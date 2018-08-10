Оксана Марченко оголосила своє рішення щодо участі в Танцях з зірками

Скандальна телеведуча Оксана Марченко відповіла на виклик Лесі Нікітюк та озвучила своє рішення щодо участі в шоу Танці з зірками 2. Дізнайтеся, чи вийде дружина Медвечука на паркет у новому сезоні!

Оксана Марченко оприлюднила нове відео, у якому прийняла танцювальний челендж від Лесі Нікітюк та передала виклик народному артисту України Павлу Зіброву. Ані хвиля обурення користувачів соцмережах, ані протестна заява журналістів ТСН не зупинили дружину Медвечука.

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Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 10 Сер 2018 р. о 5:29 PDT

Наразі невідомо, з ким із професійних танцівників буде в парі Оксана Марченко. Відзначимо, що раніше керівництво "1+1" у відповідь на протест громадськості заявило, що "у проекті Танці з зірками беруть участь зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань".

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 2 Сер 2018 р. о 3:05 PDT

Відтак, у новому сезоні ми побачимо на паркеті дружину Віктора Медвечука – лідера проросійської організації "Український вибір" та кума президента РФ Путіна.

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