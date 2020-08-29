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Гейтсу і не снилось: мозковий імплант Ілона Маска уперше показали в дії
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Під час онлайн-трансляції компанія Neuralink, що належить Ілону Маску, провела презентацію оновленої версії мозкового імпланту Link. Нам розкрили особливості пристрою і його можливості, а також продемонстрували роботу гаджета у живому організмі.
Показаний імплант кардинально відрізняється від попередньої версії. Якщо торішня модель передбачала розташування за вухом людини та мала ниткоподібні електроди, які відходили від неї, то оновлений варіант має форму невеликої круглої таблетки, що вбудовується безпосередньо в череп під шкіру голови.
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Стара версія імпланту (зліва) і нова (праворуч)
Пристрій має розміри 23х8 мм, оснащений безліччю датчиків на кшталт термометра, бездротовим інтерфейсом і вбудованим акумулятором, що забезпечує повноцінний день використання. Зарядка здійснюється за допомогою магнітного адаптера. Щось подібне використовується для зарядки Apple Watch.Передбачається, що зарядка буде здійснюватися вночі, поки людина спить.
Імплант заряджатиметься тоді, коли людина спатиме
Під час презентації Ілон Маск заявив, що більшість людей в якийсь момент свого життя стикається з різними проблемами мозку або хребта. Він упевнений, що розроблений Neuralink мозковий інтерфейс здатний вирішити ці проблеми. За його словами, прилад дозволяє повернути втрачений зір і слух, побороти депресію, надмірну тривожність, параліч, наслідки інсульту, провали в пам'яті і багато іншого.
Пристрої, що імплантуються дійсно можуть вирішити ці проблеми. Багато людей просто цього не усвідомлюють. Усі ваші почуття, ваш зір, слух, біль – все це електричні сигнали, які посилаються нейронами в мозок. І якщо ви зможете виправити ці сигнали, ви зможете виправити все: від втрати слуху до інших проблем, – зазначив Маск.
Мільярдер порівняв розроблений імплант з фітнес-трекером Fitbit для мозку. За його словами, він цілком міг би імплантувати такий собі у голову і ніхто б цього навіть не помітив. Варто відзначити, що мозкові імпланти вже давно існують, але здебільшого вони досить громіздкі і викликають дискомфорт при носінні.
У порівнянні з попередньою версією кількість електродів імпланту зменшили втричі: з 3072 до 1024 штук. При цьому пристрій використовує бездротовий інтерфейс для передачі даних на мегабітній швидкості. Передбачається, що його можна під'єднати через Bluetooth до смартфона зі спеціальним мобільним додатком для управління приладом.
Повідомляється, що імплантація буде здійснюватися з використанням спеціального робота, що дозволить провести операцію без загальної анестезії менш ніж за годину. Кінцева мета компанії полягає в тому, щоб робот виконав всю роботу від початку до кінця: він повинен зробити розріз шкіри, видалити частину черепа, потім з високою точністю виконати установку імпланту, під'єднавши електроди до потрібних частинах мозку, і в результаті зашити рану. За словами Маска, пацієнти цілком можуть покинути лікарню в той же день, коли їм встановлять імплант.
Також продемонстрували роботу Link на прикладі трьох свиней. Одній з них не вживили імплант, іншій встановили, а потім видалили, щоб показати, що це можна зробити за необхідності, а третя досі живе з чипом. Було показано, що інтерфейс фіксує сигнали мозку тварини, коли вона відчуває запахи або торкається предметів своєї мордою.
Ціна і терміни появи імпланту на ринку поки не повідомляються. Раніше Маск говорив, що перші тести на людях можуть пройти до кінця цього року.
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