Спокусливий лимон: модель Victoria's Secret показала ідеальне тіло

Популярна модель Жизель Олівейра потішила фанатів сонячним фото з Італії. Дівчина у яскравому бікіні нагадала, що спекотний сезон близько.

Бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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Нещодавно Жизель натякнула, що літо зовсім близько. Модель показала затишне фото з Італії на фоні лимонного дерева у такому ж лимонному бікіні. Цій дівчині точно не потрібно готуватися до пляжного сезону.

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