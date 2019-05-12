Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 13 – 19 травня 2019!

Цей тиждень дозволить багатьом знакам Зодіаку нарешті вийти на нову дорогу, розширити світогляд та змінити свої пріоритети. Однак це не означає, що варто прощатися з минулим і теперішнім на користь непевного майбутнього. Уміння тверезо оцінювати ситуацію у новому тижні знадобитися всім.

Гороскоп на тиждень 13.05 – 19.05

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 13, 19

: 13, 19 Несприятливі дні: 14, 15

Гороскоп для Овна

Овни звідусіль отримують мотивацію, однак їм бракує внутрішнього відпочинку. Ви готові звернути гори, але існує чимало дрібниць, які так чи інакше стоять на шляху до цих гір. Розв'яжіть всі проблеми, які вам заважають рухатися вгору. Приділіть час собі та оцінці власних пріоритетів. Все вдасться!

Сприятливі дні: 13, 16

Несприятливі дні: 15, 19

Гороскоп для Тельця

Тельці можуть впевнено сказати, що почали нову сторінку у своєму житті. Зміни рідко приносять задоволення одразу ж, тому не зосереджуйте увагу на дрібницях та негативі. Зараз чудовий час для нових рішень та натхнення, тому користуйтесь моментом. А у вільний від роботи час краще повноцінно відпочити так, як вам подобається. Зараз все у ваших руках.

Сприятливі дні: 13, 14

Несприятливі дні: 17, 19

Прогноз для Близнят

Новий тиждень для Близнюків видасться доволі складним та насиченим на події, однак не варто розганятися та намагатись встигнути все. Правильно визначте найважливіші завдання і займіться ними перш за все, а вже тоді розбирайтесь з дрібницями. Список завдань і чіткий план дій - ось, що зробить вас цього тижня справжнім супергероєм. Так знайдеться час і для самого себе.

Сприятливі дні: 16, 18

Несприятливі дні: 13, 19

Гороскоп для Рака

Романтична натура Раків вимагає до себе більше уваги, тому зараз краще не намагатись віддати себе у різні сфери, а зосередити увагу на чомусь одному: або близькі, або робота. В іншому випадку вам просто забракне сил бути всюди та з усіма. Попереду у вас буде більше часу та можливостей для того, щоб бути задоволеним та робити такими найдорожчих людей.

Сприятливі дні: 16, 17

Несприятливі дні: 18, 19

Гороскоп для Лева

Леви цього тижня бачать чимало цілей і зовсім не бачать перешкод. Такий ентузіазм викликає захват і занепокоєння, адже імпульсивність та відданість можуть швидко позбавити вас енергії ще до того, які всі справи з величезного списку будуть зроблені. Тому беріться лише за те, що вважаєте важливим та цікавим. Вихідні проведіть з близькими.

Сприятливі дні: 15, 17

Несприятливі дні: 18, 19

Гороскоп для Діви

Діви можуть цього тижня знайти собі нове заняття, яке приноситиме не лише задоволення, а й додаткові гроші. Не соромтесь братися за щось, що вам не притаманне. Докладені зусилля обов'язково будуть винагороджені, тому не сумнівайтесь у своїх силах. Звісно ж, не варто хапатися за неймовірні висоти.

Сприятливі дні: 13, 17

Несприятливі дні: 15, 16

Гороскоп для Терезів

Терези поступово вливаються у нове середовище, яке приносить більше позитивних емоцій. Попереду ще чимало хороших змін, які відкриють нові можливості. Але не варто забувати про сім'ю та близьких, які також потребують вашої уваги.

Сприятливі дні: 13, 19

13, 19 Несприятливі дні: 14, 16

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони відчувають себе втомленими і новий тиждень для представників цього знаку буде доволі складним. Але це не означає, що варто опускати руки та ображатися на весь світ через несправедливість. Пора зрозуміти, що викликає проблеми і як їх вирішити. Не відкладайте на завтра ці питання, адже вони допоможуть полегшити тягар.

Сприятливі дні: 16, 19

Несприятливі дні: 13, 18

Гороскоп для Стрільця

Стрільці живуть від емоційного підйому до падіння, намагаючись знайти собі опору та стимули. Але пора припинити очікувати мотивації від когось, адже це ваше життя і воно у ваших руках. Зберіться, оберіть ціль і рухайтесь до неї без виправдань. Пора вилазити зі своєї печери.

Сприятливі дні: 14, 16

14, 16 Несприятливі дні: 17, 19

Гороскоп для Козерога

Козероги відчувають, як удача бере їх за руку та веде прямісінько до цілей. Тому хапайте можливості та не лінуйтесь, адже зараз чудовий шанс для нових звершень. Звісно ж, не варто забувати про холодний розум, адже емоційність може зіграти з вами у невдалу гру.

Сприятливі дні: 1 6, 19

6, 19 Несприятливі дні: 14, 18

Гороскоп для Водолія

Водолія потребують чогось нового і незвичайного, тому їм пора виходити з зони комфорту та наважуватись на те, що раніше здавалось неможливим. У вас все вдасться, можливо, не одразу, але точно дії будуть виправдані. І трохи більше усміхайтесь!

Сприятливі дні: 17, 18

Несприятливі дні: 13, 19

Гороскоп для Риб

Зорі радять Рибам цього тижня якомога більше часу присвятити спілкуванню зі своїм оточенням та близькими. Вам піде на користь свіжий погляд на деякі речі. До того ж, робота нікуди не втече, адже ви й так все контролюєте. Зберігайте спокій та проявляйте турботу.

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