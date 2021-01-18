Які страви треба готувати на другий Святий вечір: прості рецепти

Ще не встигли ми насолодитися зимовими святами, як вони вже завершуються. Водохреще (Хрещення Господнє) є фінальним акордом різдвяно-новорічного циклу. А передує йому другий Святвечір, який відзначають 18 січня. Розповідаємо, що таке "голодна" кутя та які страви мають бути на вашому столі.

Другий Святий вечір теж має багато традицій, які ми повинні зберегти. Розповідаємо про основні звичаї свята та рецепти страв, що готують у Водохресний вечір.

Привітання з Йорданом: красиві вітання на Водохреще

Традиції на другий Святвечір

Як і на Різдво, на другий Святвечір існує звичай збиратися з сім'єю за столом. Сідають за святковий стіл з появою першої вечірньої зірки, яка символізує початок святкування. Помолившись, починають трапезу трьома ложками куті, ними ж і завершують. Кутю прийнято називати "голодною", бо увесь день, окрім вечора і до наступного дня, доки не освятять воду, люди постять.

З "голодною" кутею пов'язаний обряд на "заклинання морозу". Перед тим, як сісти за стіл, господар брав ложку куті і, підходячи до вікна, говорив: "Морозе, морозе, йди до нас кутю їсти!". Опісля паузи продовжував: "Не йдеш? То не йди ні на жито, ні на пшеницю, ні на всяку пашницю! Не морозь ні нас, ні наших коней, не морозь ні худобу ні птицю!".

Другий Святвечір відзначають 18 січня

Вечеря, як і на перший Святвечір, повинна бути пісною, проте містити значно менше страв. Обов'язковим атрибутом святкового столу, окрім куті та узвару, є вареники.

Ось які страви треба готувати на другий Святвечір:

Голодна кутя на другий Святий вечір

Інгредієнти:

пшениця відшліфована, очищена (1 склянка);

мак (100 г);

грецькі горіхи (100 г);

ізюм (100 г);

мед (за смаком).

Рецепт приготування куті

1. Пшениця

Для початку ми промиваємо пшеницю у холодній проточній воді. Промивати зерно варто кілька разів, поки вода не стане повністю прозорою. Пшеницю, попередньо процідивши через друшлак, перекладаємо у ємкість для варіння. Вариться пшениця в пропорції ½. Через 10 хвилин після закипання додаємо 1 ч. л. солі і варимо до готовності.

2. Мак

Мак висипаємо у ємкість для варіння і заливаємо водою (70 мл), ставимо на плиту. Дуже важливо встановити мінімальний вогонь. Мак не повинен булькати, він має пропарюватись. Переконавшись, що води в каструлі вже немає, перемішуємо і додаємо ще півсклянки води і залишаємо на 25-30 хвилин (якщо у вас електронна плита) або на 10-15 хвилин (якщо газова). Опісля кладемо мак у ступку і перемішуємо з 1 ст. л. цукру.

3. Горіхи

Горіхи, попередньо подрібнивши, висипаємо на пательню та смажимо до зміни кольору. Під час смаження на горіхах з'явиться коричнева шкірка, якої варто позбутися (адже вона дає гіркоту) шляхом перетирання горіхів між долонь. Як правило, шкірка швидко відділяється.

4. Ізюм

Ізюм заливаємо окропом та чекаємо 10 хвилин, поки він стане м'якшим. Воду зливаємо.

5. Поєднуємо інгредієнти

У теплу кашу додаємо мак, перемішуємо. Потім додаємо ізюм, горіхи та мед, знову перемішуємо. Готову страву посипаємо залишками ізюму та горіхів. За бажанням можна ще прикрасити сухофруктами.

Голодна кутя на другий Святвечір

Узвар

Інгредієнти:

сушені яблука, груші, сливи, абрикоси;

ягоди глоду і шипшини;

цукор за смаком.

Рецепт приготування узвару

Готувати узвар дуже легко – сухофрукти і ягоди необхідно замочити на півгодини в холодній воді, після чого опустити в киплячу воду з цукром і варити близько 15 хвилин. У кінці можна додати родзинки і дати настоятися дві години

Узвар на другий Святвечір

Вареники з капустою та гречаною крупою

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне (3 склянки);

вода (1 склянка);

олія (2-3 ст. ложки);

сода (1/2 ч. л. );

сіль (за смаком).

