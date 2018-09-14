Google-карти познущалися над закоханою парочкою

На Google-картах знайшли фото "розчленованої" пари, яка цілується на пляжі.

Дивний знімок виявили користувачі на фото одного з пляжів. Під час створення панорамного знімка з камери автомобіля Google, картинка склеїлася неправильно.

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На фото видно, що частини тіл закоханих розділені і "розкидані". На рушнику залишилася верхня частина пари, але ноги чоловіка стоять окремо на піску біля рушника. При цьому одну з ніг жінки виявити взагалі не можна, а друга "росте" з плеча чоловіка.

На Google-картах знайшли фото "розчленованої" пари, яка цілується на пляжі

Днями мешканцю Аргентини вдалося зробити несподівану знахідку за допомогою картографічних сервісів від корпорації Google. На поверхні Місяця користувач знайшов піраміду величезних розмірів.

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