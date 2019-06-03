Голос Діти 5 сезон 2 випуск: найкращі виступи, які розчулять вас до сліз

2 випуск 5 сезону шоу Голос Діти вийшов на екрани 2 червня та розтопив чимало сердець. Хто пройшов сліпі прослуховування та вразив українців – дивіться на Радіо МАКСИМУМ!

Другий випуск проекту "Голос. Діти" 2019 вийшов на екрани телеканалу "1+1" у неділю, 2 червня. Цього разу суддівські крісла зайняли Джамала, Позитив і Надя Дорофєєва, а також DZIDZIO. Другий етап сліпих прослуховувань відкрив чимало талановитих дітей, котрі своїми голосами привернули увагу не лише відомих виконавців, а й українських глядачів. Дивіться найкращі виступи 2 випуску 5 сезону "Голос. Діти" на Радіо МАКСИМУМ!

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Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: вибір наосліп – Артем Шойжолов – Uptown funk:

Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: вибір наосліп – Моніка Глазер – Hallelujah:

Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: вибір наосліп – Софія Бишова – River:

Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: вибір наосліп – Вероніка Морська – Сила:

Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: вибір наосліп – Максим Комісарчук – Perfect:

Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: вибір наосліп – Аделіна Іордакі– Mamma Knows Best:

Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: вибір наосліп – Кіра Полонська – Океанами стали:

Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: вибір наосліп – Єгор Уманець – Шлях додому:

Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: вибір наосліп – Софія Іванько – Zombie:

Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: вибір наосліп – Дарина Віцан – Квітка-душа:

За підсумками другого випуску, до команди Джамали потрапили Артем Шойжолов , Єгор Уманець, Софія Іванько, до гурту "Время и Стекло" – Моніка Глазер, Софія Бишова, Максим Комісарчук, Аделіна Іордакі, а Dzidzo забрав під своє крило Вероніку Морську, Кіру Полонську та Дарину Віцан.

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