Голос Діти: дочка Кошового розвернула всіх суддів проникливим виконанням

У третьому випуску 5 сезону шоу "Голос. Діти" з'явилось чимало юних талантів, однак спів 11-річної Варвари Кошової неабияк вразив і суддів, і глядачів. Це варто почути!

3 випуск 5 сезону проекту "Голос. Діти" відкрив чимало талановитих юних виконавців, але виступ дочки відомого шоумена Євгена Кошового 11-річної Варвари підкорив усіх суддів і глядачів. Спочатку дівчинка дуже хвилювалася, але згодом взяла себе у руки і просто розірвала зал своїм виконанням.

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Варто відзначити, що Варвара уже вдруге на цьому шоу. Минулого року їй не вдалося вибороти перемогу, тому зараз юний талант налаштована ще рішучіше. Тому разом з командою Джамали дівчинка впевнено буде йти до перемоги.

Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: вибір наосліп – Варвара Кошова – Fall In Line:

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