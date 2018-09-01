Гороскоп на вересень 2018 для всіх знаків: що приготували вам зірки

Гороскоп на вересень 2018 року передбачає сприятливі і несприятливі дні для кожного знаку Зодіаку. Дізнайтеся, що прогнозують вам зірки на цей місяць та які сюрпризи приготувала для вас доля.

Гороскоп на місяць вересень 2018 для багатьох знаків Зодіака передбачає важливі, навіть доленосні зміни в житті. Кому все ж варто ризикувати, а кому краще утриматись від дій, що скеровані емоціями? Читайте в астрологічному прогнозі!

Гороскоп на вересень 2018 для всіх знаків

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні: 4, 5, 19, 26

4, 5, 19, 26 Несприятливі дні: 1, 8, 17, 29

Гороскоп для Овна

Перший місяць осені для цих представників зодіакального кола буде досить динамічним та успішним. Вплив сонця, панівного правителя вересня, додасть вам енергії та сил на нові звершення. Вам не доведеться сумувати за літом, адже перехідний період між літом та осінню, між бурхливим життям та поступовим завмиранням, сприйматиметься досить спокійно.

У робочій сфері на цих знаків Зодіаку очікує вражаюча стабільність та, можливо, кар’єрний ріст. Все залежатиме від вашої цілеспрямованості, впертості та докладених зусиль. Вереснь - чудова нагода розпочати власну справу. Марс, всіма можливими силами буде оберігати вас від можливих труднощів у цьому напрямку, тому не відкладайте мрію про власний бізнес у далеку скриню. Будьте певні: розпочата справа здивує вас своєю успішністю та прибутковістю, головне терпеливо чекати та докладати максимум зусиль.

На любовному фронті буде ой як солодко. Нові знайомства переростуть у бурхливі романи, а тривалі стосунки завершаться шлюбом.

Сприятливі дні: 4, 5, 12, 29

4, 5, 12, 29 Несприятливі дні: 11, 27, 28, 29

Гороскоп для Тельця

Початок осені для Тельців буде сповнений доленосними змінами, як в робочій сфері, так і в особистій. Професійна діяльність для представників цього зодіакального кола буде досить неоднозначною. Характерна для Тельців принциповість та справедливість, вмотивує їх на конструктивний діалог з керівництвом, однак взаємного конструктиву очікувати не варто. Розмова з керівником відкриє вам очі на вже давно, здавалося, очевидні речі: талановитих працівників завідувач не цінує, тому кар’єрного росту очікувати не варто.

Як наслідок – ви зміните місце роботи, і нова професійна платформа стане початком вашої успішної кар’єри. Головне на цьому шляху вірити в себе, в свої можливості, і все обов’язково вдасться.

На цікаві зміни приречене і ваше особисте життя. Тривалі стосунки закінчаться раптово, але це не означає, що треба впадати в депресію. Венера потурбувалася, щоб у самітницькому статусі ви провели максимально короткий час. Однак зациклюватися на нових стосунках не варто: чим більше ви будете себе мордувати роздумами, якою ж буде ваша половинка та як довго нові стосунки триватимуть, тим довше вам доведеться це робити. Пам’ятайте: всьому свій час.

Сприятливі дні: 8, 18, 19, 25

8, 18, 19, 25 Несприятливі дні: 6, 11, 27, 29

Гороскоп Близнята

Емоційно непростий місяць для Близнюків, адже саме у вересні їм доведеться вирішувати надскладні завдання, які неабияк вплинуть на життя в подальшому. Астрологи рекомендують не робити ризикованих кроків, які можуть звести нанівець усі витрачені зусилля в минулому. В сфері бізнесу доцільно зорієнтувати свою увагу на щось одне, адже саме воно принесе бажаний результат, а в перспективі навіть прибуток.

У стосунках з близькими людьми конфлікти та непорозуміння супроводжуватимуть Близнюків увесь вересень. Однак надавати сваркам глобального значення не варто. Тимчасова колізія мине швидше, ніж ви думаєте. Астрологи рядять стримувати себе у висловлюваннях, адже сказане на емоціях може лишити відбиток у стосунках на все подальше життя.

Сприятливі дні: 7, 9, 24, 25

7, 9, 24, 25 Несприятливі дні: 6, 11 25, 27

Гороскоп для Рака

У вересні Ракам складно буде приборкати сезонну депресію, яка прийде з осінньою прохолодою. Давно забуті проблеми та негаразди постануть перед Раками величезною шафою, яка лише доповниться новими переживаннями та тривогами. Тому, щоб перший місяць осені ви не провели у суцільній депресії, намагайтесь розібрати шафу якомога швидше. Астрологи радять активізуватися і усвідомити, що літо позаду, а попереду осінь - не менш вражаюча та приваблива.

