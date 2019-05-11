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Гаряча супермодель знялася на пляжі у відвертій фотозйомці

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Лаїс Рібейро спеціально для Sports Illustrated - фото 1
Лаїс Рібейро спеціально для Sports Illustrated / Sports Illustrated

Бразилійка Лаїс Рібейро позувала в міні-бікіні під палючим сонцем на тлі мальовничих морських пейзажів. Шанувальники у захваті від фігури дівчини!

Бразильська топ-модель Лаїс Рібейро знялася у відвертій фотосесії в бікіні.

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Манекенниця позувала прямо у воді, ефектно демонструючи підтягнуту фігуру. Знімки були опубліковані на її Instagram-сторінці. Лаїс Рібейро відома, перш за все, як один з ангелів Victoria's Secret. Вона побудувала успішну модельну кар'єру, встигнувши взяти участь у показах провідних модних домів, включаючи Alberta Ferretti, Bottega Veneta, Christian Dior, Cori, Dolce&Gabbana, Givenchy, Gloria Coelho, Gucci, Hermes та інші.

Тим часом популярна модель Жизель Олівейра також потішила фанатів сонячним фото з Італії. Дівчина у яскравому бікіні нагадала, що спекотний сезон близько.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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