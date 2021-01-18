На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Які страви треба готувати на другий Святий вечір: прості рецепти
-
- 2707
Ще не встигли ми насолодитися зимовими святами, як вони вже завершуються. Водохреще (Хрещення Господнє) є фінальним акордом різдвяно-новорічного циклу. А передує йому другий Святвечір, який відзначають 18 січня. Розповідаємо, що таке "голодна" кутя та які страви мають бути на вашому столі.
Другий Святий вечір теж має багато традицій, які ми повинні зберегти. Розповідаємо про основні звичаї свята та рецепти страв, що готують у Водохресний вечір.
Привітання з Йорданом: красиві вітання на Водохреще
Традиції на другий Святвечір
Як і на Різдво, на другий Святвечір існує звичай збиратися з сім'єю за столом. Сідають за святковий стіл з появою першої вечірньої зірки, яка символізує початок святкування. Помолившись, починають трапезу трьома ложками куті, ними ж і завершують. Кутю прийнято називати "голодною", бо увесь день, окрім вечора і до наступного дня, доки не освятять воду, люди постять.
З "голодною" кутею пов'язаний обряд на "заклинання морозу". Перед тим, як сісти за стіл, господар брав ложку куті і, підходячи до вікна, говорив: "Морозе, морозе, йди до нас кутю їсти!". Опісля паузи продовжував: "Не йдеш? То не йди ні на жито, ні на пшеницю, ні на всяку пашницю! Не морозь ні нас, ні наших коней, не морозь ні худобу ні птицю!".
Вечеря, як і на перший Святвечір, повинна бути пісною, проте містити значно менше страв. Обов'язковим атрибутом святкового столу, окрім куті та узвару, є вареники.
Ось які страви треба готувати на другий Святвечір:
Голодна кутя на другий Святий вечір
Інгредієнти:
- пшениця відшліфована, очищена (1 склянка);
- мак (100 г);
- грецькі горіхи (100 г);
- ізюм (100 г);
- мед (за смаком).
Рецепт приготування куті
1. Пшениця
Для початку ми промиваємо пшеницю у холодній проточній воді. Промивати зерно варто кілька разів, поки вода не стане повністю прозорою. Пшеницю, попередньо процідивши через друшлак, перекладаємо у ємкість для варіння. Вариться пшениця в пропорції ½. Через 10 хвилин після закипання додаємо 1 ч. л. солі і варимо до готовності.
2. Мак
Мак висипаємо у ємкість для варіння і заливаємо водою (70 мл), ставимо на плиту. Дуже важливо встановити мінімальний вогонь. Мак не повинен булькати, він має пропарюватись. Переконавшись, що води в каструлі вже немає, перемішуємо і додаємо ще півсклянки води і залишаємо на 25-30 хвилин (якщо у вас електронна плита) або на 10-15 хвилин (якщо газова). Опісля кладемо мак у ступку і перемішуємо з 1 ст. л. цукру.
3. Горіхи
Горіхи, попередньо подрібнивши, висипаємо на пательню та смажимо до зміни кольору. Під час смаження на горіхах з'явиться коричнева шкірка, якої варто позбутися (адже вона дає гіркоту) шляхом перетирання горіхів між долонь. Як правило, шкірка швидко відділяється.
4. Ізюм
Ізюм заливаємо окропом та чекаємо 10 хвилин, поки він стане м'якшим. Воду зливаємо.
5. Поєднуємо інгредієнти
У теплу кашу додаємо мак, перемішуємо. Потім додаємо ізюм, горіхи та мед, знову перемішуємо. Готову страву посипаємо залишками ізюму та горіхів. За бажанням можна ще прикрасити сухофруктами.
Узвар
Інгредієнти:
- сушені яблука, груші, сливи, абрикоси;
- ягоди глоду і шипшини;
- цукор за смаком.
Рецепт приготування узвару
Готувати узвар дуже легко – сухофрукти і ягоди необхідно замочити на півгодини в холодній воді, після чого опустити в киплячу воду з цукром і варити близько 15 хвилин. У кінці можна додати родзинки і дати настоятися дві години
Вареники з капустою та гречаною крупою
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно пшеничне (3 склянки);
- вода (1 склянка);
- олія (2-3 ст. ложки);
- сода (1/2 ч. л. );
- сіль (за смаком).
Для начинки:
- гречка ( 0, 5 л.);
- квашена капуста (0,5 л.).
Для підливки:
- гриби, будь-які, за бажанням (200 г.);
- борошно (3 ст. л.);
- сіль (за смаком).
Рецепт приготування вареників з капустою та гречаною крупою
Гречку відварити в 1,5 літровій каструлі в підсоленій воді, але гречка не повинна бути повністю готова. Коли вода википить, поставити каструлю в духову піч, щоб гречка підпеклася до червонуватого кольору. Приблизно таку саму кількість квашеної капусти промити під холодною водою, відтиснути і нарізати. Додати до капусти підсмажену на олії цибулю і гречку, вимішати.
Замісити пухке тісто. Розкачати його на столі й склянкою чи невеличким горнятком вирізати кружечки. На середину кожного кружечка тіста покласти трішки попередньо зготовленої начинки та сформувати вареник. Варити на середньому вогні у підсоленій воді готовності.
