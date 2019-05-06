Сексуальні та зухвалі: архівні фото відомих моделей в юності

На цих знимках вони молоді та ще невідомі, проте вже дуже вродливі та спокусливі. Подивіться, як виглядали найгарніші моделі з 90-х.

Як бачимо на архівних фотографіях, відомі американки завжди були сексуальними, розкутими та гарячими. Подивіться, якими красунями вони були ще до шаленої популярності.

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Ми підготували для вас ностальгійну фотопідбірку, щоб ви пригадали ті часи та згадали, якими були манекенниці, які захоплювали своєю харизмою багатомільйонну аудиторію.

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