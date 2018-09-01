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Місячний календар стрижок на вересень 2018: коли стригти волосся

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Дізнайтеся, коли стригти волосся у вересні 2018! - фото 1
Дізнайтеся, коли стригти волосся у вересні 2018!

Місячний календар на вересень 2018 року розповість, коли можна стригти волосся, щоб воно росло швидко! Для стрижок у вересні є як сприятливі, так і несприятливі дні, тож для візиту в перукарню краще вибрати правильний час.

Напевно, не знайдеться такої людини, яка хоча б раз в житті не бажала змінити зачіску або колір волосся. Однак у більшості людей всі експерименти над волоссям обмежуються лише думками про це. Чому? Все банально просто: вони не ознайомилися з нашим традиційним місячним календарем стрижок, а відтак - не дізналися, коли краще зробити ту, чи іншу процедуру, щоб кінцевий результат був вдалим. Тому дочитавши цей матеріал до кінця, наважтесь нарешті на кардинальні зміни.

Коли можна стригти волосся у вересні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленем – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати

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Місячний календар стрижок на вересень

  • 1 вересня (субота). Сприятливий день для стрижок та зміни кольору волосся. Однак обрізати волосся краще до обіду. В такий спосіб ви привернете до своєї оселі щастя та спокій.
  • 2 вересня (неділя). Не найкраща пора для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Потурбуйтеся в цей день краще про свій перукарський інструментарій (гребінці, ножиці і т.п.). Привести їх до ладу не буде зайвим.
  • 3 вересня (понеділок). Якщо ви давно хотіли обрізати посічені кінчики, то мерщій це робити, адже саме в цей день доцільно розпрощатися з ламким волоссям. За це воно віддячить вам густою шевелюрою.
  • 4 вересня (вівторок). Не надто сприятливий день для зміни зачіски. Ваше зовнішнє перевтілення може стати причиною непорозумінь та конфлікту у сім’ї. Кохана людина звикла бачити вас у іншому образі, звичному для себе.
  • 5 вересня (середа). Чудова нагода потішити своє волосся живильною маскою. За це воно віддячить вам швидким ростом та діамантовим блиском.
  • 6 вересня (четвер). Зроблена зачіска в цей день стане причиною десятків компліментів на вашу адресу та захоплених поглядів. Однак привернути увагу бажаної людини вам, на жаль, не вдасться.
  • 7 вересня (п’ятниця). Давно хотіли зробити каре, але не наважувались? Швиденько рушайте до перукарні та втілюйте бажання в життя. Цього дня ви потрапите до рук майстра, який невипадково здобув професію перукаря, адже його робота – це покликання. Кінцевий результат приємно вразить не лише вас, а й тих людей, думка яких для вас цінна.
  • 8 вересня (субота). Звичний догляд за волоссям не виконує потрібних функцій? Значить саме час його змінити. Шампуні, кондиціонери, маски та бальзами, які ви застосовували раніше, максимально довго товаришують з вашим волоссям, а це означає, що потрібного результату засоби давати вже не будуть. Тому не гайте часу, і вирушайте обирати новий догляд, який відповідає вашому типу волоссю та його потребам.
  • 9 вересня (неділя). Не найкращий час змінювати імідж. Волосся після стрижки буде рости пошкодженим, а відновити його буде вкрай складно. Тим паче, стригти волосся у неділю заборонено.
  • 10 вересня (понеділок). Утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.
  • 11 вересня (вівторок). Доцільно обрізати волосся лише в тому випадку, якщо плануєте сповільнити його ріст.
  • 12 вересня (середа). Сприятливий день для зміни довжини та кольору волосся. Будь-які експерименти однозначно увінчаються успіхом.
  • 13 вересня (четвер). Сприятливий день для стрижок. Підстригши волосся у цей день, означає приректи його на шалений ріст.
  • 14 вересня (п’ятниця). Зроблена зачіска у цей день ніяк не вплине на ваше життя.
  • 15 вересня (субота). Новий імідж додасть вам впевненості в собі і вмотивує на нові звершення.
  • 16 вересня (неділя). Обмежтеся в цей день маскою для прискорення росту волосся. Від агресивного механічного впливу (фен, плойка, вирівнювач) краще утримайтеся.
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    Сприятливі і несприятливі дні для стрижки
  • 17 вересня (понеділок). Сприятливий день для підрівнювання ламких кінчиків.
  • 18 вересня (вівторок). Вдалий день для посиленого догляду за кінчиками волосся. Якщо їхній стан вас не задовольняє, то не поспішайте брати до рук ножиці або йти до перукаря. У цей день косметичний догляд буде набагато результативнішим.
  • 19 вересня (середа). Гарна нагода змінити зачіску, адже ці зміни можуть стати доленосними у вашому особистому житті.
  • 20 вересня (четвер). Сприятливий день для різноманітних експериментів над волоссям. Головне не зловживайте феном та вирівнювачем.
  • 21 вересня (п’ятниця). У цей день остерігайтеся псевдо перукарів. Відвідуйте лише перевірених майстрів, адже реабілітація вашого волосся після професійної недбалості буде затяжною.
  • 22 вересня (субота). Несприятливий день для косметичного догляду, тому утримайтесь від бажання скористатися новим кондиціонером чи шампунем.
  • 23 вересня (неділя). Ваші кінчики потребують інтенсивнішого догляду. Придбайте у магазині або аптеці масло для волосся (кокосове, реп’яхове, оливкове «Extra Virgin») та нанесіть його на волосся за годину до миття. Результат не змусить вас довго чекати.
  • 24 вересня (понеділок). Розпочати новий тиждень з новою зачіскою, чому б ні? Головне знайдіть хорошого майстра, щоб ваше волосся у його руках було в безпеці.
  • 25 вересня (вівторок). Хороший день для зухвалих експериментів над волоссям. Робіть стрижку, яку душа бажає. Головне пам’ятайте: обрізати волосся легко, а от відростити – це вже значно складніше.
  • 26 вересня (середа). Сприятливий день для підрівнювання ламких кінчиків.
  • 27 вересня (четвер). Якщо ви марите довгим волоссям, то стригти його рекомендовано лише до 12-ї дня, адже саме цей період буде енергетично найсприятливішим.
  • 28 вересня (п’ятниця). Ваше волосся потребую додаткового зволоження, тому зробіть живильну маску, яка в цей день буде максимально ефективною, а результат тривалим.
  • 29 вересня (субота). Забудьте про обрізання волосся, оскільки в цей день різноманітні маніпуляції з ним будуть невдалими.
  • 30 вересня (неділя). Влаштуйте собі вихідних від ідей змінити зачіску.
Сприятливі і несприятливі дні для стрижки - фото 273401
Сприятливі і несприятливі дні для стрижки

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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