Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі

Автомобільна оптика – фари, поворотники, стоп-сигнали – це не просто спосіб краще бачити. Це також мова спілкування з іншими учасниками руху. Як і в будь-якої мови, тут є свої тонкощі і секрети, знати про які має кожен водій.

Підготували для вас шпаргалку по ввічливому використанню фар. Будьте ввічливим водієм!

Основні фари

Головне світло автомобіля ділиться на три основні підвиди: габаритні вогні, ближнє світло і дальнє світло. "Габарити", як і новомодні денні ходові вогні, використовуються, щоб показати іншими учасникам руху, що твій автомобіль рухається або готовий рушати. Дорогу вони майже не освітлюють.

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Якщо стемніло і не видно, куди їхати – вмикай фари ближнього світла. На приладовій панелі загориться ось така піктограма зеленого кольору:

Ближнє світло фар

Із ближнім світлом ти будеш їздити 95% всього часу. Воно освітлює сектор дороги приблизно на 50 метрів вперед, частково захоплюючи тротуар, щоб краще контролювати маневри пішоходів. Повір, 50 метрів – це не мало, а цілком достатньо для більшості ситуацій. Якщо тобі здається, що фари світять погано, не поспішай вмикати більш потужне дальнє світло. Краще зупинись, вийди з машини і протри скло фар – напевно, вони брудні.

А ось їздити з дальнім світлом (він позначається такою ж піктограмою, але тільки синього кольору) – це моветон. Такі фари не тільки більш потужні по світлосилі, головне, що їх світловий пучок спрямований вище, освітлюючи дорогу приблизно на 100 метрів вперед. Саме через це далекі фари "сліплять" зустрічних водіїв. Тому використовувати їх потрібно тільки на погано освітлених або зовсім неосвітлених дорогах. І не забувай перемикатися на "ближнє" при появі зустрічної машини.

Мем про дальнє світло

Якщо потягнути правий підкермовий перемикач світла на себе, машина моргне дальнім світлом. Це дуже дієвий в плані залучення уваги сигнал: він хороший для того, щоб, наприклад, попередити про своє наближення пішохода. Але частіше його використовують, щоб розбудити водія, який продовжує стояти на світлофорі, коли вже горить зелений.

І зовсім вже неввічливим вважається багаторазове моргання – заклик звільнити дорогу швидшому автомобілю. Таке можуть собі дозволити тільки водії спецтранспорту: швидка, пожежники і т.д.

Поворотники

Тут все просто. Кожен раз при перелаштуванні або повороті ввічливі водії вказують напрямок маневру ввімкненням поворотника. Це зовсім не складно, зате твоя карма, повір, буде тільки поповнюватися.

Світлові покажчики повороту

Іноді на міжміських трасах водії (особливо вантажівок або автобусів) використовують лівий поворотник для того, щоб повідомити машинам позаду: дорога попереду вільна, можна обганяти.

Часто поворотники використовують для висловлення подяки іншим учасникам руху. Тебе пропустили на перехресті? Не забудь подякувати, моргнувши "аварійкою" – кнопкою з червоним трикутником.

Аварійкою можна сказати "спасибі"

Головне, звичайно, не переборщувати. Автомобіль, який рухається в потоці з постійно ввімкненою аварійкою, – прояв неповаги до інших учасників руху.

Протитуманні фари

Розташовані в передній частині автомобіля протитуманні фари призначені для додаткового освітлення дороги в умовах поганої видимості. Вони встановлені максимально низько, а тому світять не в туман, а під нього. Часом це буває корисно. Втім, багато хто використовує передні протитуманні фари разом з габаритами або ближнім світлом в щоденному режимі руху. У цьому, до речі, немає нічого поганого. Передні протитуманні фари не засліплюють зустрічних водіїв, а їхнє використання в місті дозволено.

Із задніми протитуманними фарами все інакше. Їхнє завдання – підвищити видимість вашої машини під час туману, сильного дощу або снігу. Але їздити з увімкненими задніми протитуманними фарами постійно – погана ідея. Лампи в них дуже потужні, і при нормальній видимості вони "сліплять" машини позаду. Якщо злива припинилася або ти покинув зону сильного туману, відразу вимикай задні протитуманні фари.

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