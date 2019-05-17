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Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 18 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день ідеально підходить для відвертого та довірливого спілкування, проте тяга до зворотного зв'язку у цей день викликана не тільки потребою в розумінні і бажанням поділитися романтичними секретами. Спілкування буде обумовлене пошуком матеріальної вигоди або актуальною практичної інформації, можливий особливий інтерес до кулінарних рецептів і корисних порад побутового характеру. День сприяє цільовим поїздкам, змушує згадати про обов'язки перед сім'єю, подбати про господарські потреби. Увечері будуть зняті обмеження, можна дати більше волі почуттям та натхненню.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Нові обставини закликають Овнів задіяти інтуїцію, частіше думати про безпеку і секретність. День підкреслить важливість спільних ресурсів, зверне увагу на теми, пов'язані з бізнесом, податками, спадком, взаєморозрахунками, кредитами. Одночасно, стане активнішою ваша уява, ширша сфера чуттєвих переживань. Добре починати справи, пов'язані з таємницею і виправданим прорахованим ризиком.
Телець
Може трапитися так, що Тельці зосередяться на проблемах, які пов'язані із соціальними зобов'язаннями людей, з правовою діяльністю, захистом права на працю. І це буде сприяти їхньому кар'єрному росту.
Близнюки
Напружений день, який пройде у перевірці життєвих принципів і світогляду. Не виключено, що з'явиться тягар нових турбот або обов'язків. Неприємні звістки або помилкова інформація можуть призвести до помилок і непорозумінь у роботі. Вірогідні фінансові втрати. Необхідно виключити невиправдані витрати або згадати про свої фінансові зобов'язання. Зірки рекомендують правильно розпланувати свій час. Якщо не втратите рішучості і блисне діловою хваткою, досягнете відмінних результатів.
Рак
Сьогодні Раки можуть довіряти своїй інтуїції. Природне чуття не підведе у досить широкому спектрі занять, від суто ділових питань до інтимних стосунків. Вам не важко буде вловити те, що саме від вас очікують отримати. Зірки радять зробити перший крок навіть в тому випадку, якщо ви не до кінця впевнені в собі: вам допоможуть самі обставини.
Лев
Цей день символізує активне громадське життя. Але швидше за все у представників цього знаку воно не буде яскравим. Будучи скромними людьми, Леви не стануть зав'язувати нові знайомства, зберігаючи спілкування з кількома близькими друзями. Вам потрібен час, щоб звикнути до широкої аудиторії і суспільних обов'язків.
Діва
День пов'язаний з пригодами та подорожами. Цей день виявиться сприятливим для завершення справ і підготовки до активного відпочинку. Друга половина дня сприятлива для оформлення нотаріальних документів, звернення до начальства, органів влади, в установи. Не виключено, що вам вдасться змінити хід подій у вашу користь.
Терези
Терезам сьогодні варто активніше зайнятися фінансово-майновими питаннями. Зірки радять заново оцінити шляхи заробітку, систему розрахунків, схему податкових і кредитних платежів: в цю сферу пора внести зміни. Не варто дивуватися собі, якщо ви раптом приймете несподіване рішення і зробите оригінальний вибір. Сьогодні можна довіряти своїй інтуїції: зараз відчуття вас не обманюють.
Скорпіон
Можуть не "клеїтися" взаємини з партнерами. Невміння знаходити спільну мову з людьми може позначитися на справах. Керівники-Скорпіони повинні уникати непопулярних дій. Підлеглим-Скорпіонам потрібно ставитися з повагою до розпоряджень начальства.
Стрілець
Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас сьогодні уваги та особистої участі. Намагайтеся бути привітними зі знайомими, проявіть мудрість і витримку в дружньому спілкуванні. Сни можуть бути пророчими. Музичні інструменти уві сні – до радості або приємної звістки.
Козеріг
Для Козерогів день вдалий, але його перевагами потрібно зуміти скористатися. Ви отримаєте своєчасне попередження. Можливо, це буде тонкий сигнал власної психіки, пам'ять про давнє минуле або звістку від старого друга. Це відповідний момент для реанімації відносин, повернення в колишню команду. Потенційного супротивника є шанс майстерно нейтралізувати або зробити своїм однодумцем.
Водолій
Можливо, навіть у вихідний день ви будете дуже зайняті, і ваші близькі будуть цим незадоволені. Можуть зіпсуватися відносини з батьками. Постарайтеся залагодити конфлікт. Не висловлюйте близьким зустрічних претензій.
Риби
Цей день перевірить Риб на міцність. Існує небезпека наклепу і недоброзичливості. Сьогодні тримайтеся якомога далі від ненадійних людей, навіть якщо вас пов'язувала багаторічна дружба. Уважно поставтеся до свого здоров'я. Щоб уникнути прояви хронічних захворювань, прийміть профілактичні заходи. Якщо ви володієте чудовою пам'яттю, унікальною здатністю до самовираження і сильною волею, то найважчі випробування не зможуть зламати ваш дух. Головне – чистота і ясність думок.
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