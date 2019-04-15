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Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал вокального шоу 2019

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Тренери і ведучі шоу Голос країни 9 - фото 1
Тренери і ведучі шоу Голос країни 9

9 сезон шоу Голос країни на фінішній прямій! 14 квітня на каналі 1+1 вийшов передостанній випуск проекту, у якому ми дізналися, хто ж пройшов у фінал. До вашої уваги всі фіналісти, які поборються за звання Голосу країни 2019.

У півфіналі шоу Голос країни 9 за путівку в завершальний раунд змагалися вісім учасників – по двоє у команді кожного тренера. Однак у фінал проекту після голосування суддів та глядачів пройшли тільки четверо виконавців. Дізнайтеся, хто саме!

Це цікаво: Дивитись онлайн півфінал шоу Голос країни 9

Команда Dan Balan

Оксана Муха, яку називають новою Квіткою Цісик, виграла в протистоянні з Хейтамом Рафі. Дан віддав Оксані 51%, а Хейтам отримав від свого наставника 49%. Долю учасників вирішили глядачі: вони підтримали співачку, віддавши їй аж 90%, натомість за Рафі проголосували 10%. Таким чином, у суперфінал Голосу країни пробилася Оксана.

Команда Потапа

Рокерка-супермама Вікторія Ягич програла в боротьбі за путівку в фінал українській Вітні Х'юстон Карині Арсентьєвій. Потап віддав Вікторії 49%, а Карині – 51%. Україна ж проголосувала таким чином: Ягич отримала 40%, а Карина – 60%.

Команда MONATIK

За вихід у фінал змагалися й підопічні Монатіка: Вікторія Олійник vs Андрій Карпов. Тренер віддав 51% Вікторії та 49% – Андрію. Від глядачів дівчина отримала 55%, а Андрію – 45%. У результаті, у суперфінал Голосу країни пройшла Вікторія.

Команда Тіни Кароль

Потужні вокалісти Андрій Хайат та Девід Аксельрод визначили сильнішого. Тіна віддала Девіду 49%, а Андрію – 51%. Країна також підтримала Хайята – 68%, Девіда здобув 32%. Відтак, представляти команду Тіни в суперфіналі буде молодий виконавець Андрій Хайят.

Хто пройшов у фінал шоу ГОЛОС КРАЇНИ 9:

  • Оксана Муха (тренер – Дан Балан)
  • Карина Арсентьєва (тренер – Потап)
  • Вікторія Олійник (тренер – MONATIK)
  • Андрій Хайят (тренер – Тіна Кароль)

А хто з фіналістів, на вашу думку, має перемогти? Пишіть у коментарях!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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