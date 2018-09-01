Місячний календар стрижок на вересень 2018: коли стригти волосся

Місячний календар на вересень 2018 року розповість, коли можна стригти волосся, щоб воно росло швидко! Для стрижок у вересні є як сприятливі, так і несприятливі дні, тож для візиту в перукарню краще вибрати правильний час.

Напевно, не знайдеться такої людини, яка хоча б раз в житті не бажала змінити зачіску або колір волосся. Однак у більшості людей всі експерименти над волоссям обмежуються лише думками про це. Чому? Все банально просто: вони не ознайомилися з нашим традиційним місячним календарем стрижок, а відтак - не дізналися, коли краще зробити ту, чи іншу процедуру, щоб кінцевий результат був вдалим. Тому дочитавши цей матеріал до кінця, наважтесь нарешті на кардинальні зміни.

Коли можна стригти волосся у вересні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленем – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати

СЕРПЕНЬ 2018 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Місячний календар стрижок на вересень

1 вересня (субота). Сприятливий день для стрижок та зміни кольору волосся. Однак обрізати волосся краще до обіду. В такий спосіб ви привернете до своєї оселі щастя та спокій.

(субота). Сприятливий день для стрижок та зміни кольору волосся. Однак обрізати волосся краще до обіду. В такий спосіб ви привернете до своєї оселі щастя та спокій. 2 вересня (неділя). Не найкраща пора для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Потурбуйтеся в цей день краще про свій перукарський інструментарій (гребінці, ножиці і т.п.). Привести їх до ладу не буде зайвим.

(неділя). Не найкраща пора для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Потурбуйтеся в цей день краще про свій перукарський інструментарій (гребінці, ножиці і т.п.). Привести їх до ладу не буде зайвим. 3 вересня (понеділок). Якщо ви давно хотіли обрізати посічені кінчики, то мерщій це робити, адже саме в цей день доцільно розпрощатися з ламким волоссям. За це воно віддячить вам густою шевелюрою.

(понеділок). Якщо ви давно хотіли обрізати посічені кінчики, то мерщій це робити, адже саме в цей день доцільно розпрощатися з ламким волоссям. За це воно віддячить вам густою шевелюрою. 4 вересня (вівторок). Не надто сприятливий день для зміни зачіски. Ваше зовнішнє перевтілення може стати причиною непорозумінь та конфлікту у сім’ї. Кохана людина звикла бачити вас у іншому образі, звичному для себе.

(вівторок). Не надто сприятливий день для зміни зачіски. Ваше зовнішнє перевтілення може стати причиною непорозумінь та конфлікту у сім’ї. Кохана людина звикла бачити вас у іншому образі, звичному для себе. 5 вересня (середа). Чудова нагода потішити своє волосся живильною маскою. За це воно віддячить вам швидким ростом та діамантовим блиском.

(середа). Чудова нагода потішити своє волосся живильною маскою. За це воно віддячить вам швидким ростом та діамантовим блиском. 6 вересня (четвер). Зроблена зачіска в цей день стане причиною десятків компліментів на вашу адресу та захоплених поглядів. Однак привернути увагу бажаної людини вам, на жаль, не вдасться.

(четвер). Зроблена зачіска в цей день стане причиною десятків компліментів на вашу адресу та захоплених поглядів. Однак привернути увагу бажаної людини вам, на жаль, не вдасться. 7 вересня (п’ятниця). Давно хотіли зробити каре, але не наважувались? Швиденько рушайте до перукарні та втілюйте бажання в життя. Цього дня ви потрапите до рук майстра, який невипадково здобув професію перукаря, адже його робота – це покликання. Кінцевий результат приємно вразить не лише вас, а й тих людей, думка яких для вас цінна.

(п’ятниця). Давно хотіли зробити каре, але не наважувались? Швиденько рушайте до перукарні та втілюйте бажання в життя. Цього дня ви потрапите до рук майстра, який невипадково здобув професію перукаря, адже його робота – це покликання. Кінцевий результат приємно вразить не лише вас, а й тих людей, думка яких для вас цінна. 8 вересня (субота). Звичний догляд за волоссям не виконує потрібних функцій? Значить саме час його змінити. Шампуні, кондиціонери, маски та бальзами, які ви застосовували раніше, максимально довго товаришують з вашим волоссям, а це означає, що потрібного результату засоби давати вже не будуть. Тому не гайте часу, і вирушайте обирати новий догляд, який відповідає вашому типу волоссю та його потребам.

(субота). Звичний догляд за волоссям не виконує потрібних функцій? Значить саме час його змінити. Шампуні, кондиціонери, маски та бальзами, які ви застосовували раніше, максимально довго товаришують з вашим волоссям, а це означає, що потрібного результату засоби давати вже не будуть. Тому не гайте часу, і вирушайте обирати новий догляд, який відповідає вашому типу волоссю та його потребам. 9 вересня (неділя). Не найкращий час змінювати імідж. Волосся після стрижки буде рости пошкодженим, а відновити його буде вкрай складно. Тим паче, стригти волосся у неділю заборонено.

(неділя). Не найкращий час змінювати імідж. Волосся після стрижки буде рости пошкодженим, а відновити його буде вкрай складно. Тим паче, стригти волосся у неділю заборонено. 10 вересня (понеділок). Утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.

(понеділок). Утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін. 11 вересня (вівторок). Доцільно обрізати волосся лише в тому випадку, якщо плануєте сповільнити його ріст.

