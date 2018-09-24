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Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 вересня 2018 для всіх знаків
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Точний гороскоп на цей тиждень 2018 року передбачає сприятливі та несприятливі дні для кожного знаку Зодіаку. Дізнайтеся, що приготували вам зірки на 24 – 30 вересня!
Цей тиждень для багатьох знаків Зодіаку стане початком змін у житті. Труднощі і перешкоди зміняться на радісні події та успіх. Що ж Всесвіт приготував Вам цього тижня? Чи не залишить Вас фортуна? Читайте у своєму гороскопі на тиждень, щоб бути готовим до сюрпризів долі.
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Гороскоп на тиждень 24 – 30 вересня 2018
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 24, 26 вересня
- Несприятливі дні: 25, 29 вересня
Робота та справи цього тижня змусять Вас трохи понервувати. Та не розчаровуйтеся, відпочинок не за горами! Налаштуйтеся на позитив, спокійно завершивши усі справи.
Ділові угоди краще перенести до кращих часів, але від нових пропозицій не варто відмовлятися.
Пильно стежте за своїм здоров'ям, можуть з'явитися певні ускладнення.
Особисте життя може принести деякі сюрпризи, але вони будь тільки позитивними.
Телець
- Сприятливі дні: 24, 27 вересня
- Несприятливі дні: 26, 30 вересня
Тельцям ж цього тижня треба дещо розслабитися. Відкиньте весь негатив і переживання, зосередьтеся на собі. Невеличка відпустка- це саме те, що Вам потрібно.
Справи на роботі не принесуть жодних сюрпризів. Але про здоров'я варто потурбуватися. Запасайтеся вітамінами і налаштовуйтеся на позитив.
Гарною ідеєю буде привести до ладу не тільки думки, а й житло.
Близнюки
Сприятливі дні: 27, 30 вересня
Несприятливі дні: 25, 28 вересня
Близнюкам ж весь тиждень посміхатиметься фортуна. Якщо хотіли придбати лотерею, то зараз найвдаліший момент. Проте цього тижня на Вас чекає важливий вибір, який вплине на добробут Вашої сім'ї.
На особистому фронті Вас чекають тільки злети, більше довіряйте своїй другій половинці.
А от у професійному плані радимо не приймати імпульсивних рішень, будьте обачними.
Сприятливі дні: 25, 27 вересня
Несприятливі дні: 26, 28 вересня
Для Раків цей тиждень стане вирішальним. Тому якщо Ви відкладали проблеми на потім, то зараз саме час. Запасіться терпінням і силами.
Також радимо потурбуватися про стан Вашого здоров'я. На роботі Вас чекатимуть дещо неприємні сюрпризи, проте Вони підуть Вам тільки на користь.
Фінансове становище піде вгору. На особистому фронті все залишиться без змін.
Лев
Сприятливі дні: 29, 30 вересня
Несприятливі дні: 26, 27 вересня
Левам цього тижня потрібно бути обережнішими. Все таємне стає явним, варто остерігатися імпульсивних рішень.
Тому радимо приділяти більше часу родині, відпочити від щоденної рутини і набратися натхнення.
Незначні проблеми не завдадуть великих клопотів. Радимо позбавитися непотребу, щоб звільнити місце для нових речей. Покупки-гарна ідея!
Приділіть увагу своєму самопочуттю і прислухайтеся до своєї інтуїції.
Діва
Сприятливі дні: 27, 29 вересня
Несприятливі дні: 25, 30 вересня
Цього тижня Дівам варто показати себе і свої таланти. Ризикуйте і дослухайтеся до своєї інтуїції. Доля на Вашому боці.
Гарний час для укладання фінансових угод, і не тільки..
Дайте шанс своїй половинці проявити себе і ваші стосунки заграють з новими силами.
Проте остерігайтеся людей з минулого, вони можуть злякати фортуну.
Віддайтеся повністю своїй справі і це принесе чималий успіх, проте не забувайте про своє здоров'я.
Терези
Сприятливі дні: 24, 26 вересня
Несприятливі дні: 29, 30 вересня
Терезам слід додати більше яскравих барв у щоденну рутину. Це покращить як ділові, так і особисті стосунки.
Не бійтеся нових знайомств, вони принесуть виключно позитивні емоції.Не створюйте конфліктів, старайтеся вирішити всі непорозуміння мирним шляхом.
Слід переглянути свої фінансові витрати, цього тижня вони можуть різко збільшитися.
Особисті стосунки можуть дещо похитнутися через недовіру, будьте обачними.
Скорпіон
Сприятливі дні: 24, 27 вересня
Несприятливі дні: 25, 28 вересня
Цього тижня Скорпіонам треба попотіти. Професійне становище дещо погіршиться, виникнуть непередбачувані складнощі. Але сім'я- це те, що зможе додати сил і натхнення для їх подолання.
Приймайте допомогу від рідних, вона піде Вам на користь.
Вдалий час щоб втілювати давно забуті мрії, вони можуть підштовхнути Вас до правильного рішення у житті.
Слід звернути увагу на стан Вашого здоров'я, воно може погіршитися через стреси.
Стрілець
Сприятливі дні: 27, 29 вересня
Несприятливі дні: 25, 26 вересня
Для Стрільців цей тиждень стане вдалим на покупок. Вони принесуть радість і добробут у дім. Будьте обачними із оточуюючими, не видавайте таємниць.
На роботі ж Вас чекають сюрпризи, будьте готовими до неприємностей. Проте вони не вплинуть на загальну картину.
Слід приділити більше часу собі і привести до ладу свої думки.
Козеріг
Сприятливі дні: 26, 29 вересня
Несприятливі дні: 27, 28 вересня
Козерогам ж доля підкинула випробування у любовній справі. Вам варто більше часу приділяти своїй 2-й половинці, це додасть гармонії у житті.
Фінансові складнощі будуть незначними. Не втрачайте можливостей, використовуйте свій потенціал на повну!
Слід більше часу приділяти доглядом за своїм здоров'ям. Це може вплинути на вашу професійну сферу.
Водолій
Сприятливі дні: 25, 27 вересня
Несприятливі дні: 28, 29 вересня
Володоліям цього тижня варто більше часу приділяти друзям. Хороша порада і підтримка ще ніколи не була Вам так потрібна. Це вплине і на Ваш кар'єрний ріст, що стрімно піде вгору.
Не марнуйте шансу і хапайте удачу за хвіст!
Особисте життя залишиться стабільним, без особливих змін. Але не радимо розслаблятися.
Зміни можуть повпливати на стан Вашого здоров'я, тому не нехтуйте відпочинком.
Риби
Сприятливі дні: 28, 30 вересня
Несприятливі дні: 25, 27 вересня
Рибам ж варто переглянути пріоритети у житті. Успіхи у професійній сфері кинуть тінь на сім'ю. Не варто відгороджуватися від рідних. Постарайтеся приділяти їм більше часу, це гарно вплине на Ваше самопочуття.
Відкладіть розв'язання складних задач, зараз час для себе. Не забувайте запасатися вітамінами, приділіть увагу своєму здоров'ю.
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