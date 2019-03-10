Голос країни 9 сезон 8 випуск: хто покинув проект після перших вокальних боїв

Восьмий випуск дев'ятого сезону проекту Голос країни 2019 вийшов на телеекрани 10 березня. Вокальні бої визначили найсильніших учасників у командах тренерів. Дізнайтеся, хто з музикантів продовжить боротьбу за титул Голосу країни 9 у нокаутах, а хто покинув шоу!

Голос країни повернувся! 10 березня на каналі 1+1 показали восьмий випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас".

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Перший випуск вокальних батлів змусив зіркових тренерів прийняти вельми непрості рішення, адже між собою будуть змагатися лише найкращі виконавці. Дізнайтеся, кому довелося покинути проект цього разу. Приготуйте носовички, адже втримати емоцій буде просто неможливо! Нагадаємо, що під час боїв тренери можуть викрадати тих, хто на межі покидання проекту.

Голос країни 9 сезон – дивитися онлайн 8 випуск

Першими на сцену вийшли представники команди Потапа. Олександр Мельник і Наталія Повстяна. Вони виконали пісню "Shallow" з фільму "Зірка народилася", яка принесла Оскар неймовірній Lady Gaga. Ох же ж непростий вибір постав перед репером, адже вокалісти надзвичайно талановиті. Традиційно своїми думками поділилися інші тренери. Дан Балан віддав свій голос Наталії, Монатік – Олександру. Тіна Кароль віддала перевагу Наталці, якій, на її думку, сцена потрібна більше. Потап похвалив своїх підопічних, наголосивши на тому, що їм вдалося перевершити себе під час репетицій. Потап вибачився перед Олександром, запросивши Наталію до нокаутів. Під час "крадіжки" Олександра врятувала Тіна Кароль.

Естафету у боях перейняла команда Дана Балана. Пісню "Край, мій рідний край" талановитого Миколи Мозгового виконали Марина Фіжделюк і Ангеліна Василевська. Талановиті та голосисті дівчата відчайдушно боролися за можливість продовжувати участь у проекті "Голос". Зауважимо, що Ангеліні дещо складніше було виконувати українську пісню, адже вона приїхала на шоу з Білорусі. Втім, мовні бар'єри зовсім не лякають дівчину. Несподіваним став вихід співачки TAYANNA, котра у команді Потапа виконувала цю пісню, коли брала участь на проекті. Вона разом із дівчатками виконали приспів справжнього шлягеру, що неабияк запалило публіку. Потап похвалив Ангеліну, адже для неї цей виступ – справжній виклик. Тіна Кароль віддала своє "Так" Марині. Монатіку Дан Балан вирішив не давати слово, але репер Потап наполіг на тому, щоб Діма поділився враженнями. Дан Балан вагався, але вирішив піти далі з Мариною Фіжделюк. Ангеліну ж урятував Потап.

Команду Тіни Кароль представили Ксенія Бахчалова, а також Роман Бурасанзве. Сильні вокалісти виконали хіт співачки Sia "Titanium". Попри потужне виконання, більшості тренерів забракувало енергетики, яка мала б іти від учасників. Це й неабияк обурило Тіну Кароль, котра задумалася над тим, хто ж більш гідний продовжити участь у "Голосі". Співачка завагалася, але запросила до нокаутів Ксенію Бахчалову. Романа ж урятував Дан Балан, що не дивно, адже парубок співпрацює з тренером-новачком.

Діма Монатік почав бої з "батлу" Наталії Краснянської, Владислави Берднікової та Дарії Теліпченко. Запальні дівчата заспівали гарячу композицію "Lady Marmalade", чим неабияк запалили публіку. Панянки показали, що готові боротися одна з одною до останньої ноти. Тіна Кароль відразу зазначила, що це було блискуче тріо. Дан Балан похвалив Дарію, котру назвав "Міс Вокал", але свій голос він віддав Владиславі за її енергетику. Потап похвалив Дарію. Діма Монатік після вагань віддав свій голос Дарії Теліпченко. Потап урятував Наталію Краснянську, а це означає, що Ангеліна Василевська з команди Дана Балана остаточно покидає проект. Владиславу, на жаль, ніхто з зіркових тренерів не урятував.

