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Оксана Марченко оголосила своє рішення щодо участі в Танцях з зірками

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Оксана Марченко погодилася на участь у Танцях - фото 1
Оксана Марченко погодилася на участь у Танцях

Скандальна телеведуча Оксана Марченко відповіла на виклик Лесі Нікітюк та озвучила своє рішення щодо участі в шоу Танці з зірками 2. Дізнайтеся, чи вийде дружина Медвечука на паркет у новому сезоні!

Оксана Марченко оприлюднила нове відео, у якому прийняла танцювальний челендж від Лесі Нікітюк та передала виклик народному артисту України Павлу Зіброву. Ані хвиля обурення користувачів соцмережах, ані протестна заява журналістів ТСН не зупинили дружину Медвечука.

І ще: Журналісти ТСН виступили проти Оксана Марченко в Танцях з зірками

Наразі невідомо, з ким із професійних танцівників буде в парі Оксана Марченко. Відзначимо, що раніше керівництво "1+1" у відповідь на протест громадськості заявило, що "у проекті Танці з зірками беруть участь зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань".

Відтак, у новому сезоні ми побачимо на паркеті дружину Віктора Медвечука – лідера проросійської організації "Український вибір" та кума президента РФ Путіна.

Тут більше: Танці з зірками 2: всі учасники нового сезону 2018

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