10 культових цитат Моніки Геллер з серіалу ДРУЗІ, які стали мемами

15 червня американська акторка Кортні Кокс, відома за роллю Моніки Геллер в серіалі "Друзі", відзначає свій день народження. З нагоди 56-річчя зірки згадуємо улюблені цитати її героїні, які ми пам'ятаємо досі.

Харизматична Моніка запам'яталась шанувальникам серіалу "Друзі" не лише одруженням з Чендлером, а ще й своїми "пунктиками", через які вона часто потрапляла в курйозні ситуації. Нумо згадувати їх!

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Я знаю!

Найулюбленіша репліка Моніки, яка стала мемом.

СІМ!

Улюблена цифра не лише Моніки, а й усіх жінок (якщо ви знаєте, про що ми ;).

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Моніка любить чистоту більше ніж Чендлера (Жартуємо! Чи ні?)

Моніка: Так, у мене є мило, губки, щітки, спеціальний віск для полірування машин і багато іншого.

Так, у мене є мило, губки, щітки, спеціальний віск для полірування машин і багато іншого. Чендлер: Але у тебе ж немає машини

Але у тебе ж немає машини Моніка: Знаю, але якось біля нашого будинку стояла така брудна машина, що я вирішила її помити.

Знаю, але якось біля нашого будинку стояла така брудна машина, що я вирішила її помити. Чендлер: І?

І? Моніка: І ще шість.

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Моніка завжди знає, як краще

Не вчи мене, що робити! Я сама навчу тебе, що робити!

Моніка Геллер у першому сезоні Друзів / gettyimages

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А ще Моніка завжди має бути найкращою (і є!)

Чендлер: Тобі не обов'язково бути найкращою в усьому.

Тобі не обов'язково бути найкращою в усьому. Моніка: О Господи! Ти мене зовсім не знаєш!

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У дитинстві в Моніки була широка кістка...

Джої: Якась дівчина з'їла Моніку!

Якась дівчина з'їла Моніку! Моніка: Замовкни. Камера додає 10 фунтів.

Замовкни. Камера додає 10 фунтів. Джої: І скільки ж камер тебе знімало?

... Але це не заважало їй бути крутою

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Моніка вміє шукати позитив в усьому

Ласкаво просимо в реальне життя. Воно досить паршиве, але ти втягнешся

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Насправді сьогодні Кортні Кокс виповнилось не 56, а 55 років і 13 місяців!

Мені 25 років і ... 13 місяців.

Кортні Кокс у молодості / gettyimages

Вітаємо акторку з днем народження! І пам'ятайте:

Якщо хтось хоче зробити нам подарунок, ми не повинні позбавляти його цієї радості.

Серія, у якій всім виповнюється 30 років / gettyimages

Бонус: Кортні Кокс в оточенні своїх коліжанок

Головні героїні серіалу Друзі / gettyimages

А тепер – і подруг

Кортні Кокс, Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу / gettyimages

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