Для начинки:

гречка ( 0, 5 л.);

квашена капуста (0,5 л.).

Для підливки:

гриби, будь-які, за бажанням (200 г.);

борошно (3 ст. л.);

сіль (за смаком).

Рецепт приготування вареників з капустою та гречаною крупою

Гречку відварити в 1,5 літровій каструлі в підсоленій воді, але гречка не повинна бути повністю готова. Коли вода википить, поставити каструлю в духову піч, щоб гречка підпеклася до червонуватого кольору. Приблизно таку саму кількість квашеної капусти промити під холодною водою, відтиснути і нарізати. Додати до капусти підсмажену на олії цибулю і гречку, вимішати.

Замісити пухке тісто. Розкачати його на столі й склянкою чи невеличким горнятком вирізати кружечки. На середину кожного кружечка тіста покласти трішки попередньо зготовленої начинки та сформувати вареник. Варити на середньому вогні у підсоленій воді готовності.

Для підливки гриби відварити, але не відціджувати, підсолити, додати 3 ст. ложки панірованої (підсмаженої на пательні без додавання олії) муки і вимішати. Поливати підливкою вареники перед подачею. За бажанням прикрасити зеленню.

Вареники з капустою та гречкою

Вареники з картоплею та грибами

Інгредієнти:

Для тіста:

вода (1 ст.);

сіль (1 ч. л.);

цукор (1 ст. л.);

олія (2 ст. л.);

борошно (2-3 ст. л.).

Для начинки:

картопля (6-8 шт. середнього розміру);

гриби лісові свіжі або морожені (0, 5 кг.);

цибуля (3 шт.);

чорний мелений перець (за смаком);

сіль (за смаком);

олія для смаження.

Рецепт приготування вареників з картоплею та грибами

Спочатку слід приготувати заварне тісто. Розведіть холодну воду з сіллю, цукром і олією, всипте 1 склянку просіяного борошна та доведіть до кипіння. Вимішайте тісто ложкою. Коли воно охолоне до теплої температури, треба поступово додавати борошно і вимішувати тісто до звичайної консистенції. Залишити його на столі, прикривши серветкою або тарілкою, щоб воно "дійшло" хвилин на 30.

У цей час можна приступити до приготування начинки. Картоплю вимити, почистити і відварити в підсоленій воді до готовності. Злити воду, але не виливати її. Потовкти картоплю в пюре. На сковороді розігріти 3-4 ст. ложки олії, викласти 2 головки ріпчастої цибулі, нарізаного четвертинками. Посмажити його хвилин 5 і додати гриби.

Якщо гриби свіжі лісові (якщо немає, то підійдуть магазинні свіжі шампіньйони, їх одразу не відварюючи підсмажити на сковороді ), їх для початку слід перебрати, промити під водою і відварити протягом 7-10 хвилин. Злити воду, обсушити і нарізати на скибки. Заморожені гриби слід готувати згідно з інструкцією на упаковці. Посмажити гриби з цибулею до готовності грибів, посолити і поперчити в кінці приготування за своїм смаком. Викласти гриби в картопляне пюре і перемішати. Якщо начинка здасться вам густою, підлийте трохи картопляного відвару і перемішайте. Начинку трохи остудіть.

Тепер з шматочка тіста можна зробити ковбаску і нарізати її на невеликі шматочки. Можна ковбаску і не скочувати, а просто відривати шматочки тіста від великого шматка, скочувати кульки й розгортати їх качалкою в коржик. Товщину і діаметр її визначте самостійно. У центр кожного коржа треба покласти начинку і заліпити краї, надаючи напівкруглу форму. Готові вареники краще викладати на стіл або деко, посипане борошном. Тоді вони не прилипнуть і легко знімуться. Смачного!

Вареники з картоплею та грибами

Яна Довгалюк для Радіо МАКСИМУМ

Читайте також: Українські щедрівки, які співають на Водохреще