Гороскоп на цей тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 29 квітня – 5 травня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку стане доленосним, адже випаде чимало змінити сферу своєї роботи, а також пріоритети. Але багатьом знакам потрібно буде боротися за своє щастя. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 29.04 – 05.05

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 29, 4

: 29, 4 Несприятливі дні: 30, 1

Гороскоп для Овна

Новий тиждень для Овнів відзначиться приливом сил та енергії, тому пора брати все у свої руки. Підготуйте план дій та старайтесь виконати все, що є у списку. Це дозволить знайти вільний час для нормального відпочинку, а також не перейматись про "хвости". Зберігайте спокій та заряджайтесь гарним настроєм, а також діліться хорошими емоціями з друзями.

Сприятливі дні: 4, 5

Несприятливі дні: 29, 3

Гороскоп для Тельця

Тельцям зорі рекомендують розставити пріоритети та не забувати про відпочинок, адже вам також потрібен час, щоб відновити сили. На роботі на вас очікують нові ідеї та завдання, які дозволять направити натхнення у нове русло. Не засмучуйтесь через дрібний негатив, адже попереду чимало хороших вражень та емоцій.

Сприятливі дні: 29, 4

Несприятливі дні: 30, 3

Прогноз для Близнят

Близнюки у новому тижні потребують підтримки з боку рідних та друзів, адже недооцінюють свої сили. Звісно ж, кожному інколи потрібне міцне плече, на яке можна прихилитись, але не час розкисати. Ваш потенціал потребує розкриття, тому працюйте над власним розвитком. Представникам цього знаку Зодіаку пора взяти себе в руки та рухатись вперед.

Сприятливі дні: 29, 4

Несприятливі дні: 2, 3

Гороскоп для Рака

Раки у новому тижні зможуть реалізувати свої уміння та показати на роботі свої таємні таланти. У романтичному плані на вас очікують приємні несподіванки, тому насолоджуйтесь моментами. Від вашого настрою залежить багато чого, тому не засмучуйтесь через дурниці. Все у вас вийде!

Сприятливі дні: 29, 2

Несприятливі дні: 30, 3

Гороскоп для Лева

Леви відчувають, як кількість справ та завдань збільшується зі швидкістю світла. Однак не варто опускати руки та дратуватись, адже попереду на вас чекає заслужений відпочинок, а також нова світла лінія. Зміни підуть вам на користь, тому зберігайте спокій та розберіться з усім, що зараз випало вам на долю.

Сприятливі дні: 29, 2

Несприятливі дні: 3, 4

Гороскоп для Діви

Діви не можуть спокійно реагувати на події, тому варто нарешті зібратись з емоціями та відпочити. Ваше здоров'я зараз на першому місці, тому присвятіть собі час. Також гарною ідеєю буде провести день з рідними та близькими людьми. Не тримайте негативних думок, а зосередьтесь на позитивну.

Сприятливі дні: 4, 5

Несприятливі дні: 30, 3

Гороскоп для Терезів

Терезам новий тиждень принесе чимало нових варіантів вибору щодо роботи та життя. Лише правильне розставлення пріоритетів та розуміння того, чого ви насправді хочете. Вільний час варто присвятити найближчим людям, з якими ви не так часто маєте можливість зустрітись. Вашому завзяттю та працездатності можна позаздрити.

Сприятливі дні: 29, 2

29, 2 Несприятливі дні: 30, 5

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони продовжують підкорювати собі всіх навколо, принаймні, вони так вважають, а насправді кількість людей, які все ще добре ставляться до представників цього знаку Зодіаку, стрімко зменшується. Будьте трішки добрішими до оточення, тоді удача вам посміхнеться. До того ж, ви також потребуєте звичайного людського щастя.

Сприятливі дні: 1, 4

Несприятливі дні: 29, 4

Гороскоп для Стрільця

Стрільці повинні нарешті знайти ціль, до якої будуть йти, не відриваючись від плану дій. Лише чимала кількість зусиль дозволить вам нарешті відчути себе володарем власного життя. До того ж, не забувайте про близьких людей, які завжди вас підтримують. Ваші романтичні стосунки потребують вашої уваги не менше, аніж мрії.

Сприятливі дні: 29, 5

29, 5 Несприятливі дні: 30, 2

Гороскоп для Козерога

Козероги цього тижня в ударі, адже будь-яка справа буде вдаватись легко, а люди будуть йти назустріч. Ловіть момент, поки удача вам усміхається, адже зараз ви здатні втілити у реальність чимало своїх мрій. Така нагода випадає не часто, тому багато посміхайтесь.

Сприятливі дні: 29, 2

29, 2 Несприятливі дні: 3,5

Гороскоп для Водолія

Оскільки днями ви здійснили свою мрію, то зараз можна з легкістю приділити час собі та насолоджуватись результатами. Від вашої усмішки навіть сонце світить яскравіше, тому заряджайтесь гарним настроєм та не забивайте голову дурницями. Удача буде вас супроводжувати у новому тижні.

Сприятливі дні: 30, 2

Несприятливі дні: 29, 3

Гороскоп для Риб

У Риб цей тиждень відзначиться активною увагою до вас, адже багато хто проситиме про допомогу. Щоправда, не варто нехтувати собою та своїми інтересами на користь інших. Тим часом на роботі все йтиме вгору, якщо не будете соромитись показувати свої уміння. А на вихідних краще приділити час для своєї другої половинки.

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