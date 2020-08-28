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Нейромережа, яка навчалась по Біблії, передбачила кінець світу

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ШІ навчався за допомогою Біблії XVII століття - фото 1
ШІ навчався за допомогою Біблії XVII століття

Глава компанії Saviors.ai Джордж Давіла використовував текст Біблії короля Якова XVII століття для навчання штучного інтелекту. Потім він налаштував нейромережу таким чином, щоб вона відтворювала стиль книги, але не копіювала його повністю.

У результаті нейромережі вдалося передбачити кінець світу.

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"Цей ШІ чимось схожий на дитину, замкнену в кімнаті з однією лише Біблією. Випустивши її через десять років, ви виявите, що вона навчилася говорити, читати і писати тільки по Біблії, – розповів Давіла The Next Web. – Він виходить, знаючи, як говорити, але може не розуміти всього, що він вимовляє".

Розробник попросив нейромережу написати короткі тексти на теми "Чума", "Цезар" і "Кінець світу".

Штучний інтелект 'розповів' про кінець світу - фото 422621
Штучний інтелект "розповів" про кінець світу

"Кінець днів. І кораблі, які були перед храмом, сказав він: Не очищуй їх. І сказав мені Господь: побач, з самого початку Господь мені притулок", – так ШІ описав апокаліпсис.

Потім Давіла скорегував рівень випадковості у фінальних текстах, щоб нейромережа точніше відтворювала біблійну манеру. Він запропонував їй висловитися на теми "Кров", "Греки" і "Мудрість" – ці вірші далися їй краще.

"Думаю, якби який-небудь досить харизматичний проповідник використовував такий створений ШІ текст для своєї наступної проповіді, ніхто б не помітив різниці", – підсумував Давіла.

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