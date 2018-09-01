Користувачі Google виявили на Місяці гігантську піраміду

Жителю Аргентини вдалося зробити несподівану знахідку за допомогою картографічних сервісів від корпорації Google. На поверхні Місяця користувач знайшов піраміду величезних розмірів.

Аргентинець вивчав супутник Землі за допомогою загальнодоступної карти місячної поверхні. При найближчому розгляді він побачив дивну споруду з симетричними пропорціями. Після математичного розрахунку з'ясувалося, що площа пірамідальної будови становить не менше 200 метрів.

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Після того, як автор знахідки записав її на відео і виклав його в інтернет, у користувачів з'явилася кілька теорій. Одні вважають, що піраміду збудували прибульці, інші – що це справа рук космічного агентства США. І ті, і інші звинувачують NASA у брехні і приховуванні інформації про піраміду від громадськості.

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