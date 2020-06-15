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10 культових цитат Моніки Геллер з серіалу ДРУЗІ, які стали мемами

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Courteney Cox - фото 1
Courteney Cox / gettyimages

15 червня американська акторка Кортні Кокс, відома за роллю Моніки Геллер в серіалі "Друзі", відзначає свій день народження. З нагоди 56-річчя зірки згадуємо улюблені цитати її героїні, які ми пам'ятаємо досі.

Харизматична Моніка запам'яталась шанувальникам серіалу "Друзі" не лише одруженням з Чендлером, а ще й своїми "пунктиками", через які вона часто потрапляла в курйозні ситуації. Нумо згадувати їх!

***

Я знаю!

Найулюбленіша репліка Моніки, яка стала мемом.

via GIPHY

СІМ!

Улюблена цифра не лише Моніки, а й усіх жінок (якщо ви знаєте, про що ми ;).

via GIPHY

***

Моніка любить чистоту більше ніж Чендлера (Жартуємо! Чи ні?)

  • Моніка: Так, у мене є мило, губки, щітки, спеціальний віск для полірування машин і багато іншого.
  • Чендлер: Але у тебе ж немає машини
  • Моніка: Знаю, але якось біля нашого будинку стояла така брудна машина, що я вирішила її помити.
  • Чендлер: І?
  • Моніка: І ще шість.
10 культових цитат Моніки Геллер з серіалу ДРУЗІ, які стали мемами - фото 410234

***

Моніка завжди знає, як краще

  • Не вчи мене, що робити! Я сама навчу тебе, що робити!
Моніка Геллер у першому сезоні Друзів - фото 410245
Моніка Геллер у першому сезоні Друзів / gettyimages

***

А ще Моніка завжди має бути найкращою (і є!)

  • Чендлер: Тобі не обов'язково бути найкращою в усьому.
  • Моніка: О Господи! Ти мене зовсім не знаєш!
10 культових цитат Моніки Геллер з серіалу ДРУЗІ, які стали мемами - фото 410272

***

У дитинстві в Моніки була широка кістка...

  • Джої: Якась дівчина з'їла Моніку!
  • Моніка: Замовкни. Камера додає 10 фунтів.
  • Джої: І скільки ж камер тебе знімало?
10 культових цитат Моніки Геллер з серіалу ДРУЗІ, які стали мемами - фото 410239

... Але це не заважало їй бути крутою

via GIPHY

***

Моніка вміє шукати позитив в усьому

  • Ласкаво просимо в реальне життя. Воно досить паршиве, але ти втягнешся

via GIPHY

***

Насправді сьогодні Кортні Кокс виповнилось не 56, а 55 років і 13 місяців!

  • Мені 25 років і ... 13 місяців.
Кортні Кокс у молодості - фото 410237
Кортні Кокс у молодості / gettyimages

Вітаємо акторку з днем народження! І пам'ятайте:

  • Якщо хтось хоче зробити нам подарунок, ми не повинні позбавляти його цієї радості.
Серія, у якій всім виповнюється 30 років - фото 410244
Серія, у якій всім виповнюється 30 років / gettyimages

Бонус: Кортні Кокс в оточенні своїх коліжанок

Головні героїні серіалу Друзі - фото 410246
Головні героїні серіалу Друзі / gettyimages

А тепер – і подруг

Кортні Кокс, Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу - фото 410243
Кортні Кокс, Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу / gettyimages

Читайте також: Кортні Кокс вперше подивилась "Друзів" і назвала улюблену серію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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