пройде у перевірці життєвих принципів і світогляду. Не виключено, що з'явиться тягар нових турбот або обов'язків. Неприємні звістки або помилкова інформація можуть призвести до помилок і непорозумінь у роботі. Вірогідні фінансові втрати. Необхідно виключити невиправдані витрати або згадати про свої фінансові зобов'язання. Зірки рекомендують правильно розпланувати свій час. Якщо не втратите рішучості і блисне діловою хваткою, досягнете відмінних результатів.

Рак

Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307601

Сьогодні Раки можуть довіряти своїй інтуїції. Природне чуття не підведе у досить широкому спектрі занять, від суто ділових питань до інтимних стосунків. Вам не важко буде вловити те, що саме від вас очікують отримати. Зірки радять зробити перший крок навіть в тому випадку, якщо ви не до кінця впевнені в собі: вам допоможуть самі обставини.

Лев

Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Цей день символізує активне громадське життя. Але швидше за все у представників цього знаку воно не буде яскравим. Будучи скромними людьми, Леви не стануть зав'язувати нові знайомства, зберігаючи спілкування з кількома близькими друзями. Вам потрібен час, щоб звикнути до широкої аудиторії і суспільних обов'язків.

Діва

Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

День пов'язаний з пригодами та подорожами. Цей день виявиться сприятливим для завершення справ і підготовки до активного відпочинку. Друга половина дня сприятлива для оформлення нотаріальних документів, звернення до начальства, органів влади, в установи. Не виключено, що вам вдасться змінити хід подій у вашу користь.

Терези

Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Терезам сьогодні варто активніше зайнятися фінансово-майновими питаннями. Зірки радять заново оцінити шляхи заробітку, систему розрахунків, схему податкових і кредитних платежів: в цю сферу пора внести зміни. Не варто дивуватися собі, якщо ви раптом приймете несподіване рішення і зробите оригінальний вибір. Сьогодні можна довіряти своїй інтуїції: зараз відчуття вас не обманюють.

Скорпіон

Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Можуть не "клеїтися" взаємини з партнерами. Невміння знаходити спільну мову з людьми може позначитися на справах. Керівники-Скорпіони повинні уникати непопулярних дій. Підлеглим-Скорпіонам потрібно ставитися з повагою до розпоряджень начальства.

Стрілець

Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас сьогодні уваги та особистої участі. Намагайтеся бути привітними зі знайомими, проявіть мудрість і витримку в дружньому спілкуванні. Сни можуть бути пророчими. Музичні інструменти уві сні – до радості або приємної звістки.

Козеріг

Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Для Козерогів день вдалий, але його перевагами потрібно зуміти скористатися. Ви отримаєте своєчасне попередження. Можливо, це буде тонкий сигнал власної психіки, пам'ять про давнє минуле або звістку від старого друга. Це відповідний момент для реанімації відносин, повернення в колишню команду. Потенційного супротивника є шанс майстерно нейтралізувати або зробити своїм однодумцем.

Водолій

Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Можливо, навіть у вихідний день ви будете дуже зайняті, і ваші близькі будуть цим незадоволені. Можуть зіпсуватися відносини з батьками. Постарайтеся залагодити конфлікт. Не висловлюйте близьким зустрічних претензій.

Риби

Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

Цей день перевірить Риб на міцність. Існує небезпека наклепу і недоброзичливості. Сьогодні тримайтеся якомога далі від ненадійних людей, навіть якщо вас пов'язувала багаторічна дружба. Уважно поставтеся до свого здоров'я. Щоб уникнути прояви хронічних захворювань, прийміть профілактичні заходи. Якщо ви володієте чудовою пам'яттю, унікальною здатністю до самовираження і сильною волею, то найважчі випробування не зможуть зламати ваш дух. Головне – чистота і ясність думок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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