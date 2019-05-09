Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

Спокусливий лимон: модель Victoria's Secret показала ідеальне тіло

  • 26
Жизель Олівейра у купальнику - фото 1
Жизель Олівейра у купальнику / instagram.com/giizeleoliveira

Популярна модель Жизель Олівейра потішила фанатів сонячним фото з Італії. Дівчина у яскравому бікіні нагадала, що спекотний сезон близько.

Бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

І ще: Чуттєві дівчата в об'єктиві американця: фото для дорослих

Нещодавно Жизель натякнула, що літо зовсім близько. Модель показала затишне фото з Італії на фоні лимонного дерева у такому ж лимонному бікіні. Цій дівчині точно не потрібно готуватися до пляжного сезону.

instagram.com/giizeleoliveira - фото 326739

Читайте також: Зваблива Емілі Ратажковскі роздяглась для фанатів (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Андреа Куоні, яка підкорює чоловічі глянці своєю фігурою (18+)
  • 05 травня, 17:25
  • 977
Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 квітня, 14:15
  • 745
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1453683
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Фото