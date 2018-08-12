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Ось що Катя Осадча та Періс Хілтон робили вперше

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Дізнайтеся, що Катя Осадча та Періс Хілтон робили вперше - фото 1
Дізнайтеся, що Катя Осадча та Періс Хілтон робили вперше

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

І ще: Віталій Козловський знову оголився, що неабияк обурило підписників

Ви не повірите, але першим транспортним засобом DJ NANA був трактор. Красуня, яка не соромиться оголяти своє тіло показала, на чому вона їздила 18 років назад.

А до початку нового сезону "Топ-модель по-українськи" залишаються лічені дні, тому ми просто не могли оминути увагою головного суддю проекту – Аллу Костромічову. Красуня не просто вкотре доводить, що вона виглядає надзвичайно розкішно, а ще й позує так, ніби кожне її фото має з'явитися на обкладинці глянцю.

Олена Шоптенко, яка не так давно стала матусею, поділилася милим спільним фото зі своїм синочком. До слова, в нових "Танцях з зірками" вона буде головним хореографом-постановником.

Цього тижня Володимир Дантес опублікував кілька спільних фото (не селфі) зі своєю коханою дружиною Надею Дорофєєвою. Як же круто вони виглядають разом.

Наталя Могилевська не лише публікує світлини з залу, виступів і зустрічей із рідними. Щоправда, часто важливими в її випадку є не самі фото, а підписи до них. Співачка регулярно ділиться своїми міркуваннями на ті чи інші теми, викликаючи своїх підписників до діалогу. Але зараз не про це – просто ловіть її свіжу світлину з мережі.

Оля Полякова звинуватила Lady GaGa в плагіаті. І було б весело, якби в неї під фото не почалася справжня баталія фанів Олі та GaGa. Загалом, суперблондинці України вдалося розбурхати мережу, адже такого "срачу" ми вже давно не бачили.

Katy Perry продовжує бавитися зі стилем, і це в неї виходить доволі не зле. Зауважимо, що останнім часом співачка дуже активно використовує для своїх сценічних і повсякденних образів речі, які були модними в 80-ті роки минулого століття. Не дарма кажуть, що мода циклічна.

Ведуча Катя Осадча розповіла про своє "вперше". Як виявилося, красуня ніколи не їздила на мопеді. До слова, зараз ведуча відпочиває в Греції, насолоджуючись теплом перед стартом нових сезонів "Голосу".

Усі говорять про Кайлі Дженнер, і ми трішки поговоримо. Цього тижня вона відсвяткувала свій 21-ий день народження. Найбільше уваги привернуло її вбрання, адже все воно було розшите стразами. Гортайте серію з її святкування.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Співачка Гайтана, котра торік стала матусею, показала свій ідеальний животик. По ній і не скажеш, що вона народжувала. Не дивно, що прихильники в мережі засипали її компліментами.

Актриса Сальма Хайєк не перестає вражати своєю природною красою. Зірка опублікувала в мережі фото в купальнику та без макіяжу, і ми просто не можемо не зауважити, що виглядає вона приголомшливо.

Вовчиці, готуйтесь, адже зараз буде спекотно. Олег Винник продовжує релаксувати та ділитися гарячими світлинами з відпочинку. То вам не Віталік Козловський – Олег Винник ще ОгОгО, і ніяких там смайликів на тілі йому не треба ;)

Ну і обіцяне. Періс Хілтон показала, яким воно є – оце сімейне життя. Вона у всій красі передала побутові клопоти та показала кілька лайфхаків, але ми не рекомендуємо повторювати цього вдома.

Читайте також: Гарячі фото Даші Астаф'євої викликали фурор в мережі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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