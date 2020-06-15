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10 культових цитат Моніки Геллер з серіалу ДРУЗІ, які стали мемами
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15 червня американська акторка Кортні Кокс, відома за роллю Моніки Геллер в серіалі "Друзі", відзначає свій день народження. З нагоди 56-річчя зірки згадуємо улюблені цитати її героїні, які ми пам'ятаємо досі.
Харизматична Моніка запам'яталась шанувальникам серіалу "Друзі" не лише одруженням з Чендлером, а ще й своїми "пунктиками", через які вона часто потрапляла в курйозні ситуації. Нумо згадувати їх!
***
Я знаю!
Найулюбленіша репліка Моніки, яка стала мемом.
СІМ!
Улюблена цифра не лише Моніки, а й усіх жінок (якщо ви знаєте, про що ми ;).
***
Моніка любить чистоту більше ніж Чендлера (Жартуємо! Чи ні?)
- Моніка: Так, у мене є мило, губки, щітки, спеціальний віск для полірування машин і багато іншого.
- Чендлер: Але у тебе ж немає машини
- Моніка: Знаю, але якось біля нашого будинку стояла така брудна машина, що я вирішила її помити.
- Чендлер: І?
- Моніка: І ще шість.
***
Моніка завжди знає, як краще
- Не вчи мене, що робити! Я сама навчу тебе, що робити!
Моніка Геллер у першому сезоні Друзів / gettyimages
***
А ще Моніка завжди має бути найкращою (і є!)
- Чендлер: Тобі не обов'язково бути найкращою в усьому.
- Моніка: О Господи! Ти мене зовсім не знаєш!
***
У дитинстві в Моніки була широка кістка...
- Джої: Якась дівчина з'їла Моніку!
- Моніка: Замовкни. Камера додає 10 фунтів.
- Джої: І скільки ж камер тебе знімало?
... Але це не заважало їй бути крутою
***
Моніка вміє шукати позитив в усьому
- Ласкаво просимо в реальне життя. Воно досить паршиве, але ти втягнешся
***
Насправді сьогодні Кортні Кокс виповнилось не 56, а 55 років і 13 місяців!
- Мені 25 років і ... 13 місяців.
Кортні Кокс у молодості / gettyimages
Вітаємо акторку з днем народження! І пам'ятайте:
- Якщо хтось хоче зробити нам подарунок, ми не повинні позбавляти його цієї радості.
Серія, у якій всім виповнюється 30 років / gettyimages
Бонус: Кортні Кокс в оточенні своїх коліжанок
Головні героїні серіалу Друзі / gettyimages
А тепер – і подруг
Кортні Кокс, Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу / gettyimages
Читайте також: Кортні Кокс вперше подивилась "Друзів" і назвала улюблену серію
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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