(вівторок). Доцільно обрізати волосся лише в тому випадку, якщо плануєте сповільнити його ріст. 12 вересня (середа). Сприятливий день для зміни довжини та кольору волосся. Будь-які експерименти однозначно увінчаються успіхом.

(середа). Сприятливий день для зміни довжини та кольору волосся. Будь-які експерименти однозначно увінчаються успіхом. 13 вересня (четвер). Сприятливий день для стрижок. Підстригши волосся у цей день, означає приректи його на шалений ріст.

(четвер). Сприятливий день для стрижок. Підстригши волосся у цей день, означає приректи його на шалений ріст. 14 вересня (п’ятниця). Зроблена зачіска у цей день ніяк не вплине на ваше життя.

(п’ятниця). Зроблена зачіска у цей день ніяк не вплине на ваше життя. 15 вересня (субота). Новий імідж додасть вам впевненості в собі і вмотивує на нові звершення.

16 вересня (неділя). Обмежтеся в цей день маскою для прискорення росту волосся. Від агресивного механічного впливу (фен, плойка, вирівнювач) краще утримайтеся.

(неділя). Обмежтеся в цей день маскою для прискорення росту волосся. Від агресивного механічного впливу (фен, плойка, вирівнювач) краще утримайтеся. Сприятливі і несприятливі дні для стрижки

17 вересня (понеділок). Сприятливий день для підрівнювання ламких кінчиків.

(понеділок). Сприятливий день для підрівнювання ламких кінчиків. 18 вересня (вівторок). Вдалий день для посиленого догляду за кінчиками волосся. Якщо їхній стан вас не задовольняє, то не поспішайте брати до рук ножиці або йти до перукаря. У цей день косметичний догляд буде набагато результативнішим.

(вівторок). Вдалий день для посиленого догляду за кінчиками волосся. Якщо їхній стан вас не задовольняє, то не поспішайте брати до рук ножиці або йти до перукаря. У цей день косметичний догляд буде набагато результативнішим. 19 вересня (середа). Гарна нагода змінити зачіску, адже ці зміни можуть стати доленосними у вашому особистому житті.

(середа). Гарна нагода змінити зачіску, адже ці зміни можуть стати доленосними у вашому особистому житті. 20 вересня (четвер). Сприятливий день для різноманітних експериментів над волоссям. Головне не зловживайте феном та вирівнювачем.

(четвер). Сприятливий день для різноманітних експериментів над волоссям. Головне не зловживайте феном та вирівнювачем. 21 вересня (п’ятниця). У цей день остерігайтеся псевдо перукарів. Відвідуйте лише перевірених майстрів, адже реабілітація вашого волосся після професійної недбалості буде затяжною.

(п’ятниця). У цей день остерігайтеся псевдо перукарів. Відвідуйте лише перевірених майстрів, адже реабілітація вашого волосся після професійної недбалості буде затяжною. 22 вересня (субота). Несприятливий день для косметичного догляду, тому утримайтесь від бажання скористатися новим кондиціонером чи шампунем.

(субота). Несприятливий день для косметичного догляду, тому утримайтесь від бажання скористатися новим кондиціонером чи шампунем. 23 вересня (неділя). Ваші кінчики потребують інтенсивнішого догляду. Придбайте у магазині або аптеці масло для волосся (кокосове, реп’яхове, оливкове «Extra Virgin») та нанесіть його на волосся за годину до миття. Результат не змусить вас довго чекати.

(неділя). Ваші кінчики потребують інтенсивнішого догляду. Придбайте у магазині або аптеці масло для волосся (кокосове, реп’яхове, оливкове «Extra Virgin») та нанесіть його на волосся за годину до миття. Результат не змусить вас довго чекати. 24 вересня (понеділок). Розпочати новий тиждень з новою зачіскою, чому б ні? Головне знайдіть хорошого майстра, щоб ваше волосся у його руках було в безпеці.

(понеділок). Розпочати новий тиждень з новою зачіскою, чому б ні? Головне знайдіть хорошого майстра, щоб ваше волосся у його руках було в безпеці. 25 вересня (вівторок). Хороший день для зухвалих експериментів над волоссям. Робіть стрижку, яку душа бажає. Головне пам’ятайте: обрізати волосся легко, а от відростити – це вже значно складніше.

(вівторок). Хороший день для зухвалих експериментів над волоссям. Робіть стрижку, яку душа бажає. Головне пам’ятайте: обрізати волосся легко, а от відростити – це вже значно складніше. 26 вересня (середа). Сприятливий день для підрівнювання ламких кінчиків.

(середа). Сприятливий день для підрівнювання ламких кінчиків. 27 вересня (четвер). Якщо ви марите довгим волоссям, то стригти його рекомендовано лише до 12-ї дня, адже саме цей період буде енергетично найсприятливішим.

(четвер). Якщо ви марите довгим волоссям, то стригти його рекомендовано лише до 12-ї дня, адже саме цей період буде енергетично найсприятливішим. 28 вересня (п’ятниця). Ваше волосся потребую додаткового зволоження, тому зробіть живильну маску, яка в цей день буде максимально ефективною, а результат тривалим.

(п’ятниця). Ваше волосся потребую додаткового зволоження, тому зробіть живильну маску, яка в цей день буде максимально ефективною, а результат тривалим. 29 вересня (субота). Забудьте про обрізання волосся, оскільки в цей день різноманітні маніпуляції з ним будуть невдалими.

(субота). Забудьте про обрізання волосся, оскільки в цей день різноманітні маніпуляції з ним будуть невдалими. 30 вересня (неділя). Влаштуйте собі вихідних від ідей змінити зачіску.

Сприятливі і несприятливі дні для стрижки

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