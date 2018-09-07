Динамо прийняло остаточне рішення щодо Хацкевича

Президент Динамо Ігор Суркіс не став приймати різких рішень / dynamomania

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич залишився біля керма українського гранда.

Білоруський фахівець Олександр Хацкевич продовжить обіймати посаду наставника команди.

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Олександр Хацкевич залишається головним тренером @DynamoKyiv

Відставки не буде

За інформацією @FootballHub_Ua президент клубу Ігор Суркіс вирішив не приймати різких рішень. pic.twitter.com/QYv8HJ43MC — FootballHub (@FootballHub_Ua) 6 вересня 2018 р.

Президент Динамо Ігор Суркіс не став приймати різких рішень. Під керівництвом Хацкевича "Динамо" не змогло пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів, поступившись Аяксу (0:0, 1:3). Після 7-ти турів Прем'єр-ліги України "Динамо" займає третє місце в турнірній таблиці за різницею забитих і пропущених м'ячів 5-3. При цьому кияни мають матч у запасі.

Тим часом головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився емоціями від дебютного матчу в Лізі націй.

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