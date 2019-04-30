Гороскоп на травень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на травень 2019 року прогнозує сприятливі і несприятливі дні для усіх знаків Зодіаку. Читайте, що підготували вам зірки на цей місяць, а також які сюрпризи від долі на вас чекають!

Для того щоб знати, які сюрпризи приготував останній місяць весни – вам просто необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником. Тому відкладайте усі справи, і мерщій дізнаватися, яким буде травень саме для вас.

Гороскоп на місяць травень 2019

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 4, 8, 10, 15

4, 8, 10, 15 Несприятливі дні: 2, 6, 19, 21

Гороскоп для Овна Завершальний місяць весни для Овна пройде у повній гармонії з собою та навколишнім світом. Саме у цей період ви нарешті зумієте розставити так пріоритети, що вони не будуть суперечити вашим бажанням та поставленим цілям. Важливо – у цій гармонії – не дати оточенню можливості спровокувати вас на негатив, адже марнувати час непотрібними виправданнями, певно, не варто. У робочій сфері особливих змін астрологи не прогнозують, однак довіряти всім без винятку точно не радять. Серед ваших здавалося б приязних та щирих колег, ймовірно знайдуться ті, хто захоче посісти ваше місце. Тому будьте обачними. Самопочуття не завдаватиме вам клопоту. Проте вживання сезонних овочів та фруктів зайвим у вашому раціоні не буде. Салати зі свіжих огірків та помідор, пікантна редька з ароматним кропом, молода капуста з додаванням запашної олії точно урізноманітнять ваше харчування. На любовному фронті доленосних зустрічей та відвертих зізнань чекати не варто. Просто проводьте час з тими, хто робить ваше життя яскравим.

Сприятливі дні : 2, 8, 13, 28

: 2, 8, 13, 28 Несприятливі дні: 5, 11, 22, 30

Гороскоп для Тельця

Місяць невизначеності та емоційної нестабільності, – саме такий віщують зірки період Тельцям у травні. Події, якими буде сповнений останній місяць весни, нагадуватимуть сценарій справжнього детектива. А все тому, що швидкість та природа цих подій напряму залежатимуть від ваших зустрічей. Однак перейматися, як стверджують астрологи, не варто – вони на краще.

Не простий місяць очікує на приватних підприємців, адже бізнес зазнає тимчасової нестабільності. Важливо у цій ситуації не покладатися на підтримку партнерів, а спробувати – шляхом переговорів – зарадити самотужки.

У травні особливих неприємностей здоров’я вам не завдаватиме, однак пропити вітамінний комплекс, попередньо проконсультувавшись з лікарем, зайвим не буде.

У питаннях амурної невизначеності вам не бракуватиме, адже за вашу увагу та взаємність змагатимуться всі й одразу. Кому надавати перевагу вирішувати, звичайно, вам. Відповідаючи взаємністю керуйтеся почуттями, але вмикати критичне мислення не забувайте.

Сприятливі дні: 5, 10, 15, 21

5, 10, 15, 21 Несприятливі дні: 4, 8, 11, 29

Гороскоп для Близнят

Якщо говорити про справжніх улюбленців небесних стихій у травні, – то це однозначно Близнюки. Без особливих зусиль вам вдасться втілити в життя мрії, які ще вчора знаходилися на рубежі захмареності. Такий подарунок астрологи пояснюють докладеними зусиллями та стараннями в минулому. Проте збавляти темп точно не варто, адже попереду на вас очікує ще більше можливостей – заволодіти якими, можна лише старанною працею.

У робочій сфері буде все досить стабільно та безпроблемно. Завдання, які ви вирішуватиме, не лишаться без уваги керівництва. Астрологи радять протягом травня не вдаватися до передчасних висновків, щоб не було потреби завчасно радіти, або сумувати.

Загальний стан здоров’я не викличе хвилювань, але це не означає, що варто забувати про ранкову зарядку та контрастний душ. Особисте життя не зазнає кардинальних змін. Тому сміливо вимкніть «режим очікування», і просто насолоджуйтеся життям.

Сприятливі дні: 4, 6, 16, 24

4, 6, 16, 24 Несприятливі дні: 2, 10, 21, 25

Гороскоп для Рака

Емоційним та зухвалим Ракам у травні доведеться не солодко. Так, принаймні, стверджують астрологи. Проблеми, які активізуються у вашому житті, змусять забути про звичку все вирішувати самим і не покладатися на підтримку сторонніх.