Потап представив неочікуваний дует. Рокова матуся Вікторія Ягич побореться за місце у проекті з 16-річною Аделіною Шевченко. Ох же спекотним буде цей двобій. Тим більше, що учасницям команди репера потрібно буде виконати пісню "Пьяное солнце" талановитого ALEKSEEV, котрий був учасником проекту "Голос". Щоправда, від ліричної композиції залишився лише текст. Аранжування Потап зробив більш роковим, що зіграло на руку Вікторії. Тіну Кароль здивувало таке несподіване поєднання двох учасниць. Співачка віддала свій голос за Віку. Дан Балан подякував за несподівану обробку пісні, віддавши свій голос Аделіні. Потап покликав ALEKSEEV, аби той заспівав з дівчатами. Репер наголосив на тому, що Алєксєєву не вдалося виграти, але це не завадило йому стати успішним співаком. Потап дав шанс Вікторії, яка й продовжить участь у шоу. Аделіну, на жаль, не врятував жоден з зіркових тренерів.

Вокальні бої набирають обертів. На сцену виходять учасники команди Дана Балана. За місце у проекті поборяться неймовірна Оксана Муха та харизматичний Михайло Дімов. Оксана та Михайло виконають лемківську народну пісню "В темну нічку". Оксана Муха наголошує, що їй дорогою є не перемога, а популяризація української пісні. На виступ учасників з залу спостерігала Христина Соловій, котра теж виконувала цю пісню. Однозначно хочеться похвалити Дана Балана за те, що він для боїв обрав такі потужні українські пісні, які має чути кожен! Тіна Кароль наголосила, що наразі це був наймилозвучніший дует на проекті. Співачка підтримала своїм голосом Михайла. Дан Балан сказав, що його заворожило виконання Оксани, а от Михайло – для нього звучав надзвичайно органічно. Продовжити проект він готовий з Оксаною Мухою! Михайла до своєї команди викрав репер Потап, витіснивши Наталію Краснянську.

Команда Тіни Кароль продовжує боротьбу. На сцену вийшов квартет LEON VOCI, а також неймовірна Шайє Огенетеджірі. Дівчина зізналась, що пісня, обрана Тіною, надзвичайно підходить їй. Натомість, парубкам не так уже й легко далося її виконання. Під час репетицій Тіна Кароль була обурена, але чи зможуть учасники виправитися – стане відомо вже під час їхнього виступу. Співачка обрала для них композицію "Attention", яка отримала нове звучання. Виступ був настільки органічним, що й складно сказати, кому Тіна віддасть свій голос. Хоч бери і розбавляй чоловічий колектив неймовірною Шайє! Дану Балану трішки забракувало якогось фінального штриха, але весь виступ його неабияк потішив. Монатік подякував за те, що учасникам вдалося підняти його з тренерського крісла. Крім того, він похвалив Шайє, адже вона органічно влилась у квартет. Тіна Кароль додала, що дуже задоволена виконанням. Продовжити свою боротьбу в проекті "Голос" вона вирішила з LEON VOCI. Шайє гідна "крадіжки", тому не дивно, що Діма Монатік це зробив!

Черговий музичний експеримент влаштувала команда Діми Монатіка. Цього разу на сцену вийшли Микола Задерей, а також Аня Волобуєва. Дует виконав композицію "Два вікна" чарівної співачки Гайтани. Учасники готові боротися до кінця, щоби потрапити до нокаутів. Анні та Миколі вдалося запалити не лише тренерів, а й публіку. Нагадаємо, що парубка у своїй команді хотіла бачити Тіна Кароль, тому цікаво, чи "вкраде" вона його, якщо Діма віддасть перевагу Анні? Потап зазначив, що виступ був непоганим. Реперу забракувало якогось поєднання між Анною та Миколою. Його оцінка – чотири з мінусом. Дан Балан сказав, що пісня йому не сподобалася, тому й він не може повноцінно оцінювати виступ учасників. Монатік поставив дуету тверду п'ятірку. Крім того, він додав, що композиція – мікс музики Майкла Джексона та тексту Гайтани. Складний вибір постав перед Дімою, але свою перевагу він віддав Анні Волобуєвій. На превеликий подив, Тіна не натиснула на заповітну червону кнопку.

