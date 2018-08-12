Ось що Катя Осадча та Періс Хілтон робили вперше

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Ви не повірите, але першим транспортним засобом DJ NANA був трактор. Красуня, яка не соромиться оголяти своє тіло показала, на чому вона їздила 18 років назад.

Допис, поширений DJ NANA (@anastasia_domination) 6 Сер 2018 р. о 2:11 PDT

А до початку нового сезону "Топ-модель по-українськи" залишаються лічені дні, тому ми просто не могли оминути увагою головного суддю проекту – Аллу Костромічову. Красуня не просто вкотре доводить, що вона виглядає надзвичайно розкішно, а ще й позує так, ніби кожне її фото має з'явитися на обкладинці глянцю.

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 6 Сер 2018 р. о 4:03 PDT

Олена Шоптенко, яка не так давно стала матусею, поділилася милим спільним фото зі своїм синочком. До слова, в нових "Танцях з зірками" вона буде головним хореографом-постановником.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 6 Сер 2018 р. о 2:48 PDT

Цього тижня Володимир Дантес опублікував кілька спільних фото (не селфі) зі своєю коханою дружиною Надею Дорофєєвою. Як же круто вони виглядають разом.

Допис, поширений Vladimir Dantes (@vladimirdantes) 8 Сер 2018 р. о 9:12 PDT

Наталя Могилевська не лише публікує світлини з залу, виступів і зустрічей із рідними. Щоправда, часто важливими в її випадку є не самі фото, а підписи до них. Співачка регулярно ділиться своїми міркуваннями на ті чи інші теми, викликаючи своїх підписників до діалогу. Але зараз не про це – просто ловіть її свіжу світлину з мережі.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 10 Сер 2018 р. о 10:26 PDT

Оля Полякова звинуватила Lady GaGa в плагіаті. І було б весело, якби в неї під фото не почалася справжня баталія фанів Олі та GaGa. Загалом, суперблондинці України вдалося розбурхати мережу, адже такого "срачу" ми вже давно не бачили.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 7 Сер 2018 р. о 8:15 PDT

Katy Perry продовжує бавитися зі стилем, і це в неї виходить доволі не зле. Зауважимо, що останнім часом співачка дуже активно використовує для своїх сценічних і повсякденних образів речі, які були модними в 80-ті роки минулого століття. Не дарма кажуть, що мода циклічна.

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry) 9 Сер 2018 р. о 7:57 PDT

Ведуча Катя Осадча розповіла про своє "вперше". Як виявилося, красуня ніколи не їздила на мопеді. До слова, зараз ведуча відпочиває в Греції, насолоджуючись теплом перед стартом нових сезонів "Голосу".

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 7 Сер 2018 р. о 10:36 PDT

Усі говорять про Кайлі Дженнер, і ми трішки поговоримо. Цього тижня вона відсвяткувала свій 21-ий день народження. Найбільше уваги привернуло її вбрання, адже все воно було розшите стразами. Гортайте серію з її святкування.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 11 Сер 2018 р. о 10:45 PDT

Співачка Гайтана, котра торік стала матусею, показала свій ідеальний животик. По ній і не скажеш, що вона народжувала. Не дивно, що прихильники в мережі засипали її компліментами.

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic) 7 Сер 2018 р. о 1:14 PDT

Актриса Сальма Хайєк не перестає вражати своєю природною красою. Зірка опублікувала в мережі фото в купальнику та без макіяжу, і ми просто не можемо не зауважити, що виглядає вона приголомшливо.

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 8 Сер 2018 р. о 10:34 PDT

Вовчиці, готуйтесь, адже зараз буде спекотно. Олег Винник продовжує релаксувати та ділитися гарячими світлинами з відпочинку. То вам не Віталік Козловський – Олег Винник ще ОгОгО, і ніяких там смайликів на тілі йому не треба ;)

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 10 Сер 2018 р. о 11:57 PDT

Ну і обіцяне. Періс Хілтон показала, яким воно є – оце сімейне життя. Вона у всій красі передала побутові клопоти та показала кілька лайфхаків, але ми не рекомендуємо повторювати цього вдома.

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 10 Сер 2018 р. о 12:39 PDT

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 10 Сер 2018 р. о 2:11 PDT

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 10 Сер 2018 р. о 10:56 PDT

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