У професійній сфері на Раків очікують конфліктні ситуації з колегами, позаяк сезонна депресія не дасть про себе забувати і на робочу місці. Непорозуміння у колективі можуть покласти кінець приязним стосункам з керівництвом, а відтак - стати перепоною на шляху до кар’єрного росту. Тому намагайтесь залагоджувати подібні ситуації, як тільки вони виникають.

Для Раків перший місяць осені видасться досить щедрим на романтичні знайомства, які однозначно вплинуть на їхнє життя. Щоб завоювати увагу обранця або обраниці вам доведеться продемонструвати свої найкращі сторони. Здобути першість серед претендентів буде непросто, однак ваша харизма та наполегливість не лишиться без уваги.

Сприятливі дні: 8, 10, 23, 25

8, 10, 23, 25 Несприятливі дні: 1, 2, 22, 27

Гороскоп для Лева

Для цього знака Зодіаку вересень пройде максимально комфортно. Вам не доведеться вискакувати з штанів, щоб довести свою правоту колегам або ж вирішити складне завдання. Без особливих фізичних та розумових зусиль вам вдасться ступити вище кар'єрними сходами. Для збільшення грошового капіталу доведеться спочатку вкласти кошти, адже вересень для Лева у цьому плані найсприятливіший час.

Не забувайте про відпочинок. Затишний вересень найсприятливіший час для сімейних поїздок за місто. Насолодіться ще теплою та красивою осінню у колі близьких людей.

Норовливим та примхливим Левам у вересні не доведеться сумувати, адже за їхню увагу змагатимуться найдостойніші. Проте астрологи попереджають: затяжна невизначеність у виборі другої половинки призведе до сумних наслідків. Для сімейних Левів вересень також буде подарунковим, адже тривалі стосунки наповняться новими емоціями та приємними хвилюваннями.

Сприятливі дні: 9, 18, 19, 25

9, 18, 19, 25 Несприятливі дні: 6, 10, 28, 29

Гороскоп для Діви

Сприятливий період очікує на Діву у вересні. Робоча сфера буде досить стабільною, а бізнес, який ви плануєте розпочати – успішним та прибутковим. Втім не варто перевантажувати себе роботою. Потурбуйтеся про відпочинок та весело проведіть час у колі рідних десь за містом, подалі від метушні та поспіху.

У перший місяць осені астрологи рекомендують Дівам бути обачними у спілкуванні з незнайомцями. Якщо стороння людина досить наполегливо прагне спілкування з вами, не маючи уявлення при цьому хто ви є насправді, будьте певні: вона переслідує корисливі цілі щодо вашої персони.

У справах амурних зірки кардинальних змін не пророкують, а астрологи взагалі рекомендують утриматись від нових знайомств.

Сприятливі дні: 1, 8, 17, 19

1, 8, 17, 19 Несприятливі дні: 5, 9, 10, 26

Гороскоп для Терезів

Як стверджують астрологи, вересень – найкраща пора для реалізації давно поставлених цілей та мрій. Однак не намагайтеся братися за кілька справ відразу, бо в результаті не доберете толку в жодній. У сфері бізнесу доцільно зорієнтувати свою увагу на щось одне, адже саме воно принесе бажаний результат, а в перспективі навіть прибуток. У робочій сфері зірки пророкують стабільність, однак отримати її можна лише продуктивною працею.

Не забувайте про відпочинок, який напряму пов'язаний з вашою подальшою працездатністю. Саме від вміння балансувати між роботою та дозвіллям залежатиме ваш життєвий успіх та загальний стан здоров'я.

На любовному фронті особливих заворушень зірки не пророкують. Просто проводьте більше часу з тими, кого любите. Доленосних знайомств у вересні чекати не варто.

Сприятливі дні: 7, 14, 25, 29

7, 14, 25, 29 Несприятливі дні: 1, 9, 16, 23

Гороскоп для Скорпіона

Перший місяць осені тішитиме Скорпіонів спокоєм та гармонією, однак лише в особистому житті. На професійну сферу негативно вплине Місяць, який додасть Скорпіонам багато клопоту та турбот і змусить забути про безтурботне життя. Важливо у цей період уникати ризикованих угод та за жодних обставин не підписувати підозрілих документів, особливо, якщо ви займаєте керівну посаду. Цілком можливо, що хтось з підлеглих намагається поставити палки у ваші "професійні колеса", тому будьте максимально обачним.

