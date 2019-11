Геймери розчаруються? Критики пройшлись по новій Need for Speed HEAT

Need for Speed HEAT викликав хвилю неоднозначних коментарів

Нарешті в мережі оглядачам дозволили публікувати рецензії на останній елемент у серії аркадних гонок Need for Speed ​​HEAT. Гра набрала не вельми вражаючі 74 бали, але при цьому частина критиків назвала її найкращим, що траплялося з франшизою за довгі роки. Чи купувати нову гру – читайте далі!

8 листопада нарешті офіційно презентували гоночну гру Need for Speed ​​HEAT, яка наробила чимало галасу в мережі. Що ж про новинку від EA Games думають оглядачі?

Максимальна оцінка, яку отримала гра – 90 балів. Її гонці поставили представники Game Over Online і SomosXbox. На 85 балів розщедрилися портали The Games Machine і App Tiger. Ось що пише про HEAT автор останнього:

"Need for Speed ​​HEAT – це гра, яка знову робить франшизу актуальною. У ній дуже багато занять, простору для досліджень і апгрейдів. Це повноцінний досвід екстремальних гонок, який певною мірою ускладнюється на пізніх етапах неймовірною складністю погонь. Якщо ви давно не грали в Need for Speed, то, ймовірно, саме час нарешті повернутися на трасу."

Відразу кілька видань оцінили HEAT на тверді 80 балів. У їх числі: Gamer.nl, GamePro Germany, IGN, VG247 і Hardcore Gamer. Найбільш містко колективну думку озвучив журналіст VG247:

"Уперше за довгі роки Need for Speed ​​згадала, чому люди грали в неї з релігійним запалом, і знову відтворила свої основні гідності. Я прощу грі пропущений чекпоінт і божевільну поліцію за можливість знову повернутися до системи розблокування апгрейдів з Underground і тюнингового фетишизму."

Журналісти GamesRadar +, 3DJuegos і Everyeye.it не були такі прихильні, як їх колеги. Співробітники цих ресурсів поставили грі від 70 до 65 балів. Вони відзначили неприємну систему прогресії і часом надмірну складність.

"Need for Speed ​​HEAT потребує кращого балансу як у системі прогресії, так і в гонках з поліцією, щоб ігровий досвід був веселим, а не дратуючим", – пише оглядач 3DJuegos.

Найжорстокішим критиком виявився рецензент порталу Jeuxvideo, оцінивши гру на 55 балів. Ось що він пише про неї:

"Якби у розчарування був смак, то, швидше за все, ми відчули б його всієї ротовою порожниною, якби у нас виникла божевільна ідея як слід пожувати фізичну копію Need for Speed ​​HEAT. Компанія Ghost Games зробила все, щоб спокусити шанувальників серії, а особливо тих, що сумує за Most Wanted. Але не найприємніший процес водіння, нестійка фізика і проблеми з ігровим балансом здатні запросто розчарувати їх."

З огляду на малу кількість публікацій рейтинг гри значно підкосили останні видання, співробітникам яких гра видалася дратівливою, а не цікавою. Однак більш-менш наближені до реальності висновки зробити легко: принаймні, у рамках самої серії і того, що з нею коїлося в останні роки, HEAT – явно не найслабша частина.

Зауважимо, що для PS4 Need for Speed ​​HEAT обійдеться вам у 1 599 гривень. Чи витрачати свої кровні на новинку – традиційно вирішувати вам.

