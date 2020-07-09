Сендвіч Росса та піца Джої: з'явились рецепти улюблених страв із серіалу ДРУЗІ

"Друзі: офіційна кулінарна книга" вийде вже у вересні цього року. У ній буде понад 90 рецептів страв, натхненних серіалом "Друзі". Мерщій зберігайте собі рецепти улюбленої піци Джої та неперевершеного сендвіча Росса!

Їжа в серіалі "Друзі" – як сьомий головний герой, і зараз ми вам це доведемо. Отож, Моніка – шеф-кухарка, що готує не лише вдома, а й у ресторані; Джої не ділиться їжею та при цьому абсолютно всеїдний; Рейчел не вміє готувати, зате вона винайшла десерт із шаром м'яса; Росс пильно оберігає свої сендвічі; а печиво за рецептом бабусі Фібі припало до смаку мільйонам. Щоправда, Чендлера і справді не пов'язує нічого особливого з їжею, та й для чого йому думати про неї, якщо він одружений із Монікою? Вона точно про це подбає.

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На жаль, поки що автори кулінарної книги не розсекретили рецепт фірмової індички Моніки, але деякі рецепти з серіалу вже відомі. Тож обирайте улюблений та готуйте разом із "Друзями"!

О-май-гад панкейки від Дженніс

Серія 1, сезон 3: "Епізод з фантазією про Принцесу Лею"

Рецепт панкейків

Якщо ви забули, то в 1 серій 3 сезону Дженніс робить млинці Чендлеру (на превеликий жаль Джої, який терпіти не міг авторку фрази О-МАЙ-ГАД").

Улюблена піца Джої (тобто дві піци)

Серія 24, сезон 4: "Епізод з весіллям Росса"

У рецепті йдеться про те, чого Джої ніколи не згадує. А саме, з яких піц складається "The Joey Special": виявляється, туди входить одна піца з часником і молюсками, а інша – з шинкою, ковбасою та салямі.

Здається, від комбінації цих піц може початись печія, але якщо Джої смакував солодкий десерт, куди Рейчел випадково поклала м'ясо, тоді нема чому дивуватись ;)

Довгий бутерброд з лобстером по-Рейчелівськи

Серія 14, сезон 2: "Епізод, в якому дивляться відео з випускного балу"

Ви також можете навчитися готувати бутерброд, натхненний одним з улюблених моментів в історії шоу! "Теорія лобстерів" вперше згадується в серіалі після того, як Рейчел і Росс цілуються, подивившись відео з випускного балу, а Фібі вигукує: "Я ж казала, він її лобстер!". За її словами, лобстери закохуються і залишаються в шлюбі на все життя. Ця серія ситкому визнана найкращою за всю його історію, адже її подивилися приблизно 33 мільйони людей.

Улюблений "вологий" сендвіч Росса

Серія 14, сезон 2: "Епізод з сендвічем Роса"

Звичайно, не можна було взяти і не включити в кулінарну книгу "Друзів" одну з найвідоміших страв, яку коли-небудь показували в серіалі: "вологий" сендвіч з індичкою, який Россу готує Моніка з того, що залишилось після Дня подяки.

Ви ж пам'ятаєте, що краще не красти сендвіч у Росса, а приготувати його самостійно, інакше епізод повториться:

Готуйте з "Друзями" та насолоджуйтесь серіальними стравами!

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