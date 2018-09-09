ЗМІ розсекретили дівчину Мілевського

Український форвард Артем Мілевський зустрічається з гарячою брюнеткою на ім'я Міла.

Екс-нападник "Динамо" та збірної України Артем Мілевський, схоже, зав'язав серйозні стосунки. Все частіше його стали помічати в компанії брюнетки, з якою він ще в 2017 році відпочивав у Домініканській республіці.

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Як повідомляє Xsport, дівчину звуть Міла Омельченко – їй 32 роки, вона живе в Києві, любить подорожувати і активно займається спортом. Мілевський же наразі захищає кольори угорської "Кишварди".

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