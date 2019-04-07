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Голос Діти 5: названо першого зіркового тренера
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Під час першого прямого ефіру шоу "Голос країни" оголосили першого зіркового тренера проекту "Голос. Діти". Дізнайтесь, хто буде шукати талановитих дітлахів у п'ятому сезоні улюбленого шоу!
Під час першого прямого ефіру дев'ятого сезону проекту "Голос країни" озвучили ім'я першого тренера "Голосу. Діти". Ним виявився епатажний співак DZIDZIO.
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Відповідну заяву зробив сам співак, коли до нього підійшла телеведуча Катя Осадча. Він наголосив на тому, що офіційно стане зірковим тренером дитячої версії "Голосу". Ну що ж, тепер ми знаємо перше ім'я зіркового тренера. Цікаво, хто долучиться до нього в пошуку талановитих українських дітей.
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