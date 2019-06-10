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Голос Діти 5 сезон 3 випуск: найкращі виступи, як пробирають до мурашок

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Голос Діти 5 сезон 3 випуск - фото 1
Голос Діти 5 сезон 3 випуск

3 випуск 5 сезону шоу Голос Діти вийшов на екрани 9 червня та розтопив чимало сердець. Хто пройшов сліпі прослуховування та вразив українців – дивіться на Радіо МАКСИМУМ!

Третій випуск проекту "Голос. Діти" 2019 вийшов на екрани телеканалу "1+1" у неділю, 9 червня. Цього разу суддівські крісла зайняли Джамала, Позитив і Надя Дорофєєва, а також DZIDZIO. Третій етап сліпих прослуховувань відкрив чимало талановитих дітей, котрі своїми голосами привернули увагу не лише відомих виконавців, а й українських глядачів. Дивіться найкращі виступи 3 випуску 5 сезону "Голос. Діти" на Радіо МАКСИМУМ!

До слова: Голос Діти: дочка Кошового розвернула всіх суддів проникливим виконанням

Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: вибір наосліп – Єсенія Селєзньова – Шиншилла:

Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: вибір наосліп – Валерія Низова – Just give me a reason:

Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: вибір наосліп – Нікіта Ачкасов – Can you feel the love tonight:

Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: вибір наосліп – Єлизавета Кирилюк – Misto:

Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: вибір наосліп – Каріна Столаба – Cryin:

Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: вибір наосліп – Міша Єкимов – Разговор со счастьем:

Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: вибір наосліп – Ліана Андреасян – Плакала:

Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: вибір наосліп – Олена Усенко – На стиле:

Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: вибір наосліп – Давид Красилюк – California Dreamin:

Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: вибір наосліп – Варвара Кошова – Fall In Line:

Читайте також: Голос Діти 5 сезон 2 випуск: найкращі виступи, які розчулять вас до сліз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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