Потапові підопічні продовжують вокальні бої. На сцену вийшли Карина Арсентьєва та Катерина Гудим. Репер зізнається, що з дівчатами він працював найдовше, адже виникали певні труднощі під час репетицій. Для боїв він обрав пісню "Cheap Thrills" талановитої Sia. Карина зазначила, що просто зобов'язана відмінно заспівати цю композицію. Катерина не боїться абсолютно нічого, адже за її плечима неабияка підтримка. Голосистим дівчатам вдалося розкачати зал, а також зіркових тренерів. Дан Балан сказав, що його не торкнуло виконання Карини та Каті. Монатіку сподобалося виконання, але здивували сумні обличчя учасниць. Потап подякував дівчатам за виступ, наголосивши на тому, що їм вдалося впоратися з поставленою задачею! Крім того, репера обурила критика зіркових тренерів. Це спричинило конфлікт між ним і Даном Баланом, котрий вважає вчинки Потапа неправильними. Сварки між хлопцями неприємно вразили Тіну Кароль, через що вона пішла за куліси. Продовжила участь у проекті Карина Арсентьєва. Катерину, на жаль, ніхто з тренерів не врятував.

Учасники команди Дана Балана продовжують бої на "Голосі". Сергій Костецький і Хейтам Рафі виконали неймовірну пісню "Aicha", яку чув, мабуть, кожен. Сергій мріє, щоби його сприймали, як професійного виконавця, а от Хейтам мріє перемогти, щоби стати популярним у всьому світі. Кожен з учасників гідний продовжити свій шлях на проекті, але зробити це зможе лише один. Тіна Кароль похвалила парубків, віддавши свій голос Сергію, адже своїх вона завжди підтримує. Монатік подякував Дану Балану за підбір композиції. Перевагу він віддав Хейтаму Рафі. Дан Балан подякував хлопцям за чудовий дует. Продовжити участь у "Голосі" він вирішив разом із Хейтамом Рафі. Талановитого Сергія, на жаль, не врятував ніхто...

Учасники команди Тіни Кароль наступними вийшли на сцену, аби оригінально виконати популярну українську пісню. Богдан Богославець та Лідія Горошко відчайдушно боролися за продовження участі у проекті "Голос". Тіна Кароль обрала для учасників композицію "Мамо, мамо, люба і кохана". І дійсно, пісня отримала абсолютно нове звучання, яке зробило її сучасною та ближчою до нового покоління слухачів. По завершенню виступу Тіна Кароль просто не могла втримати емоцій і приховувати свою радість. Монатік подякував співачці за сміливість. Лідія сказала, що то був "кошмар", адже їй не властиве таке виконання. Вона зізналася, що спочатку боялась, але наважилась дослухатися до поради співачки. Свій голос Діма віддав Лідії. Репер Потап подякував Лідії, але свій голос він віддав Богдану, котрий буквально розчинився в пісні. Тіна Кароль похвалила гармонію цього дуету. Співачка зазначила, що Лідія пройде далі, що дещо засмутило учасницю, яка так прикипіла до талановитого Богдана. Потап не лише віддав свій голос Богдану, а й врятував його. На жаль, Михайлу Дімову доведеться покинути "Голос".

