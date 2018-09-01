На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Користувачі Google виявили на Місяці гігантську піраміду
-
- 86
Жителю Аргентини вдалося зробити несподівану знахідку за допомогою картографічних сервісів від корпорації Google. На поверхні Місяця користувач знайшов піраміду величезних розмірів.
Аргентинець вивчав супутник Землі за допомогою загальнодоступної карти місячної поверхні. При найближчому розгляді він побачив дивну споруду з симетричними пропорціями. Після математичного розрахунку з'ясувалося, що площа пірамідальної будови становить не менше 200 метрів.
І ще: В Австралії впав метеорит: з'явилося відео
Після того, як автор знахідки записав її на відео і виклав його в інтернет, у користувачів з'явилася кілька теорій. Одні вважають, що піраміду збудували прибульці, інші – що це справа рук космічного агентства США. І ті, і інші звинувачують NASA у брехні і приховуванні інформації про піраміду від громадськості.
Читайте також: Учені виявили в космосі незрозумілий сигнал
-
10:49Синоптик попередила про різку зміну погоду у вересні
-
10:20Сестри? Ріта Ора здивувала фанів фото з мамою
-
09:48Чи можна їсти продукти, якщо на них сіла муха: пояснення Супрун
-
09:18У ДСНС попередили українців про небезпеку
-
08:49Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:15Квіткова естетика від фотографа Лізи Бріанд: заворожуючі кадри
- 01 вересня
-
22:00Х-фактор 9 сезон 1 випуск онлайн – чим вразили учасники
-
21:47Вчені знайшли океани води на Юпітері
-
21:03Вчені з'ясували, у котрій годині потрібно снідати, щоб схуднути
-
20:15Дмитро Комаров душевно привітав усіх школярів з 1-м вересня
-
19:29Топ-модель по-українськи 2: хто пройшов у новий сезон проекту
-
18:48Користувачі Google виявили на Місяці гігантську піраміду
-
18:25Тіна Кароль здивувала шанувальників пікантним фото
-
Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
-
17:50Dior представили аромат, який чекали 20 років
-
17:21Популярна блогерка миттєво втратила 500 тисяч підписників, і ось чому
-
16:55Вчені розповіли, чому корисно їсти солодощі
-
16:33Як охорона Букінгемського палацу зіграла пісню Арети Франклін: відеофакт
-
16:10Київ вдень та вночі 5 сезон: усі герої популярного серіаліті
-
15:49Ангел Victoria's Secret у бікіні показала штормове фото
-
15:24Користувачів здивував гігантський соняшник
-
14:58Концерт Imagine Dragons в Києві: як це було у фото і відео
-
14:35Безпілотний автомобіль Apple вперше потрапив в аварію
-
14:18Місячний календар стрижок на вересень 2018: коли стригти волосся
-
08:49Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні
- 01 вересня
-
22:00Х-фактор 9 сезон 1 випуск онлайн – чим вразили учасники
-
19:29Топ-модель по-українськи 2: хто пройшов у новий сезон проекту
-
16:10Київ вдень та вночі 5 сезон: усі герої популярного серіаліті
-
11:21Магнітні бурі у вересні 2018: календар небезпечних дат
-
09:50Рятувальники зробили важливе попередження для українців
-
07:22Гороскоп на вересень 2018 для всіх знаків: що приготували вам зірки
- 31 серпня
-
20:53Найбільш слабкі чоловіки за знаком Зодіаку
-
17:25Консервований перець: смачні салати на зиму
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
08:15Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня
- 30 серпня
-
19:47Результати жеребкування Ліги чемпіонів: у яку групу потрапив Шахтар
-
17:00Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:40Вчені визначили, скільки хвилин сексу необхідно жінці для щастя
-
11:56Які смартфони українці шукають на OLX: названо ТОП-10 брендів
-
07:13Лікарі не рекомендують пити фільтровану воду
- 29 серпня
-
19:47Чоловіків цих знаків Зодіаку неможливо приручити
-
17:28Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
16:00Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
14:14Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
-
13:37Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі
-
09:45Названо найпопулярніші треки літа
-
07:14Не переймайтесь за усмішку: ці продукти можна сміливо їсти