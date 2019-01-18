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Щедрівки на Йордана: українські пісні на Водохреще 2019 (тексти)
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18 січня, на другий Святий вечір, та 19 січня – на Хрещення Господнє 2019 – в Україні продовжують щедрувати. Пропонуємо вам вивчити українські пісні про Йордан, які співають на Водохреще. Збережімо наші традиції!
З давніх-давен українські ходили щедрувати 18 січня на другий Святий вечір. Зараз такий звичай зберігся лише в деяких регіонах України, тому ми повинні відродити цю традицію! До вашої уваги красиві пісні українською мовою про Хрещення Господнє в річці Йордані.
Привітання з Йорданом: красиві вітання на Водохреща
На Водохреще треба не тільки купатися в крижаній ополонці та освячувати воду, а й прославляти Хрещення Господнє піснями. Ці українські щедрівки на Йордана подарують вам святковий настрій.
Ой на річці, та й на Йордані (текст)
Ой на річці, та й на Йордані,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я.
Божа мати ризи прала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я.
Та й попрала, повіщала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я.
На камені, на млині,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я.
Тай на красній Ягодині,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я.
Прилетіли янголята,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я
Взяли ризи на крилята,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я
Та й понесли в піднебесі,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я
Та й в небесі роздивились,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я
Усім святим поклонились,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я.
А у місті Єрусалимі (слова, відео)
А у місті Єрусалимі, рано-рано на Йордан.
Сталося там три новини, рано-рано на Йордан.
Сталася там та новина –
Породила Діва Сина, рано-рано на Йордан.
Ой зійшлися всі святії, рано-рано на Йордан.
Всі святії небеснії, рано-рано на Йордан.
Стали вони раду мати,
Як Дитятку ім’я дати, рано-рано на Йордан.
Довго вони міркували, рано-рано на Йордан.
І святим Павлом назвали, рано-рано на Йордан.
Та Пречиста не злюбила,
Під престолом положила, рано-рано на Йордан.
Знов думали-міркували, рано-рано на Йордан.
І святим Петром назвали, рано-рано на Йордан.
Та Пречиста незлюбила,
Під престолом положила, рано-рано на Йордан.
Аж в кінці святі згадали, рано-рано на Йордан.
Та ім'я Ісус надали, рано-рано на Йордан.
А Пречиста полюбила,
На престолі положила, рано-рано на Йордан.
І ми Його полюбили, рано-рано на Йордан.
До вертепу поспішили, рано-рано на Йордан.
Щоб послав нам кращу долю,
Україні знов дав волю, рано-рано на Йордан.
Дивіться відео виконання щедрівки "А у місті Єрусалимі":
Там на річці на Йордані (текст)
Там на річці на Йордані
Там Господь Христос хрестився,
З рук Хрестителя Івана
У святій водичці вмився.
Розійшлися Апостоли
Ген за гори, ген за води,
Голосили Боже слово
І хрестили всі народи...
Де є віра в Боже слово,
Де любов є до Вітчизни –
Всіх Йордан – вода обновить,
Всіх Йордан – вода очистить!
Ти, Йордане, приготовися (слова, відео)
Ти, Йордане, приготовися!
Ти, Йоане скоро спішися
Діви Марії хрестити Сина,
Бога Слова в Тройці єдина
Во річних, во річних струях. (2)
Облаки, глас свій спустіте,
Йоану се возвістіте.
Най він стане на Йордані
І положить свої долоні
На главі, на главі Христа. (2)
Архангели і Херувими
А і з ними і Серафими
Боговійно всі предстояли,
Хрещенню Творця вслугували,
Як хрестив, як хрестив Йоан. (2)
Небеса днесь ся відчиняють
І Святого Духа вітають.
Він бо у виді голубинім
З неба злітає над Божим Сином
При Його, при Його хресті. (2)
Що за дар, Христе, Царю, Владико,
Дали Тобі такий великий?
Що Ти на водах днесь ся явив,
Своїм хрещенням нас відродив
І собі, і собі з'єднав. (2)
Глянув Отець із небеси:
Ти возлюблений Син Мій єси!
Всі Йому, люди, послух дайте
І безнастанно прославляйте,
Що ся днесь, що ся днесь явив. (2)
І ми нині просім Йоана,
Що Йому власть хрестити дана,
Най він упросить Спаса і Бога,
Щоб отверта була дорога
Нам грішним, нам грішним у рай. (2)
"Ти, Йордане, приготовися" – дивіться відео онлайн:
Ой на річці на Йордані (текст)
Ой, на річці на Йордані
Золотий хрест вишиваний,
Злетілися ангелоньки,
Взяли Христа на крилоньки,
Понесли Го до церковці,
Поставили на престолці.
Взяли в книгах та й читати,
Яке би Му ім'я дати.
Дають йому: "Святий Петро", –
Мати Божа не злюбила.
Мати Божа не злюбила,
Від престолу відступила.
Злетілись анегелоньки,
Взяли Христа на крилоньки,
Понесли Го до церковці,
Поставили на престольці.
Взяли йому та й читати,
Яке би Му ім'я дати.
Дали ім'я: "Ісус Христос", –
Мати Божа це злюбила.
Мати Божа це злюбила,
До престолу приступила.
Ой, що за плужок ранесенько оре? (слова, відео)
Ой, що за плужок ранесенько оре?
Так рано.
Так рано-раненько, радуйся, земленько,
Син Божий нам ся в Йордані хрестив.
А за тим плужком сам Господь ходить.
Так рано…
А мати Божа Господа просить.
Так рано…
Ой, виори, синку, тонесеньку скибку.
Так рано….
Тай посієм, синку, ярую пшеничку.
Так рано…
А на тім слові будьте здорові.
Так рано…
У Києві рано… (текст)
У Києві рано срібні дзвони грали.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Та добрим людям на здоров'я!
То в путь із поклоном князі вирушали.
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та добрим людям на здоров'я!
Вирушав же перший святий Володимир.
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та добрим людям на здоров'я!
Проганять поганство словами святими,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та добрим людям на здоров'я!
Виступав же другий преславний Мазепа.
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та добрим людям на здоров'я!
Щоб прогнати Москву із рідного степу,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та добрим людям на здоров'я!
Виступав хоробрий і Симон Петлюра,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та добрим людям на здоров'я!
Щоб спровадить сонце на лани понурі.
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та добрим людям на здоров'я!
Задумавсь Син Божий та й Пречиста Мати.
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та добрим людям на здоров'я!
Який подарунок тим князям подати
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та добрим людям на здоров'я!
Даю вам незломну – каже Він – надію,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та добрим людям на здоров'я!
Що зірниця ясна всім заясніє.
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та добрим людям на здоров'я!
Що над степом блисне промінисте сонце!
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та добрим людям на здоров'я!
І весна загляне всім нам у віконце!
Щедрий вечір…
Ой на річці, на Йордані (слова, відео)
Ой на річці, на Йордані,
Там Пречиста ризи прала,
Прилетіли три ангели,
Взяли Христа на небеса (2)
А небеса розтворились,
Всі святії поколонились (2)
Ой на річці, на Йордані,
Там Пречиста ризи прала,
Прилетіли три ангели,
Взяли Христа на небеса (2)
А небеса розтворились,
Всі святії поколонились (2)
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