На фоні емоційно-напруженої професійної сфери, амурні справи дивуватимуть Скорпіонів своєю стабільністю та спокоєм. Нові знайомства дуже швидко переростуть у бурхливий роман, а згодом у не менш бурхливий та емоційний шлюб. Сімейні стосунки переживатимуть нову, ще потужнішу хвилю закоханості.

Сприятливі дні: 4, 19, 20, 25

4, 19, 20, 25 Несприятливі дні: 5, 10, 11, 12

Гороскоп для Стрільця

Перший місяць осені у цілеспрямованих Стрільців складатиметься досить непогано. У

Перший місяць осені у цілеспрямованих Стрільців складатиметься досить непогано. У робочій сфері зірки пророкують захмарний успіх, наявність якого залежатиме від продуктивної діяльності в минулому. Особливу увагу астрологи радять звернути на відносини з керівництвом. Намагайтеся докласти максимум професійних зусиль, і омріяний крок кар'єрними сходами ви зробите гарантовано.

На любовному фронті буде все досить напружено. Нові зустрічі не принесуть очікуваного сімейного щастя, а довготривалі стосунки закінчаться раптово. Однак ситуацію можна кардинально змінити, якщо, звичайно, захотіти.

зірки пророкують захмарний успіх, наявність якого залежатиме від продуктивної діяльності в минулому. Особливу увагу астрологи радять звернути на відносини з керівництвом. Намагайтеся докласти максимум професійних зусиль, і омріяний крок кар’єрними сходами ви зробите гарантовано.

На любовному фронті буде все досить напружено. Нові зустрічі не принесуть очікуваного сімейного щастя, а довготривалі стосунки закінчаться раптово. Однак ситуацію можна кардинально змінити, якщо, звичайно, захотіти.

Сприятливі дні: 8, 19, 25, 26

8, 19, 25, 26 Несприятливі дні: 10, 11, 28, 29.

Гороскоп для Козерога

Вольовим та емоційним Козерогам доведеться приборкати свій норов. Так, принаймні, радять зробити астрологи, якщо ви не хочете лишитися без роботи. Уникайте конфліктів у колективі та припиніть демонструвати свій характер. Пам’ятайте: саме від вміння згуртовувати навколо себе людей і налаштувати їх на продуктивну роботу залежатиме ваш подальший успіх.

Не пускайте на самоплив питання, які потребують вашої негайної реакції та зваженого рішення, адже дріб’язкові проблеми мають здатність оперативно переростати у проблеми масштабні та нагальні. Доленосних змін в особистому житті зірки не пророкують, проте без цікавих зустрічей та короткотривалих романів вересень вас не залишить.

Сприятливі дні : 8, 24, 25, 26

: 8, 24, 25, 26 Несприятливі дні: 5, 11, 28, 29

Гороскоп для Водолія

Нові перспективи відкриває вересень для цього знака Зодіаку. Якщо ви давно прагнули кардинально змінити своє життя, свій побут, то вересень – найсприятливіший час для цього. Переїзд в іншу країну, відкриття власного бізнесу, зміна інтер’єру в оселі – це ті ідеї, які цілком успішно можна реалізувати у вересні. Однак астрологи радять зважити всі за та проти. Позитивний кінцевий результат у всіх ваших починаннях зірки гарантують, однак чи варто розпочинати те, що змінить ваше життя, чи хочете ви цих перемін.

Не забувайте про відпочинок. Гамірний місяць забере у вас багатенько енергії, тому відновити сили на природі не буде зайвим. Різких змін у здоров’ї астрологи не прогнозують, однак за перших симптомів варто звернутися до лікаря.

Особисте життя у перший місяць осені буде вражати своєю загадковістю. Багато охочих змагатимуться за вашу прихильність, однак головний покровитель цього знаку Венера підкаже, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тому, будьте обачними.

Сприятливі дні: 17, 19, 20, 25

17, 19, 20, 25 Несприятливі дні: 5, 6, 12, 28.

Гороскоп для Риб

Для цього знака Зодіаку, вересень – місяць досить стресовий. Найважче доведеться у робочій сфері, адже напружені стосунки з керівництвом вимагатимуть постійного доведення своєї професійної компетенції. У складний період не варто очікувати підтримки в колективі – там всі проти вас, і в жодному разі не довіряйте тому, хто красномовно доводить вам свою відданість – це лише на словах.

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Ваше особисте життя буде кардинально різнитися з професійним, і цей дисонанс вас бентежитиме. Проте не варто панікувати. Підтримка близьких людей буде настільки потужною, що протистояти суцільній несправедливості на роботі буде вже не складно. Головне вірте в себе, в свої можливості – і все вдасться.