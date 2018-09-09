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Штучний інтелект Google навчили шукати порно в інтернеті

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Штучний інтелект буде шукати порно-контент у мережі - фото 1
Штучний інтелект буде шукати порно-контент у мережі / amweb

Google запустила нейромережу, яка здатна на автоматі знаходити та класифікувати порнографічні матеріали.

Штучний інтелект (ШІ) витіснить людей з процесу і буде працювати як в інтернеті, так і в офлайні.

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У першу чергу система призначена для корпоративного використання – компаніями, які працюють з великими масивами даних. Розроблена під відвертий контент нейромережа буде розпізнати графічні зображення та відео, не призначені для дітей, які регулярно відвідують інтернет.

ШІ витіснить людину - фото 275022
ШІ витіснить людину / Mental Floss

За словами Google, система ефективніша, ніж людські ресурси. По-перше, нейромережа не відчуває почуття дискомфорту або сорому при перегляді порно. По-друге, працює дуже швидко – фахівці помітили, що штучний інтелект ефективніший за звичайну людину на 700%.

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Джерело: Mport
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