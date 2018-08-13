Гендиректор 1+1 висловився з приводу участі Оксани Марченко у Танцях з зірками

Генеральний директор телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко поділився своєю позицією щодо участі дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко в шоу "Танці з зірками". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Ткаченка, Медведчук для нього "був і залишається ворогом країни, в якій живе. Але його дружина – за це не відповідає".

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Також медіаменеджер підкреслив, що канал має право вирішувати, кого запрошувати в розважальне шоу, а кого ні, якщо це не заборонено законом.

Забороніть торгівлю з Росією, спільні проекти в кіно і ТБ, – для початку, тоді ми і будемо діяти за законом. З великим задоволенням, до речі! Тому що не віримо в мультикультурні серіали з країною, яка на нас напала, – написав Ткаченко.

Що стосується публічної заяви колективу ТСН, який виступив проти участі Оксани Марченко в "Танцях", гендиректор телеканалу зазначив, що журналісти мають право на свою думку.

Нагадаємо, Оксана Марченко офіційно підтвердила свою участь в шоу Танці з зірками на телеканалі 1+1. Раніше колектив ТСН виступив проти появи в ефірі персони, яку пов'язують близькі стосунки з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Заяву підписали близько 50 співробітників програми.

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