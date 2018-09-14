24 джек-поти: хакер зламав онлайн-казино

Хакер, який використовує нік runningsnail, зірвав 24 рази поспіль джек-пот в онлайн-казино DEOSGames.

Кіберзлочинець скористався уразливістю системи, що дозволило йому вчинити напад на інфраструктуру казино. Про це зазначено в Twitter-акаунті DEOSGames.

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Відразу ж після отримання виграшу він покинув платформу. Відомо також, що свій акаунт runningsnail хакер створив напередодні досконалої атаки. Загалом хакер виграв майже 24 тисячі доларів у валюті платформи EOS. При цьому більшу частину виграшу він ще не встиг вивести з рахунку.



Представники онлайн-казино відзначили, що цей напад був для них корисним уроком. "Це був хороший стрес-тест і ми значно покращилися", − відзначили представники компанії.

We are back up and running with EOS game for last 6+ hours. Yesterday, we got a malicious contract exploit our contract. it is a good stress test and we got significant improvements on contract level. Keep doing what we do, remember we are still in beta! — DEOSGames (@DEOS_Games) 10 вересня 2018 р.

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