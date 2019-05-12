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Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 13 – 19 травня 2019!
Цей тиждень дозволить багатьом знакам Зодіаку нарешті вийти на нову дорогу, розширити світогляд та змінити свої пріоритети. Однак це не означає, що варто прощатися з минулим і теперішнім на користь непевного майбутнього. Уміння тверезо оцінювати ситуацію у новому тижні знадобитися всім.
Гороскоп на тиждень 13.05 – 19.05
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 13, 19
- Несприятливі дні: 14, 15
Овни звідусіль отримують мотивацію, однак їм бракує внутрішнього відпочинку. Ви готові звернути гори, але існує чимало дрібниць, які так чи інакше стоять на шляху до цих гір. Розв'яжіть всі проблеми, які вам заважають рухатися вгору. Приділіть час собі та оцінці власних пріоритетів. Все вдасться!
Телець
- Сприятливі дні: 13, 16
- Несприятливі дні: 15, 19
Тельці можуть впевнено сказати, що почали нову сторінку у своєму житті. Зміни рідко приносять задоволення одразу ж, тому не зосереджуйте увагу на дрібницях та негативі. Зараз чудовий час для нових рішень та натхнення, тому користуйтесь моментом. А у вільний від роботи час краще повноцінно відпочити так, як вам подобається. Зараз все у ваших руках.
Близнюки
- Сприятливі дні: 13, 14
- Несприятливі дні: 17, 19
Новий тиждень для Близнюків видасться доволі складним та насиченим на події, однак не варто розганятися та намагатись встигнути все. Правильно визначте найважливіші завдання і займіться ними перш за все, а вже тоді розбирайтесь з дрібницями. Список завдань і чіткий план дій - ось, що зробить вас цього тижня справжнім супергероєм. Так знайдеться час і для самого себе.
Рак
- Сприятливі дні: 16, 18
- Несприятливі дні: 13, 19
Романтична натура Раків вимагає до себе більше уваги, тому зараз краще не намагатись віддати себе у різні сфери, а зосередити увагу на чомусь одному: або близькі, або робота. В іншому випадку вам просто забракне сил бути всюди та з усіма. Попереду у вас буде більше часу та можливостей для того, щоб бути задоволеним та робити такими найдорожчих людей.
Лев
- Сприятливі дні: 16, 17
- Несприятливі дні: 18, 19
Леви цього тижня бачать чимало цілей і зовсім не бачать перешкод. Такий ентузіазм викликає захват і занепокоєння, адже імпульсивність та відданість можуть швидко позбавити вас енергії ще до того, які всі справи з величезного списку будуть зроблені. Тому беріться лише за те, що вважаєте важливим та цікавим. Вихідні проведіть з близькими.
Діва
- Сприятливі дні: 15, 17
- Несприятливі дні: 18, 19
Діви можуть цього тижня знайти собі нове заняття, яке приноситиме не лише задоволення, а й додаткові гроші. Не соромтесь братися за щось, що вам не притаманне. Докладені зусилля обов'язково будуть винагороджені, тому не сумнівайтесь у своїх силах. Звісно ж, не варто хапатися за неймовірні висоти.
Терези
- Сприятливі дні: 13, 17
- Несприятливі дні: 15, 16
Терези поступово вливаються у нове середовище, яке приносить більше позитивних емоцій. Попереду ще чимало хороших змін, які відкриють нові можливості. Але не варто забувати про сім'ю та близьких, які також потребують вашої уваги.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 13, 19
- Несприятливі дні: 14, 16
Скорпіони відчувають себе втомленими і новий тиждень для представників цього знаку буде доволі складним. Але це не означає, що варто опускати руки та ображатися на весь світ через несправедливість. Пора зрозуміти, що викликає проблеми і як їх вирішити. Не відкладайте на завтра ці питання, адже вони допоможуть полегшити тягар.
Стрілець
- Сприятливі дні: 16, 19
- Несприятливі дні: 13, 18
Стрільці живуть від емоційного підйому до падіння, намагаючись знайти собі опору та стимули. Але пора припинити очікувати мотивації від когось, адже це ваше життя і воно у ваших руках. Зберіться, оберіть ціль і рухайтесь до неї без виправдань. Пора вилазити зі своєї печери.
Козеріг
- Сприятливі дні: 14, 16
- Несприятливі дні: 17, 19
Козероги відчувають, як удача бере їх за руку та веде прямісінько до цілей. Тому хапайте можливості та не лінуйтесь, адже зараз чудовий шанс для нових звершень. Звісно ж, не варто забувати про холодний розум, адже емоційність може зіграти з вами у невдалу гру.
Водолій
- Сприятливі дні: 16, 19
- Несприятливі дні: 14, 18
Водолія потребують чогось нового і незвичайного, тому їм пора виходити з зони комфорту та наважуватись на те, що раніше здавалось неможливим. У вас все вдасться, можливо, не одразу, але точно дії будуть виправдані. І трохи більше усміхайтесь!
Риби
- Сприятливі дні: 17, 18
- Несприятливі дні: 13, 19
Зорі радять Рибам цього тижня якомога більше часу присвятити спілкуванню зі своїм оточенням та близькими. Вам піде на користь свіжий погляд на деякі речі. До того ж, робота нікуди не втече, адже ви й так все контролюєте. Зберігайте спокій та проявляйте турботу.
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