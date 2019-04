Голос країни 9 сезон – ФІНАЛ: дивитись онлайн прямий ефір 2019

Фінальний випуск дев'ятого сезону проекту Голос країни 2019 вийшов на телеекрани 21 квітня. Останній прямий ефір визначив найсильнішого учасника шоу. Дізнайтеся, хто виборов омріяну перемогу у Голосі країни 9.

Голос країни 2019 завершується: 21 квітня на каналі 1+1 показали фінальний чотирнадцятий випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройшов під гаслом "Зірки серед нас".

І ще: Голос країни 9: дивитись онлайн 13 випуск – чим вразив півфінал

Третій і останній прямий ефір пройшов під неабиякою напругою, адже сьогодні відбулася вирішальна битва за почесне звання Голосу країни 9. Чотири найсильніших суперфіналісти зійдуться на сцені, щоб глядачі обрали переможця головного вокального шоу України.

Крім цього, сьогоднішній вечір був сповнений сюрпризами: українців порадують не лише спільні пісні учасників проекту з тренерами, але й виступи зіркових гостей. Вмощуйтеся зручніше! Приємного перегляду!

Голос країни 9 сезон – дивитись онлайн ФІНАЛ

Першою за перемогу у грандіозному суперфіналі боротиметься Оксана Муха з команди Дана Балана. Дівчина підготувала легендарну українську пісню "Я піду в далекі гори" Назарія Яремчука, яку виконала сольно у першому раунді шоу.

Наступною на сцені з'явилася представниця команди Діми Монатіка Вікторія Олійник з енергійною композицією і ефектним номером, що неабияк запалило публіку. Дівчина також зазначила, що в житті було чимало перепон, але це зробило її лише сильнішою, через що вона й опинилася у фіналі Голосу. Вікторія справжній борець. Наставник співачки добре оцінив виступ дівчини і зазначив, що отримав більше, ніж очікував.

Учасниця Карина Арсентьєва з команди Потапа продовжила змагання за перемогу у головному вокальному шоу України. Неординарна, але щира дівчина підкорила багатьох шанувальників. Сьогодні ж Карина підготувала пісню "Чекай" Софії Ротару, виконанням якої ще раз підтвердила, що вона сильний конкурент у фіналі. Потап також підкреслив, що цього вечора дівчина показала справжній голос країни.

Андрій Хайат від Тіни Кароль закриває перший тур фіналу. Хлопець справжній самородок з народу, який завоював чималу армію прихильників. Парубок вразив своєрідним і оригінальним виконанням пісні "Весна" гурту Воплі Відоплясова. Тіна Кароль була ж повністю задоволена виступом свого вихованця.

Перший тур сьогоднішнього суперфіналу завершився, після якого далі змагатимуться за перемогу лише три учасники. Так, за результатами голосування, шанс стати переможцем Голосу країни 9 отримали Оксана Муха, Андрій Хайат і Карина Арсентьєва.

Другий етап розпочали Потап і Катерина Арсентьєва. Виконали вони відому оскароносну композицію Lady Gaga і Бредлі Купера. Варто відзначити, що з Потапа і Катерини вийшов доволі чуттєвий та емоційний дует.

Наступними на сцені з'явилися Дан Балан і Оксана Муха. Примітно, що спеціально для цього фіналу Дан написав українську пісню. Співак вперше в житті виконає композицію українською мовою. Дан зазначив, що саме Оксана його надихнула на таку творчість. Відзначимо, вийшло доволі атмосферно. Зацініть!

Останніми у другому турі грандіозного фіналу на сцену вийшли чарівна Тіна Кароль та неординарний Андрій Хайат. Дует виконав легендарну пісню "Ніч яка місячна", адже хлопцю відмінно виходить робити для народних пісень незвичні аранжування і нові звучання. Публіка зірвалася оплесками після такого ніжного виконання композиції.

Другий раунд фіналу шоу закінчився. У наступний останній етап пройде лише два учасники, які зможуть поборотися за звання "Голос країни". Так, глядачі пропустили у третій тур Оксану Муху і Карину Арсентьєву.

У вирішальному третьому етапі Голосу першою свої сили спробувала Карина Арсентьєва. Дівчина виконала чуттєву і легендарну пісню Вітні Х'юстон "І will always love you", яка принесла їй удачу. Побачимо, чи допоможе ця композиція здобути Карині перемогу у проекті.

Оксана Муха виступила останньою у дев'ятому сезоні Голосу країни. У 26 років дівчина усвідомила, що без музики не може жити, тому впевнено налаштована на перемогу цього вечора. Уже традиційно, співачка підкоряє серця глядачів українською піснею.

відео додається

Читайте також: Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал вокального шоу 2019