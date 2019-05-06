Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

Сексуальні та зухвалі: архівні фото відомих моделей в юності

  • 12
Сексуальні та зухвалі: архівні фото відомих моделей в юності - фото 1

На цих знимках вони молоді та ще невідомі, проте вже дуже вродливі та спокусливі. Подивіться, як виглядали найгарніші моделі з 90-х.

Як бачимо на архівних фотографіях, відомі американки завжди були сексуальними, розкутими та гарячими. Подивіться, якими красунями вони були ще до шаленої популярності.

І ще: Розквіт сексу в США: ексклюзивні фото американок з 80-х

Ми підготували для вас ностальгійну фотопідбірку, щоб ви пригадали ті часи та згадали, якими були манекенниці, які захоплювали своєю харизмою багатомільйонну аудиторію.

До теми: Юні та сексуальні: як виглядали легендарні акторки на початку кар'єри

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 337
Сповідь продавця: чому ніколи не варто купувати техніку в кредит
  • 01 травня, 12:22
  • 1810
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1445806
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз