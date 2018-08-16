Танці з зірками 2: стали відомі всі учасники нового сезону 2018

2 сезон шоу "Танці з зірками" вийде вкінці серпня 2018 року, і ми вже знаємо імена зірок, які зголосилися на участь в проекті. До вашої уваги список відомих українців, яких ми побачимо на паркеті.

Учасники проекту "Танці з зірками" 2018 визначилися після традиційного челенджу, у рамках якого знаменитості передавали один одному виклик на паркет у відеороликах з хештегом #танціззіркамиchallenge. Ось хто погодився на участь у шоу!

Учасники "Танці з зірками 2" (список)

Першим учасником нового сезону проекту став відомий грузинський красень Іраклі. Він уже не вперше стає героєм тб-шоу: раніше продюсер був головним холостяком країни, але зі своєю обраницею розійшовся. Тепер серце Іраклі вільне, тож він понад усе мріє знайти свою половинку. Поки ж підходящої кандидатури не знайшлося, Макацарія активно працює над власною продакшн-компанію Maq Entertainment, яка знімає кіно для Боллівуду.

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 16 Лип 2018 р. о 2:05 PDT

Відзначимо, що Іраклі також активно займається спортом та має чудову фізичну форму. Танці – не новинка для бізнесмена, адже в 2017 році він став фіналістом грузинської версії шоу "Танці з зірками". Цілком ймовірно, що в українському проекті він покаже не гірший результат.

Зіркова українська ведуча прийняла виклик від Іраклі Макацарії і також вийде на головний паркет України. Єфросиніна має чималий досвід роботи на телебаченні: вона вела низку популярних програм, зокрема, Євробачення-2005, а також знімалася в кіно.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 18 Лип 2018 р. о 2:57 PDT

У свої 39 років Марія виглядає чудово, а все – завдяки догляду за собою, правильному харчуванню та спорту. Також ведуча виховує з чоловіком Тимуром сина та донечку.

Єфросиніна передала естафету професійному боксеру Денису Берінчику, і він прийняв її! 30-річний українець завоював срібло на Олімпійських іграх, а ще він є срібним призером чемпіонату світу, бронзовим призером літньої Універсіади та дворазовим чемпіоном України. На профі-рингу він провів 9 боїв, і в усіх здобув перемогу (6 нокаутом, 3 за рішення суддів).

Допис, поширений Денис Беринчик (@berinchyk) 20 Лип 2018 р. о 3:43 PDT

Берінчик із дружиною Ліаною виховує донечку Мадіну. Боксер зізнається, що через напружений графік рідко бачиться з сім'єю, але намагається проводити вдома якнайбільше часу. Значну частину свого життя він проводить на рингу, готуючись до боїв.

Експерт зі схуднення Аніта Луценко прийняла челендж від Берінчика та спробує свої сили на паркеті. З цією красунею українці познайомилися у проекті "Зважені та щасливі", де вона допомагала схуднути учасникам. Окрім цього, Аніта також є майстром спорту та срібною чемпіонкою Європи зі спортивної аеробіки, багаторазовою чемпіонкою України по аеробіці та фітнесу, фіналісткою чемпіонату Європи з фітнесу, тож зірка тримає себе в чудовій формі.

Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty) 23 Лип 2018 р. о 3:03 PDT

У 2016 році Аніта вперше стала мамою: вона народила своєму коханому доньку Мію. При цьому навіть під час вагітності та одразу після пологів зірка продовжувала займатися спортом. Додамо, що Аніта має танцювальний досвід. Вона виступала в шоу-балеті, а тепер побореться за перемогу в наймасштабнішому танцювальному шоу країни.

Один із найвідоміших гумористів країни тепер спробує свої сили і в танцях. Зважаючи на те, що Ласточкін закінчив Національну металургійну академію, але зумів стати популярним коміком – йому все до снаги. При цьому на рахунку Ігоря не тільки власна успішна кар'єра в КВК, а й дві перемоги в шоу Ліга сміху. Також Ласточкін є суддею шоу Розсміши коміка.

Допис, поширений Игорь (@lastochkin_igor) 25 Лип 2018 р. о 3:05 PDT

Ігор Ласточкін одружений з Аллою Португаловою, яка часто виступає з ним на сцені. Подружжя виховує сина Радміра.

Володарка низького оксамитового голосу (колоратурного контральто), який зачаровує своєю сексапільністю, родом з Одеси. Вона мріяла стати акторкою, ал здобула диплом викладача з вокалу в Київському національному університеті культури й мистецтв та присвятила своє життя співу. Уже 12 років Слава є учасницею дуету НЕАНГЕЛИ, також артистка випускає сольні композиції.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 27 Лип 2018 р. о 4:20 PDT

Слава одружена з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Разом з чоловіком воан виховує сина Леонарда та доньку Лауру. При цьому Слава тримає себе в чудовій спортивній формі, тож ми певні, що вона покаже себе на паркеті якнайкраще.

Танцювальний виклик Камінська передала білоруському актору Павлу Вишнякову, який відомий українцям за роллю в серіалі "Повернення Мухтара". У стрічці він зіграв Максима Жарова, хазяїна собаки. Завдяки зйомкам у серіалі він не тільки здобув славу та переїхав в Україну, а й зустрів своє кохання. Його обраницею стала акторка Світлана Брюханова, яка знімалася в цьому фільмі в ролі капітана поліції Катерини Калитіної.

Допис, поширений Вишняков Павел (@vishniakov_pavel_) 30 Лип 2018 р. о 3:36 PDT

У 2018-му Павло Вишняков повернувся на телеекрани, виконавши роль харизматичного капітана Артема Трофимова в новому українському серіалі телеканалу 2+2 "Опер за викликом". Тепер актор спробує свої сили в танцях.

21-річна зірка Мішель Андраде прийняла челендж від Вишнякова. Дівчина родом з Болівії, але ще в дитинстві переїхала в Україну. Спершу вона взяла участь у шоу X-Фактор, де її запримітив Потап.

Допис, поширений Michelle Andrádе (@mishvirmish) 1 Сер 2018 р. о 3:00 PDT

Уже в 2016 році юна співачка стала артистом продюсерського центру Потапа та Ірини Горової MOZGI Entertainment та випустила кілька хітів. Зокрема, "Amor", "Зима", "Хватит свистеть", "Musica" та інші.

Микола Тищенко у кумедному відео виклик Michelle Andrade, і вже 26 серпня ми побачимо відомого ресторатора та телеведучого на головному паркеті країни. Відзначимо, що у відео 46-річний красень також похвалився ідеальною формою. Тищенко – палкий прихильник здорового способу життя, також він є майстром спорту з дзюдо.

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 3 Сер 2018 р. о 6:37 PDT

Микола одружений із 23-річною Аллою Барановською. Пара виховує маленького сина Давида. До слова, це вже третій шлюб ведучого.

Наступною естафету перейняла представниця України на Євробаченні-2013 Злата Огнєвіч. У конкурсі, нагадаємо, співачка посіла третє місце та запам'яталася усій Європі чарівним голосом. Своїми вокальними здібностями Злата вразила і в минулому сезоні Голосу країни: до неї розвернулися всі червоні крісла, проте зірка відмовилася від участі у шоу.

Тепер вона спробує свої сили у танцювальному проекті.

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 6 Сер 2018 р. о 4:48 PDT

Запальна Леся Нікітюк також погодилася на участь у Танцях! Хмельничанка стала відомою в 2011 році після того, як з подругою Ольгою Панасенко виграла 50 000, а потім ще 20 000 гривень у Розсміши коміка. Талановиту дівчину помітили, і вже незабаром про неї дізналася вся країна, адже вона стала ведучою шоу "Орел і Решка" та "Хто зверху?".

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 8 Сер 2018 р. о 5:53 PDT

Зірка тримає себе у відмінній формі, хоча, маємо підозру, що ідеальний прес вона накачала сміхом ;) Що-що, а розвеселити Нікітюк точно вміє!

Свій виклик Нікітюк передала ведучому бекстейджу проекту Артему Гагаріну та скандальній телеведучі Оксані Марченко. Перший відмовився, оскільки в Танцях він знову буде за лаштунками шоу, а от дружина Віктора Медвечука погодилася на участь у 2 сезоні. На обурення громадськості та журналістів ТСН, керівництво 1+1 заявило, що "в проекті Танці з зірками беруть участь зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань".

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 10 Сер 2018 р. о 5:29 PDT

Нагадаємо, що Оксана Марченко тривалий час була незмінною ведучою талант-шоу "Україна має талант", "Х-фактор" на СТБ, а потім перейшла на Інтер, де вела передачу "Разом будуємо країну". Її чоловік – Віктор Медвечук – екс-нардеп, а нині голова проросійської організації "Український вибір". Він також є кумом Володимира Путіна.

61-річний український співак Павло Зібров прийняв виклик Марченко та буде брати участь у Танцях. Легендарний вусань наголосив, що є ще порох у порохівницях, тож він готовий поборотися на паркеті, а вік – не перешкода!

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 14 Сер 2018 р. о 3:01 PDT

Автор хітів "Хрещатик", "Марина" та інших передав естафету ведучій Валентині Ханайко, але та відмовилися через вагому причину. Відтак, ім'я останньої зірки в Танцях оголосили в студії Сніданку з 1+1. І ним став...

Багаторічний ведучий ранкового шоу на "Плюсах" Руслан Сенічкін має 2 вищі освіти: інженера-спеціаліста з інтелектуальних систем у мережі та журналіста. Окрім цього, він може похизуватися безліччю талантів – вправний рибалка, справжній кулінар, який, на додачу, має гарний голос. Тепер він спробує себе в новій ролі – танцівника!

Із таким набором здібностей Руслан уже точно зможе зачарувати будь-яку дівчину. Поки що він у свої 38 років – холостяк.

Тепер ми знаємо всіх зірок у Танцях, а ось і їхні половинки: танцівниками нового сезону стали Ігор Кузьменко, Євген Кот, Ілона Гвоздьова, Дмитро Чаплін, Яна Заєць, Макс Леонов, Катя Бєлявська, Олександр Прохоров, Юля Сахнєвіч, Марія Шмєльова, Максим Єжов та Яна Цибульська. Чекаємо прем'єри шоу з нетерпінням!

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