Футболіст Динамо увійшов у ТОП-10 найкращих гравців світу

Українського півзахисника Віктора Циганкова високо оцінили у комп'ютерній грі FIFA 19.

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков потрапив у десятку найкращих гравців у FIFA 19.

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20-річний футболіст атакуючого плану отримав рейтинг 92 у футбольному симуляторі, випередивши багатьох світових зірок. Точне місце Циганкова ще невідоме, але зазначимо, що футболісти, які посіли місця з 11 по 15, мають рейтинг 90. Однак, 20-річний гравець не потрапив у ТОП-100 футболістів на офіційному сайті розробника гри EA SPORTS. Швидше за все, 92 –потенційний рейтинг Циганкова в грі, до якого він може прогресувати.

Українського півзахисника Віктора Циганкова високо оцінили у комп'ютерній грі FIFA 19

А от український воротар "Леганеса" Андрій Лунін був оцінений авторитетним іспанським виданням Marca, як один з кращих орендованих гравців Ла Ліги.

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