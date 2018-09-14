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Google-карти познущалися над закоханою парочкою
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На Google-картах знайшли фото "розчленованої" пари, яка цілується на пляжі.
Дивний знімок виявили користувачі на фото одного з пляжів. Під час створення панорамного знімка з камери автомобіля Google, картинка склеїлася неправильно.
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На фото видно, що частини тіл закоханих розділені і "розкидані". На рушнику залишилася верхня частина пари, але ноги чоловіка стоять окремо на піску біля рушника. При цьому одну з ніг жінки виявити взагалі не можна, а друга "росте" з плеча чоловіка.
Днями мешканцю Аргентини вдалося зробити несподівану знахідку за допомогою картографічних сервісів від корпорації Google. На поверхні Місяця користувач знайшов піраміду величезних розмірів.
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