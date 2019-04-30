Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними

Травень 2019 відзначиться сильними магнітними бурями, які відчують в Україні. Підготували для вас календар усіх дат на травень, коли магнітне поле Землі відіб'ється на самопочутті українців!

У травні 2019 року очікується кілька справді потужних магнітних бур, які накриють Україну та світ. Вони розподіляться рівномірно: початок, середина та кінець місяця. Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі.

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Найпотужніші магнітні бурі чекають нас ближче до кінця травня: 15 та 28 травня. За даними науковців, такі бурі можуть призводити до появи головного болю та погіршення роботи серцево-судинної системи й загального самопочуття.

Окрім цього, незначні магнітні коливання також прогнозуються 5 травня, у періоди з 11 по 17 та з 20 по 25 травня. Вони не принесуть значного дискомфорту метеочутливим людям, але у цей час краще проводити більше часу на природі, свіжому повітрі, а також відпочивати. Експерти радять зберігати спокій та не перепрацьовувати.

Календар магнітних бур на травень 2019 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур варто уважно піклуватись про здоров'я, захищайте організм від сонячного впливу та робіть все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб. Медики також радять зменшити кількість нездорової їжі та спиртного. Натомість, покращать самопочуття легкі фізичні навантаження.

Поради, як пережити магнітні бурі:

Не нехтуйте сном, адже він дуже важливий у такий період.

Вживайте якомога більше сезонних фруктів та овочів, адже організм потребує вітамінів.

Не забувайте пити більше води. Найкраще орієнтуватись на відчуття голоду та спраги.

Кількість напоїв з кофеїном та спиртним варто звести до мінімум, щоб не погіршити самопочуття.

Пройдіть консультацію у лікаря щодо хронічних захворювань.

Не забувайте про активний відпочинок, який допоможе і морально, і фізично.

Вмикайте улюблене Радіо МАКСИМУМ та не забувайте про вдалий настрій щодня!

Розклад бур на травень 2019

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