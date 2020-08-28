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Журналісти отримали доступ до 28 тисяч принтерів, аби навчити людей кібербезпеки
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Редакція видання CyberNews – порталу, присвяченого технологіям і кібербезпеці – зламала 28 тисяч незахищених принтерів по всьому світу, щоб показати, як важливо захищати принтери. Про це команда розповіла у своїй статті, в кінці якої дала інструкцію про те, як краще убезпечити себе.
За словами редакції, гидот вони не друкували – їх метою було тільки просвітництво, тому "жертвам" вони відправили лише копію згаданої інструкції.
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Дані принтерів фахівці знайшли у відкритій базі даних, а потім визначили серед них пристрої, вразливі для атак, – таких виявилося понад 400 тисяч у 800-тисячному списку. З цих 400 тисяч редакція вибрала 50 тисяч і спробувала "зламати" їх за допомогою спеціально написаного скрипта. У результаті повідомлення вдалося надрукувати на 27 994 пристроях.
Як показала статистика, найбільше уразливих принтерів у США. За ними йдуть Китай разом з Гонконгом, Німеччина і Франція.
Журналісти відзначили, що безпека принтерів особливо важлива для бізнесу, урядових установ і банків. Річ у тім, що ці пристрої можуть зберігати документи, які надходили у друк, у внутрішній пам'яті. Якщо зловмисник заволодіє принтером, він зможе вкрасти ці дані, а потім продати десь у даркнеті або шантажувати ними жертву. А ще чужі принтери можна використовувати для видобутку криптовалюти або просто надсилати через них спам.
Усім власникам принтерів рекомендують зробити це:
- Налаштувати параметри мережі принтера таким чином, щоб він відповідав тільки на команди, що надходять через зазначені порти мережевого маршрутизатора.
- Використовувати брандмауер.
- Оновити прошивку принтера до останньої версії – у них виправляють відомі уразливості.
- Змінити пароль, встановлений за замовчуванням.
Це не перший випадок, коли хакери зламують принтери незнайомців у благих цілях. Наприклад, у 2018 році шанувальник блогера PewDiePie надрукував на принтерах випадкових людей заклик підписатися на ютубера. Це повідомлення він також супроводжував інструкцією, як правильно захистити принтер від кібератаки.
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