Учасники команди Монатіка Анастасія Каманіна та Андрій Хорисенко вийшли наступними на сцену "Голосу". Учасники переконані, що пісня, яку вони виконають, стане справжньою музичною ракетою. Анастасія та Андрій виконали композицію "Hymn For The Weekend" запальних Coldplay. Дан Балан зауважив, що дует був настільки органічним, що склалося таке враження, що вони весь час співали разом. Тіні Кароль дуже сподобалося виконання. Вона зазначила, що вони вдвох заслуговують продовжити участь у проекті. Потапові трішки забракувало енергії. Діма Монатік дав Андрію Хорисенку шанс. На жаль, Настю не викрав ніхто з тренерів.

Команда Потапа вступає в останній на сьогодні бій. Наталія Корніленко побореться за місце у шоу з Арсенієм Журавлем. Учасники виконують ліричну композицію Скрябіна "Спи собі сама". Нагадаємо, що саме Андрій Кузьменко надихнув дівчину на те, щоб вона займалася вокалом. Їхній спів спровокував появу мурашок по шкірі, чого неможливо не оцінити! Потап однозначно не шукає легких шляхів, адже вибирати з-поміж цих двох сильних учасників надзвичайно складно! Тіна Кароль похвалила обох учасників, але перевагу вона віддала Арсенію. Діма Монатік подякував реперові за вибір пісні. Свій голос він віддав Наталії, щоби зрівняти рахунок. Потап подякував учасникам за магію. Утім, обирати все одно довелося. Репер віддав свій голос Арсенію Журавлю. Наталію Корніленко, на жаль, не викрав ніхто.

Учасники Дана Балана востаннє виходять вдвох на сцену "Голосу". Володимир Зайончковський і Владислав Чижиков борються за можливість продовжити участь у проекті. Хлопці виконали пісню "Can't Feel My Face". Парубки запалили не лише зал, а й суддів, зокрема, Тіну Кароль. Їй дуже сподобалося виконання Володі та Влада. Втім, свій голос вона віддала Володимиру. Дан Балан наголосив, що цей вибір надзвичайно складний. Він зізнався, що спочатку ставив на Влада, але під час репетицій себе розкрив Володя. Щоправда, під час двобою йому не вдалося показати весь свій потенціал, що дещо засмутило Дана. Свій вибір він віддав саме Володі, а Владу запропонував співпрацю поза проектом. Влада врятував репер Потап.

Слухаймо останніх представників команди Діми Монатіка: Даніеля Швеця та Андрія Карпова. Хлопці стали не конкурентами, а справжніми друзями за час репетицій. Вони переконані, що на цьому їхнє спілкування не завершиться. Даніель і Андрій виконали пісню "It's a Man's World". Такого фірмового та свіжого виконання дуже бракувало на сцені "Голосу". Потап похвалив легкість та невимушеність виконання. Саме за такі виступи він обожнює це шоу. Свою перевагу він віддав Даніелю. Тіна Кароль уперше утрималася від голосу, адже їй сподобалися обидва виконавці. Монатік наголосив, що Андрій неабияк розкрився на проекті, що здивувало його. Сила духу Даніеля – справжнє натхнення для інших. Утім, свій вибір він зробив на користь Андрія Карпова. Тіна Кароль та Потап натиснули на червону кнопку, а це означає, що Даніель має можливість вибирати. Даніель Швець пішов до команди Тіни Кароль, замінивши Олександра Мельника.

Вечір боїв завершила команда Тіни Кароль. Зірка Нацвідбору на Євробачення Андрій Хайат поборовся за участь у проекті з чарівною Гульназ Хасановою. Для учасників співачка обрала пісню "Равнодушие". Вельми несподіваний вибір, як для Тіни Кароль. Дан Балан наголосив на тому, що це була просто магія. Монатік у захваті від вибору пісні та оригінального виконання. Він також додав, що Тіні буде дуже складно обрати. Сам же він віддав би свій голос Андрію через його манеру. Тіна Кароль подякувала учасникам за неймовірне виконання. І вона не була б собою, якби не продовжила участь з сильним виконавцем – Андрієм Хайатом. У Гульназ Хасанової останній шанс, який їй відразу ж дав Діма Монатік.

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