Для підливки гриби відварити, але не відціджувати, підсолити, додати 3 ст. ложки панірованої (підсмаженої на пательні без додавання олії) муки і вимішати. Поливати підливкою вареники перед подачею. За бажанням прикрасити зеленню.
Вареники з картоплею та грибами
Інгредієнти:
Для тіста:
- вода (1 ст.);
- сіль (1 ч. л.);
- цукор (1 ст. л.);
- олія (2 ст. л.);
- борошно (2-3 ст. л.).
Для начинки:
- картопля (6-8 шт. середнього розміру);
- гриби лісові свіжі або морожені (0, 5 кг.);
- цибуля (3 шт.);
- чорний мелений перець (за смаком);
- сіль (за смаком);
- олія для смаження.
Рецепт приготування вареників з картоплею та грибами
Спочатку слід приготувати заварне тісто. Розведіть холодну воду з сіллю, цукром і олією, всипте 1 склянку просіяного борошна та доведіть до кипіння. Вимішайте тісто ложкою. Коли воно охолоне до теплої температури, треба поступово додавати борошно і вимішувати тісто до звичайної консистенції. Залишити його на столі, прикривши серветкою або тарілкою, щоб воно "дійшло" хвилин на 30.
У цей час можна приступити до приготування начинки. Картоплю вимити, почистити і відварити в підсоленій воді до готовності. Злити воду, але не виливати її. Потовкти картоплю в пюре. На сковороді розігріти 3-4 ст. ложки олії, викласти 2 головки ріпчастої цибулі, нарізаного четвертинками. Посмажити його хвилин 5 і додати гриби.
Якщо гриби свіжі лісові (якщо немає, то підійдуть магазинні свіжі шампіньйони, їх одразу не відварюючи підсмажити на сковороді ), їх для початку слід перебрати, промити під водою і відварити протягом 7-10 хвилин. Злити воду, обсушити і нарізати на скибки. Заморожені гриби слід готувати згідно з інструкцією на упаковці. Посмажити гриби з цибулею до готовності грибів, посолити і поперчити в кінці приготування за своїм смаком. Викласти гриби в картопляне пюре і перемішати. Якщо начинка здасться вам густою, підлийте трохи картопляного відвару і перемішайте. Начинку трохи остудіть.
Тепер з шматочка тіста можна зробити ковбаску і нарізати її на невеликі шматочки. Можна ковбаску і не скочувати, а просто відривати шматочки тіста від великого шматка, скочувати кульки й розгортати їх качалкою в коржик. Товщину і діаметр її визначте самостійно. У центр кожного коржа треба покласти начинку і заліпити краї, надаючи напівкруглу форму. Готові вареники краще викладати на стіл або деко, посипане борошном. Тоді вони не прилипнуть і легко знімуться. Смачного!
Яна Довгалюк для Радіо МАКСИМУМ
Читайте також: Українські щедрівки, які співають на Водохреще
-
12:46Визначено найпопулярніші кольори авто серед українських водіїв
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
11:51Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку: фото
-
11:40Картинки з Водохрещем 2021: відкритки, листівки і фото з Йорданом
-
11:30Привітання на Водохреще: віншування на Йордан для дітей і дорослих у віршах
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:00Які страви треба готувати на другий Святий вечір: прості рецепти
-
10:50Голодна кутя і меню на Другий Святий вечір: рецепти приготування страв
-
10:22Оля Полякова розбурхала шанувальників ідеальною фігуру в бікіні: гарячі фото
-
09:49У Prada показали першу чоловічу колекцію
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
08:50Сильвестр Сталлоне поділився рідкісним знімком з дружиною і трьома дочками
-
08:24Дослідники з'ясували, у котрі години сняться найдивніші сни
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:15Коти, які зламались: епічні фото, які розвеселять до сліз
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
21:2518 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Авто Дональда Трампа пустять з молотка за шаленою ціною
-
20:24Футболіст донецького Олімпіка пофарбував волосся у сміливий колір: фото
-
19:53У Epic Games Store безкоштовно роздають святкове видання Star Wars Battlefront 2
-
19:25Названа причина перезапуску серіалу Секс і місто
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
18:22Гороскоп на 18 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Справжня магія: MONATIK показав приголомшливе фото з відпочинку на Мальдівах
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Музичні новинки січня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня
- 16 січня
-
21:18Учені назвали вагому причину частіше займатися сексом
-
18:18alyona alyona стала лауреаткою музичної премії Music Moves Europe Talent Awards 2021
-
15:18До дня народження Кейт Мосс: як змінилася спокуслива британка, фото 18+
-
12:15Як відпочивали The Beatles до всесвітньої слави: рідкісні фото
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня
- 15 січня
-
22:00Пісні на вірші Івана Франка у сучасному виконанні: ТОП 30 інтерпретацій поезії Каменяра
-
19:12На Netflix з'явився перший фільм з українською озвучкою та субтитрами
-
17:23Що приготувати на вечерю взимку: найкращий рецепт
-
14:13Ці деталі зимового гардероба виглядають безглуздо
-
11:53Що робити, якщо відмовили в обслуговуванні українською: інструкцію від мовного омбудсмена
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 січня
-
07:17Погода в Україні 15 січня: посилення морозів та ожеледиця
- 14 січня
-
21:442 прості поради, які допоможуть встигати значно більше
-
18:24Представлено Samsung Galaxy S21: технічні характеристики, огляд і ціни
-
15:15Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+)
-
11:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня