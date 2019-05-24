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Дарія Квіткова – переможниця Холостяк 9: біографія і найкращі фото
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Проект Холостяк 9 доходить до логічного кінця. Уже у п'ятницю, 24 травня, ми дізнаємось ім'я переможниці реаліті. Кому ж Нікіта Добринін вручить заповітну каблучку? У фіналі шоу залишилися Лілія та Дарія, і саме вони поборються за серце холостяка. До вашої уваги біографія та особисті фото Дарії.
Дарія – біографія учасниці Холостяк 9
- Прізвище: Матюніна
- Вік: 20 років
- Знак зодіаку: Рак
- Місто: Київ
- Освіта: стиліст волосся, Академія перукарського мистецтва – Erteqoob, нещодавно вступила до КНУКім.
Дарія – провідний майстер по волоссю, а також наставник з навчання. На проект юна учасниця прийшла, щоб знайти свого коханого чоловіка, який буде іти разом із нею по життю!
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З самого дитинства Дарія мріяла стати кіноактрисою, але її мама Тетяна порадила звернути увагу на професію перукаря. Воно й не дивно, адже вона – директор з навчання у компанії "Лореаль Україна". Тато Дарії – військовослужбовець. У сім'ї крім фіналістки шоу є ще брат Євген, а також дві сестри – Надія та Настя.
Учасницю проекту можна називати щасливицею, адже їй настільки подобається її робота, що Дарія називає її хобі. Зауважимо, що колектив у неї на всі сто складається з жінок, тому вона – ще той експерт з інтриг. Крім того, таке оточення дозволило їй навчитися захищати свої права й інтереси.
Шлях на проекті
Дарія з першого ж випуску довела, що готова до останнього боротися за серце холостяка. Сам же Нікіта Добринін вручив їй троянду за щирість та безпосередність.
Кумедно, але факт: вона настільки сильно хотіла познайомитися з новим холостяком, що й не зауважила, що біжить червоною доріжкою.
Дарія мріє відкрити власну справу та побачити Нью-Йорк, Цікаво, що до чоловіка своєї мрії у неї прості, але чіткі критерії: він не має пити та курити.
Під час спільної подорожі до Парижа Дарія показала своїм конкуренткам, що не боїться їхнього осуду. На очах у решти дівчат вона разом із Нікітою злилися у пристрасному поцілунку, що неабияк обурило решту. Не дивно, що дехто з учасниць не зумів стримати емоції, просто розплакавшись через ситуацію, яка склалася.
Гучно незручний момент прокоментувала Оля: "Я не розумію, що мене змушує через це проходити й терпіти. Що далі, сексом будуть займатися при нас? Я не розумію, що я тут роблю. Я зла на себе..."
Під час наступного побачення Дарія змусила Нікіту відверто розповісти про своє прізвище. Тепер усі знають, що Добринін – псевдонім. До слова, Дарія має псевдонім Квіткова.
"У мене є історія, про яку мені важко говорити. У мене є особливий пунктик з приводу мого прізвища. Ця історія тягнеться від батька. За паспортом моє прізвище – Матюніна, але я його не сприймаю. У школі знущалися. Я придумала собі псевдонім, з яким живу понад 10 років. на якійсь обгортці побачила слово "Квіткова". Вирішила, що буду Квіткова Дарія", – зізналася вона, на що Микита розкрив свою таємницю: Добринін – теж псевдонім.
В останньому випуску дівчата знайомилися з батьками холостяка. Це надзвичайно відповідальна мить, адже мама Нікіти заготувала для кожної тест, який мав би показати, чи гідна учасниця її сина. Зауважимо, що вона уже зачекалася на внуків і мріє про весілля Добриніна.
Дарія після романтичної прогулянки Чернівцями зустрілася з дідусем Нікіти, який одразу ж запропонував потенційній невістці готувати голубці. Таким чином він хотів перевірити, чи вона – вправна господиня. Опісля приїхали батьки, котрим учасниця надзвичайно сподобалася. Особливо припав до душі той факт, що вона хоче трьох дітей.
Мамі Нікіти вона відповіла, що кохання – це почуття, а не рішення. Щоправда, відповідь здалася жінці вельми дитячою. Тим паче, що Дарія відповідала шаблонними фразами, які мали зробити все для того, щоби дівчина сподобалася свекрусі.
Найкращі фото Дарії з Instagram
Джерело всіх фото: instagram.com/kvittkova
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