Пам’ятайте, що кожна проблема – це сніжна куля, і її оперативне вирішення у ваших інтересах. Якщо варто залучити підтримку друзів – то не зважайте, робіть. У колективі також безтурботно не буде. Меркурій, який виступить вашим антагоністом, робитиме все можливе, щоб ви забули про спокій та гармонію. Але і тут астрологи радять не нехтувати підтримкою колег. Вона щира та безкорислива. Травень сприятливий час, аби переглянути ставлення до певних речей, і нарешті позбутися звички шукати у всіх людях подвійне дно. Ваша маніакальна обачливість може зіграти з вами злий жарт.

Самопочуття у травні не змусить хвилюватися. Однак за перших симптомів астрологи радять оперативно звертатися до фахівців.

Емоційна нестабільність у стосунках з коханими буде пригнічувати вас. Проте зарадити їй можливо! Варто лише зрозуміти, що причиною непорозумінь та конфліктів може бути передусім ваша поведінка.

Сприятливі дні: 7, 10, 11, 20

7, 10, 11, 20 Несприятливі дні: 4, 8, 17, 31

Гороскоп для Лева

Продуктивний період очікує на Лева. Набута впевненість та віра у власні можливості сприятимуть досягненню поставлених цілей. Проте не варто розсіювати свою увагу на все одразу. Зорієнтуйтесь на чомусь одному, і саме там ви досягнете бажаного успіху. Якщо забажаєте осягнути неосяжне – втратите все. У робочу сферу підкидатиме неприємностей Сатурн, який робитиме все можливе, щоб ви втратили заслужені привілеї від керівництва, однак втриматися допоможе Сонце – ваш вірний заступник на завершальний місяць весни.

У цей період астрологи прогнозують загострення всіх хронічних захворювань, тому похід до лікаря сплануйте завчасно, і не чекайте, коли це стане вимушеним кроком.

На любовному фронті особливих заворушень зірки не пророкують. Астрологи взагалі радять утриматися від нових знайомств.

Сприятливі дні: 1, 7, 16, 27

1, 7, 16, 27 Несприятливі дні:2, 8, 12, 21

Гороскоп для Діви

Безтурботний та легкий місяць очікує на представників цього зодіакального кола. Втім досягнути бажаної гармонії можна лише власними зусиллями та правильним налаштуванням. Як стверджують астрологи, саме у травні вам доведеться навчитися фільтрувати інформацію. Від вміння розрізняти, що стосується безпосередньо вас, а що є геть сторонніми проблемами – залежатиме ваш емоційний стан. Не зациклюйтеся на чомусь одному, і не намагайтеся допомогти всім – ваші зусилля будуть марними і не вдячними. У робочій сфері докладіть максимум зусиль, щоб всі поставлені завдання виконати вчасно та якісно.

Самопочуття у травні матиме нестабільний характер. Глобальних проблем астрологи, на щастя, не прогнозують, однак незначне загострення хронічних недуг таки можливе. Тому не гайте часу, і оперативно звертайтеся до лікарів.

Особисте життя не відрізнятиметься особливою бурхливістю чи пожвавленням. У травні взагалі уникайте підозрілих знайомств, і не менш підозрілих претендентів на вашу увагу.

Сприятливі дні: 3, 9, 13, 26

3, 9, 13, 26 Несприятливі дні: 5, 10, 16, 31

Гороскоп для Терезів

Досягнути життєвої рівноваги та емоційного балансу Терезам у травні буде не просто. Велика кількість проблем на чолі з антагоністом місяця – Меркурієм – випробовуватимуть вас, і виснажуватимуть. Проте сил для боротьби буде більш ніж достатньо. Причиною тому є Сонце – ваш вірний заступник та міцний бастіон. У колективі не розраховуйте на підтримку колег та не ведіться на провокації. Вони покликані скомпрометувати вас в очах керівництва. На Терезів – бізнесменів очікує не менш складний період. Залучення до справи успішних партнерів не допоможе вам уникнути фінансової нестабільності.

Самопочуття у травні буде вашим уразливим місцем. Постійний стрес, брак сну, неправильне харчування частково позначиться на вашому здоров’ю. Ігнорувати перші симптоми точно не варто. Негайно звертайтеся до фахівців.

Особисте життя на противагу робочій сфері буде досить спокійним. Головне не порушити цей спокій сказаним чи зробленим з опалу.

Сприятливі дні: 5, 17, 23, 31

5, 17, 23, 31 Несприятливі дні: 2, 11, 20, 28

Гороскоп для Скорпіона

Злагоджений та успішний місяць очікує на Скорпіонів. Незначні перемоги, які ви здобудете протягом травня у професійній сфері, будуть мотивувати вас на продуктивнішу та результативнішу роботу надалі. Звичайно, не обійдеться без провокацій зі сторони ваших суперників. Але хіба зможуть вони зупинити цілеспрямованих Скорпіонів на шляху до мрії? Певно, що ні. Головне, працюйте на результат, і не зважайте на зловісні коментарі.

