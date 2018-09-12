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Футболіст Динамо увійшов у ТОП-10 найкращих гравців світу

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Точне місце Циганкова ще невідоме - фото 1
Точне місце Циганкова ще невідоме / instagram

Українського півзахисника Віктора Циганкова високо оцінили у комп'ютерній грі FIFA 19.

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков потрапив у десятку найкращих гравців у FIFA 19.

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20-річний футболіст атакуючого плану отримав рейтинг 92 у футбольному симуляторі, випередивши багатьох світових зірок. Точне місце Циганкова ще невідоме, але зазначимо, що футболісти, які посіли місця з 11 по 15, мають рейтинг 90. Однак, 20-річний гравець не потрапив у ТОП-100 футболістів на офіційному сайті розробника гри EA SPORTS. Швидше за все, 92 –потенційний рейтинг Циганкова в грі, до якого він може прогресувати.

Українського півзахисника Віктора Циганкова високо оцінили у комп'ютерній грі FIFA 19 - фото 275611
Українського півзахисника Віктора Циганкова високо оцінили у комп'ютерній грі FIFA 19

А от український воротар "Леганеса" Андрій Лунін був оцінений авторитетним іспанським виданням Marca, як один з кращих орендованих гравців Ла Ліги.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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