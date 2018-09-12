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Український голкіпер Лунін потрапив до списку найкращих

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Лунін зазначив, що в контракті не прописано, чи буде він основним в клубі - фото 1
Лунін зазначив, що в контракті не прописано, чи буде він основним в клубі / marca

Українець Андрій Лунін встиг себе зарекомендувати в іспанському чемпіонаті.

Колишній голкіпер "Зорі" Андрій Лунін цього літа перебрався до Іспанії. Мадридський "Реал" підписав українця на шість років і незабаром віддав його в оренду "Леганесі" на один сезон.

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Редакція видання Marca проаналізувала всіх гравців оренди в Примері, які з'явилися цього літа, і склала збірну з найкращих гравців, в яку потрапив і Лунін. "Ідеальна одинадцятка", так назвали команду найкращих орендованих футболістів в Marca.

Раніше, коментуючи свій перехід в "Леганес", Андрій Лунін зазначив, що в контракті не прописано, чи буде він основним в клубі.

Українець Андрій Лунін встиг себе зарекомендувати в іспанському чемпіонаті - фото 275543
Українець Андрій Лунін встиг себе зарекомендувати в іспанському чемпіонаті

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Джерело: marca
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