Здоров’я у травні не хвилюватиме вас. Однак переглянути свій щоденний раціон харчування та режим дня зайвим не буде.

В особистому житті пануватиме гармонія та повне взаєморозуміння.

Сприятливі дні: 1, 7, 14, 20

1, 7, 14, 20 Несприятливі дні: 6, 10, 19, 29

Гороскоп для Стрільця

Стресовий місяць очікує на представників цього зодіакального кола. Проблеми та неприємності каменем ляжуть на ваші плечі, і навіть здаватиметься, що впоратися з ними буде неможливо. Однак опускати руки та давати слабинку астрологи не радять. Чим оперативніше ви залагодите проблемні ситуації, тим швидше зможете повернутися до продуктивної роботи. Якщо ж вирішите гаяти час, то вас швиденько посунуть ваші конкуренти. Будьте пильними.

Астрологи наполегливо радять переглянути ваш режим дня, особливо у травні. Проблеми, які ви вирішуватимете протягом місця виснажать вас, і це неминуче призведе до емоційного вигорання.

Любовна сфера у травні потужно оберігатиметься Венерою, тому скаржитися на складні стосунки з другими половинками точно не доведеться. Не забувайте казати вашим коханим – люблю. Це дуже важливо, як і важливо кожного дня доводити правдивість цих слів.

Сприятливі дні: 9, 14, 19,28

9, 14, 19,28 Несприятливі дні: 1, 8, 27, 31

Гороскоп для Козерога

Місяць творчої та професійної реалізації, – саме таким буде травень для Козерогів. Травневий прихильник цього знаку Зодіаку – Сонце – додасть купу життєвої енергії для досягнення бажаних вершин, тому жалітися на брак сил та мотивації у травні точно не доведеться. Астрологи рекомендуються скористатися щедрістю вашого заступника, і припинити нарешті відкладати все на завтра. Не варто чекати особливого дня, особливого місяця чи особливої людини, щоб кардинально змінити своє життя. Робіть тут і зараз. Травень неймовірно сприятливий місяць для нових починань.

Стан здоров’я цього місяця змусить вас понервувати, адже астрологи прогнозують загострення всіх хронічних хвороб. Головне не гаяти часу і оперативно звертатися до лікаря, який ще на початкових етапах хвороби спроможний їй зарадити без оперативного втручання.

За особисте життя Козерогів у травні відповідальна Венера, тому ніжності та взаєморозуміння у стосунках точно вистачатиме. Самотнім представникам цього знаку Зодіаку сумувати також не доведеться. Хтозна, можливо, останній місяць весни стане місяцем зустрічі вашого першого кохання.

Сприятливі дні: 4, 6, 10, 23

4, 6, 10, 23 Несприятливі дні: 2, 5, 17, 29

Гороскоп для Водолія

Юпітер потурбувався, щоб у Водолія травень пройшов максимально комфортно. Без особливих фізичних та розумових зусиль вам вдасться ступити вище кар’єрними сходами. Для збільшення грошового капіталу доведеться спочатку вкласти кошти, адже травень для вас у цьому відношенні найсприятливіший час. Капіталовкладення не одразу виправдає себе і дасть результат, тому наберіться терпіння й чекайте. Згодом ви переконаєтесь, що зробили правильно.

Погіршення здоров’я астрологи не прогнозують, проте саме в травні варто почати загартовувати свій організм контрастним душем та посиленими тренуваннями.

На любовному фронті у представників цього знаку Зодіаку буде ой як гаряче. Багато претендентів змагатимуться за їхню увагу та прихильність. Однак перемогу здобуте найщиріший та найвідважніший.

Сприятливі дні: 3, 9, 18, 22

3, 9, 18, 22 Несприятливі дні: 2, 5, 14, 30

Гороскоп для Риби

Місяць зламу стереотипів та здійснення мрій, – саме таким називають травень астрологи для представників цього зодіакального кола. У травні вам нарешті вдасться вийти із зони комфорту, яка роками ставала перепоною на шляху до поставлених цілей. Однак розраховувати, що це трапиться само собою – не варто. Саме вам необхідно усвідомити важливість цих змін, без яких ваш розвиток та можливість дізнаватися нове просто гальмуються. Усвідомивши це, зробити крок за вигадані рамки буде дуже просто. Головне повірте і зробіть.

Загальне самопочуття у травні на перший погляд буде безпроблемним, але це лише на перший погляд. Зробити позаплановий огляд у спеціалістів зайвим не буде. Частіше бувайте на свіжому повітрі. Весняні пейзажі точно варті того.

В особистому житті ніяких змін астрологи не прогнозують.

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