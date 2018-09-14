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24 джек-поти: хакер зламав онлайн-казино

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Відразу ж після отримання виграшу він покинув платформу - фото 1
Відразу ж після отримання виграшу він покинув платформу / Panay News

Хакер, який використовує нік runningsnail, зірвав 24 рази поспіль джек-пот в онлайн-казино DEOSGames.

Кіберзлочинець скористався уразливістю системи, що дозволило йому вчинити напад на інфраструктуру казино. Про це зазначено в Twitter-акаунті DEOSGames.

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Відразу ж після отримання виграшу він покинув платформу. Відомо також, що свій акаунт runningsnail хакер створив напередодні досконалої атаки. Загалом хакер виграв майже 24 тисячі доларів у валюті платформи EOS. При цьому більшу частину виграшу він ще не встиг вивести з рахунку.

Представники онлайн-казино відзначили, що цей напад був для них корисним уроком. "Це був хороший стрес-тест і ми значно покращилися", − відзначили представники компанії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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