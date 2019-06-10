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Голос Діти: дочка Кошового розвернула всіх суддів проникливим виконанням

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Варвара Кошова - фото 1
Варвара Кошова / Facebook

У третьому випуску 5 сезону шоу "Голос. Діти" з'явилось чимало юних талантів, однак спів 11-річної Варвари Кошової неабияк вразив і суддів, і глядачів. Це варто почути!

3 випуск 5 сезону проекту "Голос. Діти" відкрив чимало талановитих юних виконавців, але виступ дочки відомого шоумена Євгена Кошового 11-річної Варвари підкорив усіх суддів і глядачів. Спочатку дівчинка дуже хвилювалася, але згодом взяла себе у руки і просто розірвала зал своїм виконанням.

І ще: Голос Діти 5: ангелятко Моніка Глазер підкорила суддів і українців (відео)

Варто відзначити, що Варвара уже вдруге на цьому шоу. Минулого року їй не вдалося вибороти перемогу, тому зараз юний талант налаштована ще рішучіше. Тому разом з командою Джамали дівчинка впевнено буде йти до перемоги.

Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: вибір наосліп – Варвара Кошова – Fall In Line:

Читайте також: Голос Діти 5: юний грузин вразив українців неймовірним голосом (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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