Чи була в Росса та Рейчел перерва: Девід Швіммер відповів на головне питання ДРУЗІВ

Американський Девід Швіммер, відомий за роллю Росса в серіалі "Друзі", висловив свою думку щодо принципового моменту в стосунках свого героя із Рейчел, яку зіграла Дженніфер Еністон.

53-річний Девід Швіммер став гостем віртуальної версії програми The Tonight Show. У розмові з Джиммі Феллоном він обговорив непрості стосунки свого персонажа Росса Геллера та Рейчел Грін.

Так, Девід відповів на запитання ведучого, чи була у Росса і Рейчел насправді та "перерва", про яку вони сперечались протягом кількох сезонів серіалу. Йдеться про ситуацію, що сталася в 15-й серії 3-го сезону під назвою "Росс і Рейчел роблять перерву".

У цьому епізоді герої сильно посварилися, після чого Рейч заявила, що їм потрібно взяти паузу. Розлючений герой Швіммера вирушив у бар в компанії Джої і Чендлера, де сильно напився і переспав з дівчиною на ім'я Хлої. У наступних серіях Росс намагався довести коханій, що його вчинок не можна вважати зрадою, знову і знову повторюючи фразу We were on a break! ("У нас була перерва!").

Думка фанатів щодо цієї ситуації також неоднозначна: одні стають на бік Росса, виправдовуючи його вчинок, а інші навпаки підтримують Рейчел. У бесіді з Феллоном актор зазначив, що поділяє точку зору свого героя.

Люди так пристрасно розходяться в думках щодо того, чи була перерва в стосунках Росса і Рейчел. Та це навіть не питання! Звичайно, у них була перерва, – розставив всі крапки над "i" Девід.

